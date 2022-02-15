Тренды 2022 года в e-commerce: что вам нужно кроме чат-ботов и инфлюенсеров

Как упаковать бизнес, исходя из последних тенденций? Что будет пользоваться спросом, какие инструменты использовать и в каких нишах развиваться? Об этом расскажем в статье.

Возможности конкуренции и новые каналы продаж

D2C модель продаж

У вас есть свое производство, но вы до сих пор не торгуете в онлайне? Доступность маркетплейсов и расширяющаяся сеть логистических центров позволяют без посредников и дилеров продавать конечному потребителю. В онлайн уходит D2C модель продаж.

При использовании этой схемы производители получают достоверную и быструю обратную связь для улучшения товаров и тестирования новинок.

Продавцам придется что-то противопоставить поставщикам-конкурентам:

искать нишу и крепко за нее держаться;

следить за качеством ассортимента;

делать упор на индивидуальный подход и персонализацию;

включать экспертность на максимум;

стимулировать ответную реакцию от пользователей;

давать дополнительную ценность.

Модель B2B

Продолжается тренд, стартовавший во времена локдауна, на онлайн-торговлю в B2B модели («бизнес для бизнеса»). Старые способы закупок постепенно уходят на второй план. Современный бизнес не хочет тратить время на разговоры с продавцами и лишние бумаги.

Хотите использовать этот тренд на полную — автоматизируйте продажи.

Для этого:

приготовьте и обустройте личные кабинеты;

настройте интеграцию с CRM, ERP и другими системами для актуализации информации о ценах, остатках, отгрузках и так далее;

договорные цены уходят в прошлое, тренд на справедливое ценообразование — в зависимости от накопительной скидки, количества закупаемых единиц товара и других факторов.

Маркетплейсы

Маркетплейсы остаются в глобальном тренде. Топ-5 преимуществ площадок: простой вход, высокий трафик, опыт, реклама и готовая доставка.

Ради таких плюсов придется идти на компромисс и постоянно бороться с минусами:

высокая конкуренция;

одинаковые и обезличенные витрины;

полная диктатура площадки: правила работы, требования, акционные условия;

минимальная обратная связь.

Торговля в интернете не обходится без приема платежей. Поступающая оплата должна попадать на расчетный счет ИП или ООО. Быстрое открытие счета и бизнес-карта с выгодными акциями от партнеров Ак Барс Банка. Подать заявку онлайн

Социальная коммерция

Соцсети уже давно считаются отдельным и независимым каналом продаж. Можно с помощью контента перенаправлять пользователей на свой сайт и в интернет-магазин, но только этого мало. Пора продавать напрямую из социального аккаунта.

Приготовьтесь к будущим нововведениям:

YouTube обещает стать торговой площадкой;

TikTok активно развивается и разрешит добавлять ссылки на товары в профили и видео (shoppable-видео), обсуждается запуск прямых продаж;

Facebook и Instagram планируют, что в прямых эфирах будут проходить продажи.

Стремитесь к синхронизации всех используемых каналов продаж. В будущем те, кто смогут избежать внутренней конкуренции и не запутаются в трафике, получают одну систему для непрерывного покупательского опыта, увеличат узнаваемость и лояльность, повысят конверсию и доход.

Следуйте за своей аудиторией и выходите на каналы, которые она посещает: интернет-магазин, соцсети, маркетплейсы, офлайн-точки и другие площадки.

Технологии

M-commerce

Интернет-магазин должен быть доступен для покупок с любых устройств, тем более что в будущее за мобильной коммерцией. Мобильные гаджеты стали доступными, ими пользуются люди разного возраста, не только дети и подростки. Даже если покупку совершают с ПК, изучить товар и прочитать отзыв можно, находясь в очереди или на обеденном перерыве на работе.

Одной лишь адаптации под мобильную версию становится недостаточно. Нужно учитывать особенности покупок, совершаемых с таких устройств. В первую очередь найдите способ решить следующие проблемы:

использование сенсорного ввода;

маленький экран;

ограничения по размеру и количеству контента;

неудобство перемещения между вкладками, построение сравнительных таблиц и заполнение форм.

Расспросите разработчиков сайтов про AMP (ускоренные мобильные страницы). С их помощью вы ускорите загрузку контента на смартфонах и планшетах.

Идите навстречу мобильным пользователем — сейчас в тренде прогрессивное веб-приложение PWA. Сайт, который выглядит, как мобильное приложение, но запускается в браузере, совмещает в себе простоту работы с сайтами и технические преимущества приложений.

Торопитесь внедрить, пока разработка и поддержка PWA не подорожала.

Обратите внимание на то, как используют всесторонний подход к обслуживанию банки. Кроме обычного онлайн-банка предлагают еще и приложения для смартфонов.

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Искусственный интеллект

Стал реальностью, а не только героем фильмов в стиле киберпанк. До восстания машин нам ещё далеко, зато робот уже может:

заменить продавца-консультанта;

давать индивидуальные рекомендации и предлагать персональные цены на основе истории покупок и поведения на сайте;

отслеживать запасы на складе, оптимизировать маркетинг, улучшать сервис и коммуникации;

формировать автоматическую отчетность по трафику, брать рекомендации по ключевым словам для лучшего органического поиска и даже прогнозировать покупки клиентов.

Чат-боты

Они становятся умнее, но остаются доступными. Почему их внедряют на любые сайты, а также в соцсети и мессенджеры? Потому что они могут заменить человека. Поручите им предложение и подбор товаров, получение обратной связи, прием оплаты и информирование о статусе заказа.

3D-эффекты, видео-контент и дополненная реальность

Эти хайтек-технологии повышают удобство покупок и снижают количество возвратов. Используйте специальные приложения или готовые инструменты интернет-площадок:

интерактивные маски в Instagram используются для примерки украшений, аксессуаров, с ними можно « протестировать » косметику или подобрать новый образ, например, цвет волос;

« » 3D-модели в карточке товара — так его можно увидеть со всех сторон;

интерактивная примерочная по фото клиента или его квартиры ( подойдет для одежды или предметов интерьера ).

Некоторые продавцы пошли дальше и предлагают онлайн-консультации и демонстрацию товаров, а еще примерку на моделях по видео из офлайн-магазинов.

На первом шаге достаточно наполнить интернет-магазин видео-контентом — бекстейджи, сторис, прямые эфиры, видео, анимации, интерактивный контент, репосты от клиентов и партнеров, обзоры, распаковки, обучающие материалы.

Взаимодействие с покупателем через органы чувств

Здесь на помощь электронным продавцам приходят голосовые помощники. Чат-боты по сравнению с ними кажутся пришельцами из прошлого века.

Умные колонки в топе продаж. Публика постепенно привыкает к голосовому управлению и в 2022 году готова с его помощью совершать покупки.

Голосовой шоппинг подходит для недорогих повседневных товаров, т. к. для их покупки не требуется визуальное представление (продукты, бытовая химия, недорогая электроника).

Голосовые помощники научились:

напоминать о незавершенных покупках,

стимулировать подписки,

проводить опросы,

подменять сотрудников колл-центра,

решать технические вопросы;

искать покупки в интернете;

заказывать еду;

вызывать такси;

организовывать досуг

Тренд на геймификацию

Игровые приложения и интерактив привлекает не только молодых покупателей. Маркетологи отмечают, что аудитория отвечает лояльностью, запоминает бренд, который начинает вызывать эмоции у игрока.

Чтобы справиться с высокой конкуренцией, необходимо использовать тренды и двигаться в ногу со временем, а нехватку финансовых вложений для внедрения технологий исправит быстрое и простое кредитование без залога. Кредит до 5 млн рублей без залога от Ак Барс Банка

Инструменты для увеличения продаж

Привлечение инфлюенсеров

Абсолютно все знают, как рекламировать товары с помощью блогеров. Но только сейчас приходит осознание, что не все блогеры для этого подходят.

В приоритете: доверие аудитории, увеличение ценности бренда и целенаправленность действий.

В этом помогут инфлюенсеры даже с небольшим количеством подписчиков. Они обойдутся в разы дешевле, а принесут намного больше пользы. Предоставьте им возможность нативно рекламировать ваш товар только для лояльной аудитории. Не тратьте рекламный бюджет на неподготовленную публику и нецелевую аудиторию.

Например, если блогер раскрученный, но его подписчики пришли к нему за советами по мейкапу, то предлагать ему рекламировать компьютеры для геймеров — не лучший маркетинговый ход.

Снижение сроков и стоимости доставки

Время доставки товара остается важнейшим фактором при совершении покупки в e-commerce. Поэтому кто предложит доставку быстрее и удобнее, тот завоюет рынок.

Если до собственных логистических центров вам ещё далеко, предпримите элементарные меры по снижению стоимости и сроков доставки:

чтобы минимизировать ожидание товара, подключите фулфилмент или разместите склады, как можно ближе к клиентам;

тщательнее прогнозируйте время на доставку и указывайте обещанное время в карточке товара;

предлагайте все возможные способы доставки, в т. ч. точно в срок;

ориентируйте клиента о местоположении покупки;

проявите гибкость и разрешите клиенту перенести доставку на удобное время;

не можете сделать доставку быстрой, тогда изыщите возможность сделать её бесплатной за счет премиум-подписки или бонусов.

Развивайте платежные сервисы

Ваш магазин должен успевать за желаниями клиентов и предлагать все возможные способы оплаты, иначе товары будут оставаться в брошенных корзинах на радость конкурентов.

Важно обеспечить возможность:

приема не только обычных дебетовых и кредитных карт, но и оплату с цифровых кошельков — Apple Pay, Google Pay, PayPal и т. п.;

оплату заказа по ссылке при видео-консультации, общении в мессенджерах, по e-mail;

приема оплаты по QR-коду;

сохранения информации о прошлых платежах для быстрого оформления следующего заказа;

быстрого оформления кредита или рассрочки.

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высокая конверсия платежей;

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Рынок e-commerce дает большие возможности любому бизнесу. Главное — правильно использовать инструменты продаж и следить за трендами.