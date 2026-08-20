Как решить кадровый дефицит айтишников

Более 80% российских компаний малого и среднего бизнеса сталкивались с киберугрозами по данным «Лаборатории Касперского». Каждая четвертая подвергалась атакам ботов, 20% столкнулись с массовым заведением фейковых аккаунтов, 11% — с попытками кражи данных. На атаки веб-приложений и сетевой инфраструктуры пришлось ещё по 10%. В общей сложности пострадали сотни различных компаний — от ритейла до медицины и образования.
Для хакеров размер компании давно не имеет принципиального значения, а вот возможности защищаться у малого и крупного бизнеса разные. Энтерпрайз может распределить задачи между администраторами, аналитиками и специалистами по информационной безопасности. В небольшой организации всем этим часто занимается один универсальный «айтишник» — параллельно с настройкой рабочих мест, поддержкой пользователей и обслуживанием всей инфраструктуры.
При этом средство защиты недостаточно просто купить. Нужно правильно назначать права, закрывать учетные записи уволенных сотрудников, контролировать подключения подрядчиков, разбирать журналы событий и реагировать на подозрительные действия. Если в компании нет человека с нужной квалификацией, часть этих задач неизбежно остается без внимания. Поэтому кадровая проблема напрямую влияет на уровень защищенности: 23% участников исследования назвали нехватку опыта у ИБ-специалистов фактором, повышающим киберриски.
Получается замкнутый круг: угрозы усложняются, а расширять штат вслед за ними малый бизнес не может. Ситуацию дополнительно обостряют удаленная работа и передача части ИТ-задач подрядчикам: подключений к вашей инфраструктуре становится больше, и каждое из них необходимо контролировать.
Логичный выход — изменить саму модель потребления безопасности. Не покупать отдельно лицензию, инфраструктуру и компетенции, а получать их как готовую услугу у специализированного провайдера. В этом случае бизнес оплачивает не программный продукт сам по себе, а работающую функцию: система уже развернута, специалисты следят за ее состоянием, а расходы превращаются из крупных инвестиций в предсказуемую подписку.
От покупки продукта — к покупке результата
Динамика рынка показывает, что именно такая модель киберзащиты становится всё популярнее по всему миру. По оценке Mordor Intelligence, мировой рынок SecaaS (англ. Security as a Service — безопасность как услуга) вырастет с $31,4 млрд в 2026 году до $56,55 млрд в 2031-м. Большую часть рынка MSSP (англ. Managed Security Service Provider — поставщик управляемых услуг безопасности) обеспечивают крупные компании, но спрос со стороны МСБ растет быстрее — в среднем, на 13,98% в год. Аналитики называют главной причиной уже дошедший до нас мировой дефицит около 4 млн специалистов, увеличение стоимости утечек (об этом — в следующем материале) и расширение поверхности атак из-за указанных выше причин.
Крупнейшим потребителем кибербезопасности как услуги стал финансовый сектор с долей 24,4%. Из этого не следует, что защита нужна только банкам, но можно сделать другой вывод: отрасли, где любой инцидент моментально становится ощутимой финансовой потерей научились оценивать киберриски в деньгах — и, к счастью, тот же подход приходит в МСБ.
PAM как услуга
Привилегированный доступ — одна из самых чувствительных зон современной инфраструктуры.
Напоминаем — это подключения администраторов и подрядчиков с расширенными правами: они могут менять настройки, работать с базами данных и получать доступ к критичным системам. PAM-система контролирует именно такие подключения: создает единую точку входа, ограничивает доступ, записывает действия пользователей на видео и помогает восстанавливать картину инцидента при расследовании.
До недавнего времени PAM оставалась «тяжелым» продуктом для корпораций: сама лицензия, техподдержка и специалисты для круглосуточного администрирования требовали больших затрат, которые на старте внедрения могли исчисляться десятками миллионов рублей при цикле закупки около 6-12 месяцев. Очевидно такая модель будет не только явно избыточной для МСБ, но и неподъемной по бюджету.
При этом важно понимать, что сама задача контроля привилегий никуда не исчезает и в случае небольших компаний. По данным исследования Piccard, текущий объем рынка PAM в малом и среднем бизнесе превышает 540 млн рублей, а потенциал роста и вовсе — 1,2 млрд в год.
Основных сценариев внедрения четыре:
контроль действий подрядчиков;
выполнение требований крупных и государственных заказчиков;
защита разработок и клиентских баз;
управление учетными записями при высокой текучести персонала.
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