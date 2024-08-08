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Ак Барс Банк
АУСН

Продавцы на маркетплейсах смогут работать на АУСН

С 2025 года возможности автоупрощенцев расширятся — они смогут торговать на маркетплейсах. Такие новшества в закон об АУСН вносит законопроект № 577665-8, принятый Госдумой в третьем чтении. Подробнее о грядущих изменениях рассказываем в нашем материале.
Продавцы на маркетплейсах смогут работать на АУСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Спецрежим АУСН в 2024 году

Сначала напомним, что представляет собой налоговый режим АУСН.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) действует с 1 июля 2022 по 31 декабря 2027 года в четырех субъектах РФ: в г. Москве, республике Татарстан, в Московской и Калужской областях (ст. 1 закона об АУСН от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Это экспериментальный спецрежим для российских микропредприятий, освобождающий их от уплаты:

  • НДС (исключение — ввозной налог);

  • налога на прибыль компаний;

  • НДФЛ с предпринимательских доходов ИП;

  • фиксированных взносов ИП;

  • страховых взносов за работников; уплачивается только фиксированный взнос на «травматизм» в ежегодно индексируемой сумме — в 2024 году, независимо от численности персонала, нужно уплатить 2 434 руб. с учетом индексации (п. 2.2 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ, п. 1 постановления Правительства от 08.12.2023 № 2085).

На АУСН могут перейти ИП и компании, соответствующие таким условиям (п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ):

  • доход, учитываемый в налоговой базе, в текущем году не превысил 60 млн руб.;

  • средняя численность работников — максимум 5 человек в месяц и среди них нет налоговых нерезидентов;

  • в компании остаточная стоимость ОС (амортизируемых и неамортизируемых) не превышает 150 млн руб.;

  • доля участия других юрлиц в компании — не более 25%.

Перейти на автоупрощенный режим можно только с начала года, подав уведомление до 31 декабря, а новые ИП и компании могут сделать это с даты госрегистрации, подав уведомление о переходе в течение 30 дней.

Автоупрощенец может открывать расчетные счета только в уполномоченных банках (сегодня таких банков 11, они перечислены в реестре на сайте ФНС). Для работы необходимо подключить онлайн-ККТ.

Ак Барс Банк входит в число уполномоченных банков, в котором можно открыть расчетный счет и подключить АУСН. Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените ее преимущества: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов, передача банку части функций налогового агента по НДФЛ. 

Перейти на АУСН

Как и при обычной упрощенке, на АУСН можно выбрать один из налоговых объектов

  • «доходы» (ставка налога 8%);

  • «доходы минус расходы» (ставка 20%, либо платится минимальный налог - 3% от доходов, если полученный результат окажется выше исчисленного по ставке 20%).

При этом автоупрощенцам не нужно вести КУДиР, подавать декларацию, не требуется сдавать отчетность по страховым взносам и НДФЛ. ИФНС сама определяет налоговую базу и ежемесячно автоматически рассчитывает налог по данным, которые поступают от уполномоченных банков, онлайн-касс (через оператора фискальных данных) и от самого налогоплательщика.

Работа на АУСН предусматривает целый ряд ограничений. Одно из них — запрет применять автоупрощенку ИП и компаниям, которые ведут деятельность по посредническим договорам, к которым относят агентские договоры, договоры комиссии и поручения.

Механизм торговли на маркетплейсах

Маркетплейс — торговая интернет-площадка, на которой продавцы — селлеры размещают свои товары. За соответствующее вознаграждение площадки предоставляют селлерам сопутствующие услуги — расчетно-кассовое обслуживание, клиентский сервис, маркетинг, логистику.

Покупатели оплачивают товар маркетплейсу, который в установленный договором срок перечисляет полученную выручку продавцу. Условия договора могут предусматривать один из вариантов расчета сторон:

  • Продавцу на расчетный счет перечисляется полная сумма выручки, а затем он выплачивает из нее вознаграждение маркетплейсу.

  • Маркетплейс перечисляет выручку продавцу уже за минусом своего вознаграждения.

При любом варианте расчетов доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателей без уменьшения ее на выплаты интернет-площадке.

Отношения между торговой площадкой и продавцом, как правило, оформляются посредническими договорами, согласно которым маркетплейс является агентом или комиссионером. Возможно заключение и других договоров, например, возмездного оказания услуг, но такое встречается гораздо реже.

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Автоупрощенцы на маркетплейсах: что будет с 2025 года

Сейчас запрет вести деятельность по договорам комиссии, поручения и агентским договорам лишает автоупрощенцев возможности работать с большинством маркетплейсов. При этом продавать товары на интернет-площадках, отношения с которыми оформляются договорами иного вида, не запрещено.

С 1 января 2025 года ситуация должна измениться (ст. 9 законопроекта № 577665-8).

АУСН можно будет применять при ведении бизнеса на основе посреднических договоров, когда автоупрощенец является принципалом, доверителем или комитентом. Если же деятельность по таким договорам ведется в интересах другого лица, то есть — ИП или компания является агентом, поверенным либо комиссионером, запрет на применение АУСН для них сохраняется.

По аналогии с уполномоченными банками маркетплейсы станут ежемесячно до 10 числа передавать в налоговую сведения о расчетах с селлерами, работающими на АУСН (п. 9 ст. 9 законопроекта № 577665-8):

  • если выручка перечислялась продавцу за вычетом вознаграждений маркетплейсу, в ИФНС направляется информация о проведенных зачетах встречных требований между площадкой и селлером;

  • если продавец сам перечисляет вознаграждение маркетплейсу, в налоговую сообщается об агентских вознаграждениях, полученных площадкой.

Продавец-автоупрощенец будет сам в добровольном порядке давать разрешение маркетплейсу на передачу сведений в налоговую. Причем маркетплейс должен отвечать определенным критериям и числиться в реестре операторов электронных площадок ФНС. Количество интернет-площадок, на которых автоупрощенец ведет торговлю, может быть любым.

Сведения по маркетплейсам, не подключенным к системе электронного информационного обмена с ФНС, будет передавать в инспекцию сам продавец через «Личный кабинет налогоплательщика».

В свою очередь налоговая должна будет сообщать маркетплейсам о датах начала и окончания применения продавцом спецрежима АУСН.

Законодатели определили дату получения продавцом дохода по договорам комиссии, поручения или агентским договорам — это день поступления денег от маркетплейса на банковский счет автоупрощенца или день погашения задолженности иным способом (п. 4 ст. 9 законопроекта № 577665-8).

Таким образом, со следующего года автоупрощенцы получат право торговать на интернет-площадках по посредническим договорам, а налоговики смогут рассчитывать налог согласно информации, поступившей от торговой интернет-площадки. Законопроекту об этом осталось получить одобрение Совета Федерации и пройти процедуру подписания Президентом.

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