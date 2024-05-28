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Ак Барс Банк

Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах

Маркетплейсы завоевали экономику. Хотя многие предприниматели продают свои товары через эти онлайн-каналы, работа с ними имеет свою специфику. Расскажем о том, как построена договорная схема продажи через маркетплейсы и как определиться с выбором режима налогообложения.
Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Договор с маркетплейсом

Маркетплейсы не покупают тот товар, который через них реализуется. Поэтому право собственности на товар к онлайн-площадке не переходит. Право собственности переходит от продавца к конечному покупателю. Маркетплейс здесь выступает как посредник

Заключается соответствующее соглашение — агентский договор или договор комиссии. Маркетплейс выполняет поручение продавца о реализации товара, а также оказывает услуги по доставке, хранению грузов, приему денег и их перечислению продавцу. Возможен набор сопутствующих услуг, например, сложных схем продвижения товаров. 

Заработок маркетплейса — вознаграждение за услуги по выполнению поручения. Как правило, этот заработок устанавливается в виде процента от стоимости проданных товаров.

Получить свое вознаграждение маркетплейсу очень легко — ведь ему поступают деньги от покупателя за товар. Онлайн-площадка удерживает из них свое вознаграждение, а остаток перечисляет продавцу.

Выручкой продавца будет не та сумма, которая пришла к нему на расчетный счет. Его доход — полная сумма, которую уплатил покупатель, она указана в выданном чеке. Комиссия маркетплейса относится к расходам продавца. Если применяемая система налогообложения это позволяет, он может учесть эту комиссию в составе расходов для расчета налога. 

Выбрать систему для работы с маркетплейсами можно из обычного ассортимента, предлагаемого налоговым законодательством. Рассмотрим варианты по порядку и вкратце порядок обложения налогами.

Чтобы стать селлером на маркетплейсе зарегистрируйте ИП или ООО онлайн через сервис от Ак Барс Банка. Вам не придется платить госпошлину и посещать налоговую. Для расчетов с онлайн-площадкой откройте расчетный счет.

Налог на профессиональный доход 

Применяют: ИП, физические лица.

Нужна регистрация самозанятости. При этом возможно продавать только те товары, которые произведены самостоятельно. Есть еще пара ограничений:

  • не должно быть наемных работников;

  •  годовой доход не превышает 2,4 млн руб. 

Такие условия подходят не многим. Если они все же соблюдаются — работать просто. Налог составляет 4%, так как покупателями через маркетплейс являются физические лица. Отчетности нет, кассовый аппарат не нужен. Общение с налоговой происходит через приложение «Мой налог», в котором выбиваются чеки самозанятого и уплачивается налог. 

Упрощенная система налогообложения

Применяют: Организации, ИП.

Эта система имеет две разновидности:

  • УСН с доходов;

  • УСН с доходов за минусом расходов. 

Налогоплательщик выбирает одну из них сам, исходя из своих ожиданий от хозяйственной деятельности.

Упрощенка с доходов предполагает меньшую ставку в размере 6 или 8% в зависимости от получаемого дохода в пределах установленных лимитов. Однако в ее рамках не учитываются произведенные расходы. Если их доля велика и составляет более 60–70% от доходов, имеет смысл применять второй вид упрощенки — доходы за минусом расходов. Чтобы получить сумму налога, рассчитанная таким образом налоговая база умножается на ставку 15 или 20%. 

Для того чтобы применять упрощенку, необходимо вписываться в ограничения из Таблицы.

Показатель

Обычные ставки (6% с доходов или 15% с доходов минус расходы)

Повышенные ставки (8% с доходов или 20% с доходов минус расходы)

Выручка за год

Не более 199,35 млн руб.

Не более 265,8 млн руб.

Число наемных работников

Не более 100 человек

Не более 130 человек

 Зарегистрируйте ИП или ООО онлайн через сервис от Ак Барс Банка и в качестве бонуса получите до 6 месяцев бесплатной онлайн-бухгалтерии. Вам не придется самостоятельно заполнять документы и посещать налоговую. Сервис подаст нужные документы онлайн. Сразу после регистрации банк бесплатно откроет вам счёт для бизнеса.

Открыть ООО или ИП

Единый сельскохозяйственный налог

Применяют: организации, ИП.

Плательщикам ЕСХН никто не запрещает торговать через маркетплейсы. 

Для применения этой системы нужно быть сельхозпроизводителем в понимании Налогового кодекса. Нужно производить, перерабатывать и продавать сельскохозяйственную продукцию, доля реализации которой должна составлять не менее 70% от общей выручки.

При этом речь идет о переработке продукции, которая произведена самостоятельно. При обработке закупленного сельскохозяйственного сырья применять ЕСХН нельзя. 

На ЕСХН имеют право также сельскохозяйственные кооперативы, рыбные хозяйства и те, кто оказывает дополнительные услуги сельхозпроизводителям.

Налог ЕСХН напоминает упрощенку с доходов за минусом расходов. Он исчисляется по похожим правилам, но ставка ниже и составляет всего 6%

На этой системе уплачивается НДС. По многим видам сельхозпродукции применяется ставка 10%. По остальной продукции налог уплачивается по обычной ставке 20%.

Общая система налогообложения

Применяют: организации, ИП.

Все могут находиться на общей системе, но далеко не всех она устраивает. Малый бизнес старается избегать этого режима из-за его дороговизны, а также большего количества отчетов. Зато он подойдет более масштабным предприятиям ввиду полного отсутствия ограничивающих критериев. 

Эта система предполагает уплату двух основных налогов: 

  • Организации платят налог на прибыль по ставке 20% и НДС по ставке 20%. Для отдельных категорий товаров предусмотрена ставка 10%.

  • Индивидуальные предприниматели уплачивают НДС по аналогичной ставке и НДФЛ вместо налога на прибыль по ставке 13%. 

Освобождений от некоторых налогов, в отличие от спецрежимов, на общей системе не предусмотрено.

Выше перечислены системы, которые можно применять при торговле на маркетплейсах. Но нельзя обойти внимаем патентную систему. К сожалению, при торговле через маркетплейсы применять ее не получится.

Дело в том, что те виды деятельности на патенте, которые предполагают торговлю товарами, а не услугами, предусмотрены только для розничной торговли. А в силу п. 3 ст. 346.43 НК торговля через интернет не является розничной. Поэтому применение ПСН для торговли через маркетплейсы исключается.

Если у вас уже есть действующее ООО или ИП и вы решили продавать товары через маркетплейс, проверьте, есть ли у вас нужный код ОКВЭД. Если нет, оперативно внести изменения онлайн поможет сервис от Ак Барс Банка. Укажите на сайте какие изменения вы хотите внести в ИП или ООО и он сформирует все необходимые документы и поможет отправить в налоговую онлайн.

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