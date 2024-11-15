Факторинг в налоговом учете: гайд для бухгалтера

Специфика факторинга
Факторинг — это удобный инструмент для бизнеса, при котором долг покупателя продается банку (фактору). Так продавец может получить деньги за совершенную сделку сразу, а не ждать, пока наступит срок оплаты по договору.
Эту финансовую услугу оказывает фактор — чаще всего банк, специализированная компания или любая коммерческая организация. Воспользоваться факторингом могут фирмы, которые оказывают услуги или продают товары с отсрочкой платежа.
Как происходит процедура факторинга
Продавец уступает фактору сумму задолженности покупателя и получает стоимость уступаемого денежного требования за минусом комиссии, которую он платит фактору за услугу.
После переуступки права покупатель оплачивает дебиторскую задолженность на счет фактора, когда подходит к концу период отсрочки оплаты.
С точки зрения налогового законодательства факторинговая сделка может быть рассмотрена как частный случай цессии. Но кроме права требования денежной суммы (дебиторской задолженности продавца) фактор получает комиссию за свои услуги.
Также многие факторинговые договоры заключаются с регрессом, то есть если покупатель не выполнит свои обязательства в срок, то право требовать оплату вновь вернется к поставщику. Такая специфика операции придает ей критерии долговых и кредитных отношений.
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Налоговый учет факторинговых операций
Налог на прибыль
Для поставщика деньги, полученные по договору факторинга, не отражаются на балансе как кредитные средства. Доходы, полученные поставщиком от уступки права требования, облагаются налогом на прибыль как доходы от реализации имущественных прав (ст. 249 НК) и рассчитываются так же, как при уступке требования по договору цессии.
Налог на прибыль по факторингу следует указать в декларации с учетом нескольких обстоятельств:
доход от уступки прав требования признается доходом от реализации;
признание дохода происходит на дату уступки права требования;
отрицательная разница между доходом от реализации права требования и стоимостью реализованных товаров — это убыток налогоплательщика.
Для фактора доход — это сумма, которую он получает от продавца. Налог на прибыль рассчитывается стандартно: налоговая ставка умножается на сумму комиссии, которая была получена в отчетном периоде.
1. Комиссия, уплачиваемая фактору, может быть учтена как расход для снижения налога на прибыль, но есть нюансы и разные официальные разъяснения.
В общем случае расходы на комиссию банка можно включить в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, или в состав внереализационных расходов (пп. 25 п. 1 ст. 264, пп. 15 п. 1 ст. 265 НК). Поставщик сам определяет, к какой группе он отнесен расходы на услуги банка (п. 4 ст. 252 НК).
Если комиссия выражается в фиксированной сумме, то учитывать ее можно сразу в полной сумме, как прочие расходы, связанные с производством.
Если комиссия выражается в процентах от суммы, то ее можно считать внереализационными расходами и классифицировать как оплату по долговым обязательствам.
2. По мнению Минфина комиссию банка по договору факторинга нужно учитывать при определении разницы между доходом от реализации права требования и стоимостью реализованного товара — при формировании убытка от уступки требования. Основание — письма № 03-03-06/1/6366 от 04.03.2013, № 03-03-06/1/809 от 07.12.2011. Суды тоже поддерживают такую позицию — постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2010 по делу № А82-14601/2008-99.
НДС при факторинге
Передача имущественных прав — это объект налогообложения по НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК).
Сделки по факторингу у поставщика облагаются НДС в соответствии со ст. 155 НК. Когда продавец реализует товары, то начисляет НДС с суммы поставки, поэтому при получении финансирования от фактора начислять НДС не требуется.
Исключением может быть ситуация, когда размер финансирования больше, чем стоимость поставки. В таком случае НДС нужно начислить на разницу между этими суммами (п. 1 ст. 155 НК).
Продавец может принять к вычету НДС, предъявленный банку с суммы комиссии. Право на вычет возникает после отражения в учете комиссии за услуги по договору факторинга при наличии счета-фактуры, который оформлен в соответствии с требованиями закона, и соответствующих первичных документов (п. 2 ст. 169, пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).
Фактор рассчитывает НДС только на свое вознаграждение, которое представляет собой отрицательную разницу между суммой финансирования, предоставленной поставщику, и общей суммой денежных средств, полученных от покупателя (в виде оплаты за поставку) и от поставщика (в виде комиссии за оказанные услуги).
С точки зрения налогового учета — факторинг достаточно простой инструмент. У поставщика не возникает кредиторской задолженности.
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