Новые отчеты и КБК на 2021 год, отмена расчета по среднесписочной численности: разбираемся, что именно изменилось

Утверждены новые формы расчетов 6-НДФЛ и РСВ, а еще изменились КБК для НДФЛ и не только, да и вообще с 1 января 2021 года налогоплательщики будут уплачивать налоги и взносы по новым реквизитам. Мы решили разобраться, что же так кардинально поменялось в отчетах и платежках.
Новые реквизиты для платежей и КБК
Для начала немного спокойствия — по 30 апреля 2021 года по платежам в бюджет будут действовать как новые, так и старые счета, т.е., если вы по старой памяти переведете средства по прежним реквизитам они не потеряются.
Шпаргалка по новым реквизитам приложена к письму ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. «Клерк» публиковал новость об этом с прикрепленной к ней таблицей.
На что надо обратить внимание:
- наименование территориального органа Федерального казначейства;
- БИК;
- наименование банка-получателя.
А главное, теперь нужно указывать три номера счета:
- номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС));
- номер счета получателя (номер казначейского счета);
- номер действующего банковского счета территориального органа Казначейства.
Явно предпринимателям не упростили порядок заполнения.
Что касается КБК по НДФЛ на 2021 год, то изменения внесены, благодаря новым прогрессивным ставкам налога.
Для перечисления налога, удержанного с базы свыше 5 миллионов рублей необходимо использовать КБК 18210102080011000110.
Также появились новые коды для перечисления налоговых платежей в муниципальные округа:
18210504060021000110 — налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов;
18210601020141000110 — налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов;
18210606032141000110 — земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов;
18210606042141000110 — земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов.
Расчет 6-НДФЛ
Ключевое изменение — отмена справок 2-НДФЛ, теперь вся информация будет содержаться в самом отчете за год.
Обратите внимание! За 2020 год расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по старой форме, как и справки 2-НДФЛ.
Какие еще важные изменения появились в отчете:
- В Разделе 1 теперь указываются «Данные об обязательствах налогового агента». Это — срок перечисления и сумма налога, указывать даты фактического получения дохода и удержания налога больше не нужно;
- Раздел 1 дополнен графами для указания данных о налоге на доходы физических лиц, возвращенном в последние три месяца отчетного периода (сумма и дата возврата налога);
- В Разделе 2 находится общая информация об исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ, в т.ч. теперь присутствует разбивка сумм дохода по трудовым и ГПХ договорам.
Новая форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.
Расчет по страховым взносам (РСВ)
Самое ожидаемое изменение — отменена отдельная форма по данным о среднесписочной численности, этот показатель теперь отражается на титульном листе РСВ.
Обратите внимание! В отличие от 6-НДФЛ, новый расчет по страховым взносам действует уже при подаче отчетности за 2020 год.
Теперь об изменения внутри расчета:
- В Разделе 1 появилось новое приложение 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ». Оно предназначено для компаний-льготников из IT-сферы, разработчиков и проектировщиков электроники.
Для этих компаний установлены пониженные размеры взносов, начиная с 1 января 2021 года: взносы на ОПС — 6 %, взносы по временной нетрудоспособности и материнству — 1,5%, ОМС — 0,1%.
- Кроме того, для указанных компаний из области разработки и проектирования электроники введены и новые коды тарифа плательщика и категорий застрахованных лиц.
Новый код тарифа «22».
Новые категории ЗС, с выплат которым начисляются страховые взносы: ЭКБ — физлица; ВЖЭК — застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (временно проживающие, временно пребывающие, лица, которым предоставлено временное убежище); ВПЭК — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ.
- 20 — субъекты малого и среднего бизнеса. (Напомним, с 1 апреля 2020 года для всех малых и средних предприятий, включенных в реестр субъектов МСП, в том числе для тех, кто не относится к пострадавшим отраслям, действуют пониженные тарифы взносов. Подробнее см. «Как малому и среднему бизнесу рассчитывать страховые взносы с апреля 2020 года»);
- Новые код тарифов и категории ЗС получили не только «электронщики».
Код «21» — для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отдельный код необходим, чтобы выделить нулевые тарифы страховых взносов в отношении выплат работникам за апрель, май, июнь 2020 года.
Код «20» — для субъектов МСП, которые включены в реестр и применяют пониженные тарифы взносов.
Что касается категорий застрахованных лиц, то и они претерпели изменения в связи с применением налогоплательщиками пониженных или нулевых тарифов:
МС — физлица, получающие доход (в части превышения МРОТ) от плательщиков — субъектов МСП;
КВ — физлица, с доходов которых взносы рассчитываются по нулевому тарифу.
Новая форма РСВ утверждена Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.
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