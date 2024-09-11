Топ-5 ошибок при регистрации бизнеса: к чему они приведут

За ошибки нужно платить: временем, деньгами, репутацией, а иногда и всем сразу. Уже на этапе открытия фирмы есть риск столкнуться со сложностями, которые приведут к отказу ФНС в регистрации, потери финансов или другим неприятностям. Подготовили для вас советы, как без помех ворваться в мир предпринимательства.

Ошибка № 1. Невнимательное заполнение документов

В 2024 году в регистрирующий орган ФНС для открытия ООО нужно предоставить:

заявление по форме Р11001;

решение о создании Общества (Протокол общего собрания учредителей);

устав, утвержденный согласно закону;

договор аренды помещения или гарантийное письмо на адрес от собственника;

уведомление о переходе на УСН — факультативно;

квитанцию об оплате госпошлины (если документы подаются лично или через представителя на бумажных носителях).

Что может пойти не так при подготовке пакета документов:

Заявители часто допускают ошибки и опечатки, которые связаны с банальной невнимательностью: при указании паспортных данных, адресов или других реквизитов.

Не соблюдаются строгие требования к заполнению Р11001. Например, правила переноса слов или использования заглавных букв. Бланки заявлений сейчас обрабатываются автоматически, поэтому машина сразу «спотыкается» о малейшую ошибку.

К сожалению ошибки или опечатки в регистрационных документах являются причиной отказа ФНС в регистрации. Важно внимательно проверять все данные перед подачей.

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Ошибка № 2. Указание недостоверного юрадреса

Юридический адрес должен соответствовать месту, где действительно находится офис или ведется фактическая деятельность компании.

Если с коммерческой недвижимостью (арендой или покупкой) не сложилось, в заявлении Р11001 можно указать место жительства руководителя или учредителя. Но в таком случае не забудьте к пакету документов приложить выписку из ЕГРН и нотариально заверенное согласие жильцов квартиры.

Образец согласия второго собственника на регистрацию ООО по месту жительства учредителя

Если используется фиктивный адрес и налоговики не могут установить его реальную связь с компанией, в регистрации бизнеса может быть отказано либо это в дальнейшем приведет к принудительному исключению из ЕГРЮЛ.

Лучше заранее проверять свой адрес на признаки массовой регистрации юрлиц. Сделать это легко с помощью сервиса «Риски бизнеса» на официальном сайте ФНС, либо на общедоступном ресурсе «Прозрачный бизнес».

Согласно приказу ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@, место квалифицируется как адрес массовой регистрации, когда на нем зарегистрировано более пяти компаний. Чаще всего такие адреса используются при создании фирм-однодневок.

Ошибка № 3. Указание адреса без офиса или комнаты

Согласно требованиям к заполнению формы Р11001, юридический адрес должен включать не только наименование улицы и номер здания, но также и номер офиса, комнаты или иного помещения, где конкретно будет вести деятельность компания.

В Уставе вы вправе прописать только регион и город осуществления бизнеса. Однако для ЕГРЮЛ необходимо предоставить максимально подробные и точные данные.

Неполный адрес ФНС будет расценивать как подачу заявления с недостоверными сведениями и, с большой долей вероятности, откажет в регистрации.

Еще одно основание для отказа — «массовость». Если компания находится в многоэтажном бизнес-центре, где в соседних офисах зарегистрированы другие юрлица, неполный адрес (без указания конкретного помещения) может определяться как «массовый».

Образец, как надо заполнять адрес в форме Р11001

Ошибка № 4. Выбор ОСНО вместо УСН

При регистрации новой компании по умолчанию применяется общий режим налогообложения (ОСНО).

Если вместе с пакетом документов на регистрацию или в течение 30 дней после этого не подать заявление о применении УСН или другого спецрежима, компания автоматически до следующего года будет платить налоги по ОСНО.

Вот, как выглядит бланк о переводе бизнеса на упрощенку:

Общий режим предполагает, как минимум, дополнительные расходы на ведение бухгалтерии и более высокую налоговую нагрузку: налог на прибыль (для организаций) или НДФЛ (для ИП), НДС, налог на имущество и другие обязательные сборы.

Поэтому будьте внимательны при выборе системы налогообложения на данном этапе.

Ошибка № 5. Плата за регистрацию

При подаче заявления на регистрацию ИП или ООО в налоговую инспекцию лично, необходимо оплатить государственную пошлину:

800 руб. — для ИП;

4 000 руб. — для учредителей ООО.

Но если документы подаются онлайн: через сайт ФНС, портал Госуслуги или с помощью сервиса-посредника, такого как Ак Барс Банк, то госпошлина не взимается.

Это значит, что регистрация в электронном виде не только экономит средства, но и позволяет сберечь время и исключить необходимость посещения налоговой инспекции.

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