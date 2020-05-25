ИП предложат писать самим себе сообщения. И проводить проверки своей же работы

Росфинмониторинг подготовил проект постановления правительства с требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и руководителями фирм (или ИП), занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг.

Как известно, по закону 115-ФЗ все упомянутые лица обязаны следить за своими клиентами в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Для этого и вводятся правила внутреннего контроля.

В документе много прекрасного. Например, сам список обязательных программ:

Программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля; Программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев; Программа изучения клиента; Программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; Программа проверки внутреннего контроля; Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Масштабно, правда?

В проекте указывается, что должно быть в каждой программе. Там тоже есть чему «порадоваться». Так, в программе идентификации клиентов должен быть порядок выявления находящихся на обслуживании супругов, близких родственников публичных должностных лиц. Как российских, так и иностранных.

Собрав кучу данных о клиенте, надо присвоить ему группу риска, а потом её мониторить и, если что, пересматривать. Об этом написано в программе оценки рисков.

Особенно прекрасно предложение писать ИП, адвокату или нотариусу самому себе внутренние сообщения о подозрительных операциях. Именно в них фиксируется факт подозрительной сделки и принятые по этому поводу меры. В проекте приведены и обязательные сведения, которые должны быть в таком сообщении.

Более того, авторы проекта предлагают самих же себя и проверять! Цитируем:

«В программе проверки системы внутреннего контроля предусматриваются: а) проведение на регулярной основе, но не реже одного раза в полугодие, внутренних проверок выполнения адвокатом, нотариусом, лицом, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, ПВК, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;...

«Внутренние проверки проводятся: — адвокатами, нотариусами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги, в случае отсутствия у таких индивидуальных предпринимателей работников, самостоятельно;»

Юристов и бухгалтеров обязали «стучать» на клиентов в 2018 году. Как заметили в «Красном уголке бухгалтера»:

«Как отлично придумано — бизнес следит за бизнесом, а государство всего лишь бенефициар и выгодоприобретатель»