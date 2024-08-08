Продавцы на маркетплейсах смогут работать на АУСН

С 2025 года возможности автоупрощенцев расширятся — они смогут торговать на маркетплейсах. Такие новшества в закон об АУСН вносит законопроект № 577665-8, принятый Госдумой в третьем чтении. Подробнее о грядущих изменениях рассказываем в нашем материале.

Спецрежим АУСН в 2024 году

Сначала напомним, что представляет собой налоговый режим АУСН.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) действует с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 года в четырех субъектах РФ: в г. Москве, республике Татарстан, в Московской и Калужской областях (ст. 1 закона об АУСН от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Это экспериментальный спецрежим для российских микропредприятий, освобождающий их от уплаты:

НДС (исключение — ввозной налог);

налога на прибыль компаний;

НДФЛ с предпринимательских доходов ИП;

фиксированных взносов ИП;

страховых взносов за работников; уплачивается только фиксированный взнос на «травматизм» в ежегодно индексируемой сумме — в 2024 году, независимо от численности персонала, нужно уплатить 2 434 руб. с учетом индексации (п. 2.2 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. 1 постановления Правительства от 08.12.2023 № 2085).

На АУСН могут перейти ИП и компании, соответствующие таким условиям (п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ):

доход, учитываемый в налоговой базе, в текущем году не превысил 60 млн руб. ;

средняя численность работников — максимум 5 человек в месяц и среди них нет налоговых нерезидентов;

в компании остаточная стоимость ОС (амортизируемых и неамортизируемых) не превышает 150 млн руб. ;

доля участия других юрлиц в компании — не более 25%.

Перейти на автоупрощенный режим можно только с начала года, подав уведомление до 31 декабря, а новые ИП и компании могут сделать это с даты госрегистрации, подав уведомление о переходе в течение 30 дней.

Автоупрощенец может открывать расчетные счета только в уполномоченных банках (сегодня таких банков 11, они перечислены в реестре на сайте ФНС). Для работы необходимо подключить онлайн-ККТ.

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Как и при обычной упрощенке, на АУСН можно выбрать один из налоговых объектов:

«доходы» (ставка налога 8%);

«доходы минус расходы» (ставка 20%, либо платится минимальный налог - 3% от доходов, если полученный результат окажется выше исчисленного по ставке 20%).

При этом автоупрощенцам не нужно вести КУДиР, подавать декларацию, не требуется сдавать отчетность по страховым взносам и НДФЛ. ИФНС сама определяет налоговую базу и ежемесячно автоматически рассчитывает налог по данным, которые поступают от уполномоченных банков, онлайн-касс (через оператора фискальных данных) и от самого налогоплательщика.

Работа на АУСН предусматривает целый ряд ограничений. Одно из них — запрет применять автоупрощенку ИП и компаниям, которые ведут деятельность по посредническим договорам, к которым относят агентские договоры, договоры комиссии и поручения.

Механизм торговли на маркетплейсах

Маркетплейс — торговая интернет-площадка, на которой продавцы — селлеры размещают свои товары. За соответствующее вознаграждение площадки предоставляют селлерам сопутствующие услуги — расчетно-кассовое обслуживание, клиентский сервис, маркетинг, логистику.

Покупатели оплачивают товар маркетплейсу, который в установленный договором срок перечисляет полученную выручку продавцу. Условия договора могут предусматривать один из вариантов расчета сторон:

Продавцу на расчетный счет перечисляется полная сумма выручки, а затем он выплачивает из нее вознаграждение маркетплейсу.

Маркетплейс перечисляет выручку продавцу уже за минусом своего вознаграждения.

При любом варианте расчетов доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателей без уменьшения ее на выплаты интернет-площадке.

Отношения между торговой площадкой и продавцом, как правило, оформляются посредническими договорами, согласно которым маркетплейс является агентом или комиссионером. Возможно заключение и других договоров, например, возмездного оказания услуг, но такое встречается гораздо реже.

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Автоупрощенцы на маркетплейсах: что будет с 2025 года

Сейчас запрет вести деятельность по договорам комиссии, поручения и агентским договорам лишает автоупрощенцев возможности работать с большинством маркетплейсов. При этом продавать товары на интернет-площадках, отношения с которыми оформляются договорами иного вида, не запрещено.

С 1 января 2025 года ситуация должна измениться (ст. 9 законопроекта № 577665-8).

АУСН можно будет применять при ведении бизнеса на основе посреднических договоров, когда автоупрощенец является принципалом, доверителем или комитентом. Если же деятельность по таким договорам ведется в интересах другого лица, то есть — ИП или компания является агентом, поверенным либо комиссионером, запрет на применение АУСН для них сохраняется.

По аналогии с уполномоченными банками маркетплейсы станут ежемесячно до 10 числа передавать в налоговую сведения о расчетах с селлерами, работающими на АУСН (п. 9 ст. 9 законопроекта № 577665-8):

если выручка перечислялась продавцу за вычетом вознаграждений маркетплейсу, в ИФНС направляется информация о проведенных зачетах встречных требований между площадкой и селлером;

если продавец сам перечисляет вознаграждение маркетплейсу, в налоговую сообщается об агентских вознаграждениях, полученных площадкой.

Продавец-автоупрощенец будет сам в добровольном порядке давать разрешение маркетплейсу на передачу сведений в налоговую. Причем маркетплейс должен отвечать определенным критериям и числиться в реестре операторов электронных площадок ФНС. Количество интернет-площадок, на которых автоупрощенец ведет торговлю, может быть любым.

Сведения по маркетплейсам, не подключенным к системе электронного информационного обмена с ФНС, будет передавать в инспекцию сам продавец через «Личный кабинет налогоплательщика».

В свою очередь налоговая должна будет сообщать маркетплейсам о датах начала и окончания применения продавцом спецрежима АУСН.

Законодатели определили дату получения продавцом дохода по договорам комиссии, поручения или агентским договорам — это день поступления денег от маркетплейса на банковский счет автоупрощенца или день погашения задолженности иным способом (п. 4 ст. 9 законопроекта № 577665-8).

Таким образом, со следующего года автоупрощенцы получат право торговать на интернет-площадках по посредническим договорам, а налоговики смогут рассчитывать налог согласно информации, поступившей от торговой интернет-площадки. Законопроекту об этом осталось получить одобрение Совета Федерации и пройти процедуру подписания Президентом.

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