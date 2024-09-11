Топ-5 ошибок при регистрации бизнеса: к чему они приведут

Ошибка № 1. Невнимательное заполнение документов
В 2024 году в регистрирующий орган ФНС для открытия ООО нужно предоставить:
заявление по форме Р11001;
решение о создании Общества (Протокол общего собрания учредителей);
устав, утвержденный согласно закону;
договор аренды помещения или гарантийное письмо на адрес от собственника;
уведомление о переходе на УСН — факультативно;
квитанцию об оплате госпошлины (если документы подаются лично или через представителя на бумажных носителях).
Что может пойти не так при подготовке пакета документов:
Заявители часто допускают ошибки и опечатки, которые связаны с банальной невнимательностью: при указании паспортных данных, адресов или других реквизитов.
Не соблюдаются строгие требования к заполнению Р11001. Например, правила переноса слов или использования заглавных букв. Бланки заявлений сейчас обрабатываются автоматически, поэтому машина сразу «спотыкается» о малейшую ошибку.
К сожалению ошибки или опечатки в регистрационных документах являются причиной отказа ФНС в регистрации. Важно внимательно проверять все данные перед подачей.
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Ошибка № 2. Указание недостоверного юрадреса
Юридический адрес должен соответствовать месту, где действительно находится офис или ведется фактическая деятельность компании.
Если с коммерческой недвижимостью (арендой или покупкой) не сложилось, в заявлении Р11001 можно указать место жительства руководителя или учредителя. Но в таком случае не забудьте к пакету документов приложить выписку из ЕГРН и нотариально заверенное согласие жильцов квартиры.
Если используется фиктивный адрес и налоговики не могут установить его реальную связь с компанией, в регистрации бизнеса может быть отказано либо это в дальнейшем приведет к принудительному исключению из ЕГРЮЛ.
Лучше заранее проверять свой адрес на признаки массовой регистрации юрлиц. Сделать это легко с помощью сервиса «Риски бизнеса» на официальном сайте ФНС, либо на общедоступном ресурсе «Прозрачный бизнес».
Согласно приказу ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, место квалифицируется как адрес массовой регистрации, когда на нем зарегистрировано более пяти компаний. Чаще всего такие адреса используются при создании фирм-однодневок.
Ошибка № 3. Указание адреса без офиса или комнаты
Согласно требованиям к заполнению формы Р11001, юридический адрес должен включать не только наименование улицы и номер здания, но также и номер офиса, комнаты или иного помещения, где конкретно будет вести деятельность компания.
В Уставе вы вправе прописать только регион и город осуществления бизнеса. Однако для ЕГРЮЛ необходимо предоставить максимально подробные и точные данные.
Неполный адрес ФНС будет расценивать как подачу заявления с недостоверными сведениями и, с большой долей вероятности, откажет в регистрации.
Еще одно основание для отказа — «массовость». Если компания находится в многоэтажном бизнес-центре, где в соседних офисах зарегистрированы другие юрлица, неполный адрес (без указания конкретного помещения) может определяться как «массовый».
Ошибка № 4. Выбор ОСНО вместо УСН
При регистрации новой компании по умолчанию применяется общий режим налогообложения (ОСНО).
Если вместе с пакетом документов на регистрацию или в течение 30 дней после этого не подать заявление о применении УСН или другого спецрежима, компания автоматически до следующего года будет платить налоги по ОСНО.
Вот, как выглядит бланк о переводе бизнеса на упрощенку:
Общий режим предполагает, как минимум, дополнительные расходы на ведение бухгалтерии и более высокую налоговую нагрузку: налог на прибыль (для организаций) или НДФЛ (для ИП), НДС, налог на имущество и другие обязательные сборы.
Поэтому будьте внимательны при выборе системы налогообложения на данном этапе.
Ошибка № 5. Плата за регистрацию
При подаче заявления на регистрацию ИП или ООО в налоговую инспекцию лично, необходимо оплатить государственную пошлину:
800 руб. — для ИП;
4 000 руб. — для учредителей ООО.
Но если документы подаются онлайн: через сайт ФНС, портал Госуслуги или с помощью сервиса-посредника, такого как Ак Барс Банк, то госпошлина не взимается.
Это значит, что регистрация в электронном виде не только экономит средства, но и позволяет сберечь время и исключить необходимость посещения налоговой инспекции.
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