Новые отчеты и КБК на 2021 год, отмена расчета по среднесписочной численности: разбираемся, что именно изменилось

Утверждены новые формы расчетов 6-НДФЛ и РСВ, а еще изменились КБК для НДФЛ и не только, да и вообще с 1 января 2021 года налогоплательщики будут уплачивать налоги и взносы по новым реквизитам. Мы решили разобраться, что же так кардинально поменялось в отчетах и платежках.

Новые реквизиты для платежей и КБК

Для начала немного спокойствия — по 30 апреля 2021 года по платежам в бюджет будут действовать как новые, так и старые счета, т.е., если вы по старой памяти переведете средства по прежним реквизитам они не потеряются.

Шпаргалка по новым реквизитам приложена к письму ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@. «Клерк» публиковал новость об этом с прикрепленной к ней таблицей.

На что надо обратить внимание:

наименование территориального органа Федерального казначейства;

БИК;

наименование банка-получателя.

А главное, теперь нужно указывать три номера счета:

номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС));

номер счета получателя (номер казначейского счета);

номер действующего банковского счета территориального органа Казначейства .

Явно предпринимателям не упростили порядок заполнения.

Что касается КБК по НДФЛ на 2021 год, то изменения внесены, благодаря новым прогрессивным ставкам налога.

Для перечисления налога, удержанного с базы свыше 5 миллионов рублей необходимо использовать КБК 18210102080011000110.

Также появились новые коды для перечисления налоговых платежей в муниципальные округа:

18210504060021000110 — налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов;

18210601020141000110 — налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов;

18210606032141000110 — земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов;

18210606042141000110 — земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов.

Расчет 6-НДФЛ

Ключевое изменение — отмена справок 2-НДФЛ, теперь вся информация будет содержаться в самом отчете за год.

Обратите внимание! За 2020 год расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по старой форме, как и справки 2-НДФЛ.

Какие еще важные изменения появились в отчете:

В Разделе 1 теперь указываются «Данные об обязательствах налогового агента». Это — срок перечисления и сумма налога, указывать даты фактического получения дохода и удержания налога больше не нужно;

Раздел 1 дополнен графами для указания данных о налоге на доходы физических лиц, возвращенном в последние три месяца отчетного периода (сумма и дата возврата налога);

В Разделе 2 находится общая информация об исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ, в т.ч. теперь присутствует разбивка сумм дохода по трудовым и ГПХ договорам.

Новая форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Самое ожидаемое изменение — отменена отдельная форма по данным о среднесписочной численности, этот показатель теперь отражается на титульном листе РСВ.

Обратите внимание! В отличие от 6-НДФЛ, новый расчет по страховым взносам действует уже при подаче отчетности за 2020 год.

Теперь об изменения внутри расчета:

В Разделе 1 появилось новое приложение 5.1 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 427 НК РФ». Оно предназначено для компаний-льготников из IT-сферы, разработчиков и проектировщиков электроники.

Для этих компаний установлены пониженные размеры взносов, начиная с 1 января 2021 года: взносы на ОПС — 6 %, взносы по временной нетрудоспособности и материнству — 1,5%, ОМС — 0,1%.

Кроме того, для указанных компаний из области разработки и проектирования электроники введены и новые коды тарифа плательщика и категорий застрахованных лиц .

Новый код тарифа «22».

Новые категории ЗС, с выплат которым начисляются страховые взносы: ЭКБ — физлица; ВЖЭК — застрахованные в системе ОПС лица из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (временно проживающие, временно пребывающие, лица, которым предоставлено временное убежище); ВПЭК — иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов), временно пребывающие на территории РФ.

20 — субъекты малого и среднего бизнеса. (Напомним, с 1 апреля 2020 года для всех малых и средних предприятий, включенных в реестр субъектов МСП, в том числе для тех, кто не относится к пострадавшим отраслям, действуют пониженные тарифы взносов. Подробнее см. «Как малому и среднему бизнесу рассчитывать страховые взносы с апреля 2020 года»);

Новые код тарифов и категории ЗС получили не только «электронщики».

Код «21» — для субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Отдельный код необходим, чтобы выделить нулевые тарифы страховых взносов в отношении выплат работникам за апрель, май, июнь 2020 года.

Код «20» — для субъектов МСП, которые включены в реестр и применяют пониженные тарифы взносов.

Что касается категорий застрахованных лиц, то и они претерпели изменения в связи с применением налогоплательщиками пониженных или нулевых тарифов:

МС — физлица, получающие доход (в части превышения МРОТ) от плательщиков — субъектов МСП;

КВ — физлица, с доходов которых взносы рассчитываются по нулевому тарифу.

Новая форма РСВ утверждена Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.

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