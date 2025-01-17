Ответы на самые частые вопросы про факторинг: руководство для бизнеса 

1. Что такое факторинг
Факторинг — это финансовая услуга, при которой долг покупателя продается банку (фактору), чтобы быстрее получить деньги. Банк оплачивает 75–95% от суммы контракта или счета.
Факторинг позволяет бизнесу стабильно работать и избегать кассовых разрывов.
Пример. Производитель мебели «Мебельщиков и Ко» поставил крупный заказ в торговую сеть. По договору магазин должен оплатить товар только через 90 дней. Но компании «Мебельщиков и Ко» деньги нужны уже сейчас, чтобы купить материалы для следующего заказа.
«Мебельщиков и Ко» обращается в банк за услугой факторинга, и тот выплачивает 90% суммы сразу. Через 90 дней, когда магазин оплачивает счет, факторинговая компания передает оставшуюся сумму производителю за минусом комиссии.
Факторинг в России регулируется Гражданским законодательством.
В главе 24 ГК описаны общие нормы уступки прав требования и переход прав на получение оплаты за выполненные обязательства.
В главе 43 ГК прописано, что владелец денежных требований вправе передать их новому кредитору, не информируя об этом дебитора.
Главное преимущество факторинга — продавец получает деньги практически сразу, а покупатель оплачивает товар или услугу в обычные для него сроки.
2. Кто оказывает услуги факторинга
Финансовым агентом — фактором, который выдает деньги в рамках услуг факторинга, — может быть факторинговая компания, банк или микрофинансовая организация.
Часто бизнес обращается именно в банки, например, потому что у них открыт там расчетный счет. Нет смысла искать другое финансовое учреждение, если удобно обслуживаться в одном месте.
Покупатель затягивает сроки оплаты за поставку? Ак Барс Банк предлагает услуги факторинга для ИП и малого бизнеса на удобных условиях:
Не нужен залог.
Решение о финансировании — в этот же день. Заявку могут одобрить за 2 часа.
Финансирование до 95% при факторинге с регрессом и до 100% — без регресса.
Отсрочка до 120 календарных дней.
Ак Барс Банк помогает своим клиентам справляться с кассовыми разрывами и налаживать сотрудничество с контрагентами.
3. Работают ли факторинговые компании с клиентами из других городов
В большинстве случаев факторинговым компаниям неважно, за сколько километров от них находится клиент. Даже если компания в Москве, а клиент из Красноярска — это не влияет на скорость оказания услуг.
Современные технологии и гибкость факторинговых компаний позволяют работать с клиентами из любого региона. Вот почему это возможно:
Удаленное взаимодействие. Большинство факторинговых компаний предлагают удобные онлайн-сервисы: вы можете подать заявку, отправить документы и подписать договор в электронном виде. Не нужно лично посещать офис фактора.
Электронный документооборот. Все операции — от проверки дебиторов до подписания договоров — можно выполнять с помощью систем электронного документооборота. Это быстро и удобно для клиентов из любого города.
Поддержка на расстоянии. Факторинговые компании предоставляют клиентам персональных менеджеров, которые всегда на связи: по телефону, через мессенджеры или видеозвонки. Это значит, что вы получаете качественное обслуживание, даже если находитесь за тысячи километров от офиса компании.
Отсутствие географических ограничений. Для факторинга важнее финансовое состояние вашей компании и ваших покупателей, а не то, где вы территориально находитесь.
Таким образом, если вы хотите воспользоваться услугами факторинга, вам не нужно переезжать или искать компанию в своем городе. Достаточно выбрать надежного партнера, который работает с клиентами дистанционно.
4. Кто может выступать инициатором факторинга
Инициатором факторинга может быть как поставщик, так и покупатель. Все зависит от целей и потребностей бизнеса.
Для поставщика это способ быстро получить деньги за проданные товары или услуги, не дожидаясь, пока покупатель оплатит счет. Не образуются кассовые разрывы. В случае факторинга без регресса риск неоплаты переходит на факторинговую компанию.
Для покупателя это удобный инструмент, который позволяет выстроить долгосрочные отношения с поставщиком. Покупатель может сразу всех своих поставщиков передать факторинговой компании (агентское обслуживание). Когда у него появятся деньги — рассчитаться с фактором сразу по всем поставкам.
5. Может ли покупатель не заплатить
Факторинг бывает двух видов — с регрессом и без. Каждая форма подходит для разных ситуаций в зависимости от потребностей и уровня финансовой стабильности компании.
Факторинг с регрессом. Если покупатель не оплатит свой долг, продавец обязан вернуть деньги факторинговой компании. Эта форма выгодна компаниям, которые уверены в платежеспособности своих покупателей и готовы взять на себя риски невыплаты.
Факторинг без регресса означает, что факторинговая компания берет на себя риск неплатежа. Если покупатель не оплатит счет, факторинговая компания не требует возврата денег от продавца. Эта форма удобна компаниям, которые работают с новыми или нестабильными клиентами, а также хотят полностью избежать рисков невыплаты.
Каждая форма факторинга решает разные задачи, и выбор зависит от того, насколько вы доверяете своим клиентам и готовы ли взять на себя риски их неплатежей.
6. Чем факторинг отличается от цессии и кредита
Факторинг и цессия (уступка права требования) похожи, ведь в обоих случаях права на долг передаются третьей стороне. Но это разные инструменты с разными целями и механизмами работы.
Факторинг — это финансовая услуга, в рамках которой факторинговая компания не только выкупает долг (дебиторскую задолженность), но и предоставляет дополнительные услуги:
моментальную выплату части суммы долга;
управление задолженностью;
проверку платежеспособности должника;
в некоторых случаях — защиту от риска неоплаты.
Факторинг используется для ускорения денежного потока компании и удобен для бизнеса, работающего на отсроченных платежах. Также банк-фактор получает за свои услуги комиссию.
Цессия — это просто юридическая передача права требования долга другому лицу или организации.
Цессионарий (тот, кто получает право требования) покупает долг или принимает его в счет другого обязательства.
Переуступка не предусматривает дополнительных услуг или финансовой поддержки.
Кредит — еще один финансовый инструмент. У него и у факторинга разные цели, условия и сроки, поэтому сравнивать их было бы неправильно.
Кредитное обязательство нужно отражать в структуре баланса и использовать полученные средства по целевому назначению. Также для получения кредита часто нужно предоставить залог или поручительство.
В факторинге всего этого нет: залог не требуется, финансирование выдается в рамках лимита.
7. Что такое цифровой факторинг
Цифровой факторинг — это современная форма факторинга, которая полностью проводится через онлайн-платформы с помощью систем электронного документооборота.
Бизнес загружает счета на оплату в систему, и факторинговая компания быстро их проверяет. После этого поставщик получает деньги практически мгновенно.
Преимущества цифрового факторинга:
Автоматизация — загружать документы и подписывать договоры факторинга можно дистанционно.
Отчетность — на онлайн-платформах можно формировать отчеты по факторингу для бухгалтерии.
Юридическая значимость — подписанные электронной подписью документы имеют такую же юридическую силу, что и документы с «живой» подписью.
Скорость — финансирование происходит в течение одного дня, а иногда — за два часа.
Цифровой факторинг — это решение для тех, кто ценит скорость, удобство и технологичность в управлении своими финансами.
8. Как оформить факторинг
Задача факторинговых компаний — сделать процесс взаимодействия сторон более простым и безопасным. Процедура оформления — несложная.
Для заключения договора факторинга нужно предоставить документы:
учредительные документы — копии устава, ИНН, приказа о назначении руководителя;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах;
документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности — договоры, счета, акты.
В некоторых случаях факторинговая компания может запросить дополнительные документы.
9. Разрешается ли использовать факторинг в госзакупках
При участии в госзакупках предпринимателям редко попадаются контракты с авансированием. Исполнять обязательства приходится за собственные деньги, а это порой очень невыгодно.
Чтобы не доставать деньги из бизнеса, участники закупок используют разные инструменты — тендерные кредиты, займы, деньги инвесторов. С появлением факторинга эту услугу стали тоже рассматривать.
Участникам госзакупок по закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ запрещалось использовать факторинг до апреля 2019 года. Участники обратились в Верховный суд для отмены запрета, и суд встал на их сторону — запрет сняли.
Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ — более гибкий. Он позволил пользоваться услугами факторинговых компаний при участии в корпоративных закупках раньше — с осени 2018 года.
Также разрешается использовать факторинг при участии в торгах по постановлению Правительства от 01.07.2016 № 615 (капитальный ремонт). Подрядчики капремонта многоквартирных домов могут продать свою дебиторскую задолженность и получить деньги для выполнения работ по контракту.
10. Как выбрать факторинговую компанию
При выборе факторинговой компании необходимо учитывать несколько главных критериев.
Репутация на рынке. Проверьте отзывы других клиентов и узнайте, как долго компания работает на рынке.
Условия факторинга. Уточните, какие формы факторинга предлагает компания — с регрессом, без регресса. Изучите размер комиссии, процент авансовой выплаты и сроки зачисления денег.
Процедура сотрудничества. Узнайте, насколько быстро компания обрабатывает заявки и переводит деньги.
Гибкость условий. Некоторые компании работают только с крупными клиентами, а другие — с малым и средним бизнесом. Убедитесь, что условия соответствуют вашим потребностям. Проверьте, можно ли адаптировать договор под особенности вашего бизнеса.
Юридическая и финансовая прозрачность. Важно, чтобы компания предоставляла четкие условия сотрудничества и подробную документацию.
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают не только финансирование, но и управление дебиторской задолженностью, проверку покупателей и страхование рисков.
Клиентская поддержка. Убедитесь, что у компании есть служба поддержки для оперативного решения вопросов.
Зачастую предприниматели сталкиваются с проблемой: поставили товар, а продавец не может сразу оплатить. Деньги предпринимателю нужны сегодня — на закупку нового товара или материалов. Доставать собственные средства из оборота и тем самым создавать кассовый разрыв — недальновидно. В Ак Барс Банке получить одобрение на финансирование можно в течение 1 дня, а иногда ответ по заявке приходит уже через 2 часа.
Без залога и поручительства.
Минимум документов — достаточно предоставить накладную и счет-фактуру или данные из электронного реестра.
Полученные средства не нужно отражать в структуре баланса (в отличие от кредита).
Ак Барс Банк помогает своим клиентам решать проблему с платежной дисциплиной дебиторов и выстраивать более эффективную работу с партнерами.
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