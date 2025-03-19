Зачем бизнесу нужны коды ОКВЭД
ОКВЭД — это код, который обозначает вид деятельности компании или предпринимателя в общероссийском классификаторе. Без указания кодов ОКВЭД невозможно зарегистрировать бизнес.
Коды ОКВЭД:
Используют при составлении бухгалтерской, налоговой, статистической и другой отчетности в государственные органы.
Нужны при получении лицензий и разрешений для некоторых видов деятельности. Код ОКВЭД определяет, какие лицензии нужны конкретному бизнесу.
Влияют на ставки налогов и взносов, налоговый режим.
Учитываются при отборе для участия в государственных программах поддержки. Некоторые госпрограммы доступны только для компаний, которые занимаются определенными видами деятельности (и это определяется по ОКВЭД).
Указание кодов ОКВЭД помогает контрагентам быстро понять, чем занимается компания.
Откройте счет для бизнеса в Ак Барс Банке без посещения офиса и с расчетно-кассовым обслуживанием от 0 рублей в месяц. Вы сможете переводить до 2 млн рублей физическим лицам без комиссии, снимать до 150 тыс. рублей без комиссии, а корпоративную карту получите в подарок.
Как выбрать и зарегистрировать коды ОКВЭД
Код ОКВЭД состоит из четырех, пяти или шести цифр, разделенных точками. Структура кода выглядит так:
XX — класс;
XX.X — подкласс;
XX.XX — группа;
XX.XX.X — подгруппа;
XX.XX.XX — вид.
Разделы справочника обозначены буквами — А, В, С и т. д. Они нужны для упрощения поиска кодов в классификаторе, в бизнесе их не используют. У некоторых групп видов деятельности подгруппы и виды отсутствуют.
Для выбора кода ОКВЭД сначала определите основные категории: буквы и цифры, затем подберите подходящий класс и подкласс. Используйте пояснения в справочнике, чтобы уточнить соответствие кода вашему виду деятельности. Если деятельности бизнеса подходит целый подкласс, то выбрать нужно все входящие в него коды групп.
Укажите основной код и несколько дополнительных. Избегайте чрезмерного количества кодов, чтобы не возникло проблем с налоговой.
Принцип подбора кодов одинаков для юрлиц и предпринимателей. А процедура их регистрации или открытия кодов различается:
ИП указывает все подходящие его деятельности коды в заявлении о регистрации бизнеса.
Компании могут прописать коды ОКВЭД в уставе.
Можно ли добавить или изменить коды ОКВЭД
Коды ОКВЭД можно и нужно менять и/или добавлять, когда возникла такая необходимость:
Бизнес переключился с одного вида деятельности на другой. Например, Надежда зарегистрирована в качестве ИП с кодом ОКВЭД 79.90.22. Она самостоятельно организовывает и проводит экскурсии. Она решила сменить деятельность и открыть турагентство. Чтобы заниматься подбором, бронированием и продажей комплексных туров, Надежде нужен код ОКВЭД 79.11.
Компания или предприниматель начинают развивать параллельно другую деятельность. Например, ИП Фролов занимался предоставлением в аренду легковых автомобилей по коду ОКВЭД 77.11, а теперь решил сдавать в аренду еще и грузовой транспорт. Ему нужно добавить код 77.12.
Что будет, если деятельность бизнеса не соответствует ОКВЭД
Последствия несоответствия фактической деятельности и указанных кодов ОКВЭД:
ФНС откажет в применении пониженных тарифов страховых взносов и налоговых каникулах.
ФНС может вызвать компанию для объяснений, например, о низкой налоговой нагрузке в сравнении с другими предприятиями этой сферы и аналогичными кодами ОКВЭД. Специально налоговая такие проверки не проводит, но это расхождение может всплыть во время камеральных или встречных проверок.
Бизнес получит отказ в предоставлении субсидии, гранта, льготного кредита или другой госпомощи.
Контрагенты перестанут доверять обманувшему их предпринимателю, а потенциальные партнеры могут отказаться от сотрудничества.
Банк заблокирует счета по 115-ФЗ, когда увидит расходы бизнеса на цели, которые не соответствуют заявленным кодам ОКВЭД.
Директор компании или предприниматель получат штраф 5 000–10 000 рублей за недостоверные данные о юрлице или ИП по ч. 4 ст. 14.25 КоАП.
Когда расхождение вскроется и применяемый тариф страховых взносов на травматизм окажется ниже положенного для реального вида деятельности, бизнесу придется не только подать корректирующие расчеты и доплатить взносы, но и уплатить пени за нарушение сроков уплаты.
Поэтому компаниям и предпринимателям нужно тщательно выбирать коды ОКВЭД при регистрации бизнеса и своевременно обновлять перечень открытых.
Оставьте заявку на открытие счета в Ак Барс Банке и принимайте платежи от юридических лиц уже через 5 минут. Дополнительно вы получите:
бесплатную электронную подпись;
корпоративную карту;
переводы физлицам без комиссий до 2 млн рублей;
снятие наличных без комиссий до 150 тыс. рублей;
до +4 п.п. к базовой ставке по депозиту;
зарплатный проект;
онлайн-бухгалтерия: расчеты без бухгалтера, отдельный счет для налоговых накоплений, моментальное создание и отправление платежей в налоговую.
Читайте также:
Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете: первичные документы и проводки.
Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку
Обезопасьте компанию от проверок и блокировок
Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:
Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFHNfHxC
Начать дискуссию