Ответы на самые частые вопросы про факторинг: руководство для бизнеса 

Факторинг — это финансовая услуга, при которой долг покупателя продается банку (фактору), чтобы быстрее получить деньги. Банк оплачивает 75–95% от суммы контракта или счета.

Факторинг позволяет бизнесу стабильно работать и избегать кассовых разрывов.

Пример. Производитель мебели «Мебельщиков и Ко» поставил крупный заказ в торговую сеть. По договору магазин должен оплатить товар только через 90 дней. Но компании «Мебельщиков и Ко» деньги нужны уже сейчас, чтобы купить материалы для следующего заказа.

«Мебельщиков и Ко» обращается в банк за услугой факторинга, и тот выплачивает 90% суммы сразу. Через 90 дней, когда магазин оплачивает счет, факторинговая компания передает оставшуюся сумму производителю за минусом комиссии.

Факторинг в России регулируется Гражданским законодательством.

В главе 24 ГК описаны общие нормы уступки прав требования и переход прав на получение оплаты за выполненные обязательства.

В главе 43 ГК прописано, что владелец денежных требований вправе передать их новому кредитору, не информируя об этом дебитора.

Главное преимущество факторинга — продавец получает деньги практически сразу, а покупатель оплачивает товар или услугу в обычные для него сроки.