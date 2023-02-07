Изменения в трудовом законодательстве в 2023 году

Увеличение минимального размера оплаты труда и изменение порядка расчета МРОТ

С 1 января 2023 МРОТ составляет 16 242 рублей в месяц (в прошлом году минимальный размер был равен 13 890 руб.), т. е. показатель вырос сразу на 6,3%.

Также на ближайшие два года (до конца 2024) закреплен новый порядок расчета МРОТ:

величина медианной зарплаты временно не используется в формуле;

повышение МРОТ планируется проводить в ускоренном порядке, исходя из темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения РФ;

сумма МРОТ должна превышать величину прожиточного минимума на 3%.

Напоминаем, что за выплату сотрудникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда работодатель несет ответственность в виде штрафа до 50 тысяч руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).

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Трудовые книжки нового образца

С января 2023 года действует новая форма трудовой книжки (утв. приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Что изменилось:

разделы со сведениями о месте работы стали объемнее (14 разворотов в самой книжке, и плюс 12 – во вкладыше);

разделы с информацией о награждениях наоборот уменьшились (7 разворотов в основной части и 5 – во вкладыше);

на титульный лист добавлено уточнение, что отчество вписывают при его наличии;

печать работодателя аналогично – следует ставить, только если она есть;

в графе 3 сведений о работе теперь обязательно нужно ссылаться на часть, пункт и статью закона полностью;

с титульного листа исключены сведения о незаконченном высшем или среднем образовании. Эти графы необходимо заполнять по уровням общего и профессионального образования (например, высшее образование – бакалавриат);

вносить записи разрешено не только вручную, но и впечатывать на принтере или в виде штампа.

Кроме того, с января 2023 г. бланки считаются полиграфической продукцией уровня защиты «В».Приказ Минфина от 11.04.2022 № 55н утвердил правила их выпуска в обращение:

покупателями бумажных трудовых книжек могут только ИП и юрлица, изготавливаются бланки специализированными типографиями на основании заявок от работодателей; перечень изготовителей и распространителей трудовых книжек нового образца размещен на сайте ведомства.

Вот некоторые из таких организаций (помимо АО «Гознак»):

Есть и хорошая новость для работодателей: бумажные трудовые книжки, которые уже оформлены по старому образцу, сохраняют свою юридическую силу и продолжат действовать, пока физически не закончатся.

В 2023 году обновленный бланк понадобится только в случае утери или порчи документа.

Единые требования к рабочим электронным документам

С 1 марта 2023 года вступает в силу приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н, который утвердил единые требования к оформлению электронных кадровых документов (тех, что не дублируются на бумаге).

Итак, любой документ, задействованный в КЭДО должен теперь включать:

основную часть;

приложения (при их наличии);

электронную подпись физлица;

машиночитаемую доверенность;

описание документа.

Новые формы отчетности в СФР и ФНС

Много изменений в законодательстве связаны с объединением ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования России (сокращенно – СФР).

Упраздняются отчеты СЭВ-СТАЖ, 4-ФСС, СЗВ-ТД, ДСВ-3. Вместо перечисленных документов с января 2023 года следует сдавать одну общую форму – ЕФС-1 в Социальный фонд. Она включает данные для персонифицированного учета, а также информацию о взносах на травматизм. В налоговую инспекцию теперь следует отправлять новый ежемесячный отчет: персонифицированные сведения о физлицах. Он заменил форму СЗВ-М. В отчет нужно включать персональные данные, а также информацию о суммах выплат и иных вознаграждениях. Работодатель освобожден от обязанности выдавать сотрудникам справку 182н – о доходах и начисленных страховых взносах. Эта функция отныне возложена на СФР.

Удержание НДФЛ при выплате аванса

Изменились также правила расчета и выплаты аванса работникам. С 1 января 2023 года НДФЛ будут удерживать с персонала дважды – при каждой выплате дохода, т. е. и с зарплаты, и с авансового платежа. При этом на итоговой сумме это никак не отразится, общий размер заработной платы должен остаться прежним.

Поправки связаны с изменением в налоговом законодательстве даты получения зарплатного дохода (пп. 1 п 1 ст. 223 НК в ред. от 01.01.2023).

Если в трудовом договоре закреплен определенный процент аванса (обычно это 40%), чтобы избежать споров с сотрудниками, рекомендуется увеличить выплату до нужного предела (с учетом суммы налога, подлежащего удержанию).

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Больничные для работников по ГПД

С января 2023 года подрядчики (исполнители) по договорам ГПХ, за исключением самозанятых лиц, получат право на пособие по больничным листам. Однако фактически воспользоваться им смогут не раньше 2024 года.

Дело в том, что денежная поддержка положена только при условии, что в предшествующем страховому случаю году с вознаграждений исполнителя было перечислено взносов больше, чем стоимость страхового года.

В 2022 страховые взносы на подрядчиков еще не уплачивались, поэтому реальные выплаты пойдут только через год.

Полис ДМС для иностранных работников не обязателен

Теперь иностранцы и лица без гражданства, которые временно пребывают в территории РФ, при трудоустройстве могут не представлять полис ДМС и договор о предоставлении платных медуслуг (закон № 240-ФЗ от 14.07.2022).

С января 2023 такие лица признаются застрахованными по полису ОМС, наравне с гражданами России. Соответственно, за иностранных работников придется платить медицинские взносы в составе единого страхового тарифа.

Прежние требования об оформлении ДМС сохранились только для высококвалифицированных специалистов.

Проверка судимости работников в пассажирских перевозках

С 1 марта 2023 в ТК вносятся также дополнения, касающиеся приема на работу сотрудников, деятельность которых связана непосредственно с управлением пассажирским транспортом: легковым такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта (закон от 11.06.2022 № 155-ФЗ).

Компании-перевозчики будут требовать у новых работников справку о наличии (отсутствии) судимости и уголовного преследования по ряду преступлений. В частности, к управлению транспортным средством не допустят граждан с неснятой или непогашенной судимостью по статьям: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и другим.

Сотрудники, которые уже трудоустроены в штат, обязаны предоставить справку о судимости из МВД до 1 сентября 2023 г.

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