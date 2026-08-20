Как решить кадровый дефицит айтишников

Более 80% российских компаний малого и среднего бизнеса сталкивались с киберугрозами по данным «Лаборатории Касперского». Каждая четвертая подвергалась атакам ботов, 20% столкнулись с массовым заведением фейковых аккаунтов, 11% — с попытками кражи данных. На атаки веб-приложений и сетевой инфраструктуры пришлось ещё по 10%. В общей сложности пострадали сотни различных компаний — от ритейла до медицины и образования.

Для хакеров размер компании давно не имеет принципиального значения, а вот возможности защищаться у малого и крупного бизнеса разные. Энтерпрайз может распределить задачи между администраторами, аналитиками и специалистами по информационной безопасности. В небольшой организации всем этим часто занимается один универсальный «айтишник» — параллельно с настройкой рабочих мест, поддержкой пользователей и обслуживанием всей инфраструктуры.

При этом средство защиты недостаточно просто купить. Нужно правильно назначать права, закрывать учетные записи уволенных сотрудников, контролировать подключения подрядчиков, разбирать журналы событий и реагировать на подозрительные действия. Если в компании нет человека с нужной квалификацией, часть этих задач неизбежно остается без внимания. Поэтому кадровая проблема напрямую влияет на уровень защищенности: 23% участников исследования назвали нехватку опыта у ИБ-специалистов фактором, повышающим киберриски.

Получается замкнутый круг: угрозы усложняются, а расширять штат вслед за ними малый бизнес не может. Ситуацию дополнительно обостряют удаленная работа и передача части ИТ-задач подрядчикам: подключений к вашей инфраструктуре становится больше, и каждое из них необходимо контролировать.

Логичный выход — изменить саму модель потребления безопасности. Не покупать отдельно лицензию, инфраструктуру и компетенции, а получать их как готовую услугу у специализированного провайдера. В этом случае бизнес оплачивает не программный продукт сам по себе, а работающую функцию: система уже развернута, специалисты следят за ее состоянием, а расходы превращаются из крупных инвестиций в предсказуемую подписку.