115-ФЗ не на паузе в пандемию. Новые и старые требования финмониторинга, которые приходится соблюдать

22 мая 2020 года Правительство РФ опубликовало проект Постановления о правилах внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и ИП в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

115-ФЗ становится все жестче

В проекте прописывается, что посредством правил внутреннего контроля (ПВК) устанавливается регламент работы компании относительно требований в рамках системы противодействия отмыванию денег (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Этот организационный документ должен прописать порядок и сроки исполнения обязанностей в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов для адвокатов, нотариусов, а также компаний и ИП. Они в обязательном порядке должны будут включать в ПВК:

программу идентификации клиентов, их представителей, бенефициаров; программу оценки и управления риском;

программу выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией средств, полученных преступным путем;

программу подготовки сотрудников в сфере законодательства о противодействии легализации преступных доходов и другие.

Проект предусматривает, что ИП, адвокаты или нотариусы будут обязаны сами себе писать внутренние сообщения о подозрительных операциях. Именно в них фиксируется факт подозрительной сделки и принятые по этому поводу меры.

При этом апокалипсис, вызванный коронавирусом, либо усложнил для многих привычку соблюдать существующие правила по 115-ФЗ, либо заставил их нарушать.

Нарушать 115-ФЗ закон сейчас может быть даже опаснее, чем прежде. Все понимают, что кризис, пандемия и неразбериха предоставляют мошенникам широкое поле для творчества. Росфинмониторинг назвал сферы производства и оборота медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительной деятельности, гостиничного и туристического бизнеса, как области в наибольшей степени подверженные риску отмывания денег. Если вы ничего не нарушаете, то бояться нечего. В противном случае к вам будет повышенное внимание, ведь Росфинмониторинг считает указанные сферы деятельности на сегодня рискованными.

Очные проверки отменяются частично

Росфинмониторинг пообещал субъектам законодательства о противодействии легализации преступных доходов, что отменяет проверки исполнения норм и требований в сфере ПОД/ФТ на весь 2020 год (постановление Правительства РФ № 438 от 03.04.2020 г.). Но есть случаи, которых это решение не касается.

Отмена проверок, не снимает с организаций и ИП обязанности по соблюдению норм ПОД/ФТ. И даже если компания все еще продолжает работать на удаленке, важно выполнять все условия 115-ФЗ:

Проводить идентификацию клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Фиксировать все сведения о клиентах и определять уровень риска совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ.

Информировать Росфинмониторинг о выявлении признаков сомнительности клиентов или их операций.

Сохранять все анкеты клиентов и регулярно обновлять сведения по ним.

Отсутствие очных проверок не будет означать отсутствие контроля, поскольку ведомство будет проводить дистанционный мониторинг субъектов ПОД/ФТ на предмет соответствия их деятельности закону.

А после того, как все, наконец закончится, Росфинмониторинг начнет выполнять проверки в обычном графике. И при этом в ходе проверок все-таки будет анализироваться и соблюдение организациями требований ПОД/ФТ в 2020 году.

Административная ответственность для субъектов ПОД/ФТ будет наступать в случаях непредоставления или нарушения сроков предоставления информации об операциях, которые подлежат контролю.

Компаниям и ИП за нарушение 115-ФЗ грозит блокировка. Да, чаще всего причиной блокировки становятся ошибки в документе, вовремя не внесенные изменения данных или просто нетипичная операция по счету.

Если компания ежемесячно осуществляла сделки на сумму до 500 000 руб., а потом заключает выгодный контракт на сумму свыше 1 млн руб., банки могут считать эту сделку подозрительной. Чтобы снизить риск блокировки, следует точно понимать, кто и почему может приостановить операции по вашему счету.

Чтобы не вызвать подозрений банка, предупреждайте его о том, что у вас изменились данные: адрес, руководитель или появился новый ОКВЭД. Указывайте назначение платежа: за какой товар или услугу проходит оплата, на основании какого договора и т.д, и о том же попросите контрагентов.

Используйте специальные сервисы. Например, сервис «Ревизор» от Ак Барс Банка отслеживает риски и дает рекомендации о том, как именно вам защитить себя от сомнительных операций. При высокой оценке риска вы сможете предварительно подготовить нужные документы.

Не пропускайте сроки уплаты налоговых платежей, новых контрагентов проверяйте на добросовестность: запрашивайте выписки ЕГРЮЛ, прогоняйте через сервис проверки контрагентов.