Как выбрать и зарегистрировать коды ОКВЭД

Код ОКВЭД состоит из четырех, пяти или шести цифр, разделенных точками. Структура кода выглядит так:

XX — класс;

XX.X — подкласс;

XX.XX — группа;

XX.XX.X — подгруппа;

XX.XX.XX — вид.

Разделы справочника обозначены буквами — А, В, С и т. д. Они нужны для упрощения поиска кодов в классификаторе, в бизнесе их не используют. У некоторых групп видов деятельности подгруппы и виды отсутствуют.

Для выбора кода ОКВЭД сначала определите основные категории: буквы и цифры, затем подберите подходящий класс и подкласс. Используйте пояснения в справочнике, чтобы уточнить соответствие кода вашему виду деятельности. Если деятельности бизнеса подходит целый подкласс, то выбрать нужно все входящие в него коды групп.

Укажите основной код и несколько дополнительных. Избегайте чрезмерного количества кодов, чтобы не возникло проблем с налоговой.

Принцип подбора кодов одинаков для юрлиц и предпринимателей. А процедура их регистрации или открытия кодов различается: