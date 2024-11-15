Факторинг в налоговом учете: гайд для бухгалтера

Для поставщика деньги, полученные по договору факторинга, не отражаются на балансе как кредитные средства. Доходы, полученные поставщиком от уступки права требования, облагаются налогом на прибыль как доходы от реализации имущественных прав (ст. 249 НК) и рассчитываются так же, как при уступке требования по договору цессии.

Налог на прибыль по факторингу следует указать в декларации с учетом нескольких обстоятельств:

доход от уступки прав требования признается доходом от реализации;

признание дохода происходит на дату уступки права требования;

отрицательная разница между доходом от реализации права требования и стоимостью реализованных товаров — это убыток налогоплательщика.

Для фактора доход — это сумма, которую он получает от продавца. Налог на прибыль рассчитывается стандартно: налоговая ставка умножается на сумму комиссии, которая была получена в отчетном периоде.

1. Комиссия, уплачиваемая фактору, может быть учтена как расход для снижения налога на прибыль, но есть нюансы и разные официальные разъяснения.

Если комиссия выражается в фиксированной сумме, то учитывать ее можно сразу в полной сумме, как прочие расходы, связанные с производством.

Если комиссия выражается в процентах от суммы, то ее можно считать внереализационными расходами и классифицировать как оплату по долговым обязательствам.

2. По мнению Минфина комиссию банка по договору факторинга нужно учитывать при определении разницы между доходом от реализации права требования и стоимостью реализованного товара — при формировании убытка от уступки требования. Основание — письма № 03-03-06/1/6366 от 04.03.2013, № 03-03-06/1/809 от 07.12.2011. Суды тоже поддерживают такую позицию — постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.01.2010 по делу № А82-14601/2008-99.