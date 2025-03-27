Как правильно перейти с самозанятости на ИП

Зачем с самозанятости переходить на ИП
Необходимость перейти с самозанятости на ИП может возникнуть в нескольких случаях, когда это становится выгоднее или удобнее для бизнеса.
1. Доход превысил 2,4 млн рублей в год.
Это максимальный лимит для самозанятых. При его достижении можно работать с заказчиками как физлицо без статуса плательщика НПД или открывать ИП. В первом случае заказчик становится налоговым агентом и должен платить за исполнителя страховые взносы и НДФЛ. Поэтому более распространенный вариант — второй, открытие ИП. Чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН).
Напомним, в 2025 году применять УСН смогут предприниматели, чей доход не превышает 450 млн рублей в год, средняя численность сотрудников — 130 человек, а стоимость основных средств — 200 млн рублей. Если доход ИП на УСН свыше 60 млн рублей, он теряет освобождение от уплаты НДС (подробнее — в законе от 12.07.2024 №176-ФЗ).
2. Не хватает доступных видов деятельности.
Самозанятые могут продавать только товары собственного производства и самостоятельно оказывать услуги. Некоторые виды деятельности запрещены, в том числе:
сдача в аренду нежилых помещений;
добыча и реализация полезных ископаемых;
перепродажа чужих товаров;
продажа подакцизных товаров и тех, что подлежат обязательной маркировке;
посредническая работа по агентскому договору, договору комиссии или поручения.
Например, Анастасия начала свое дело как самозанятая: вязала носки и продавала их через маркетплейсы. Бизнес рос, спрос увеличивался, и она решила расширить ассортимент: закупить пряжу и фурнитуру у китайских поставщиков, чтобы продавать их вместе со своими изделиями.
Но перепродажа товаров для самозанятых запрещена, поэтому ей пришлось открыть ИП и перейти на упрощенную систему налогообложения. Теперь она не только продает свои изделия, но и развивает полноценный магазин для вязальщиков, легально закупая и реализуя товары.
3. Бизнес растет и планируется наем сотрудников.
Эта причина тоже связана с ростом бизнеса. Самозанятые могут привлекать помощников только по договорам ГПХ — для выполнения конкретных работ. Если нужен постоянный персонал для выполнения трудовых функций, без открытия ИП не обойтись.
4. Нужно заключать договоры с юридическими лицами.
Плательщики НПД могут работать с компаниями, но некоторые юрлица хотят сотрудничать только с ИП.
5. Требуется получить лицензию.
Здесь все зависит от вида деятельности, на которую нужна лицензия. Например, лицензию на продажу алкоголя может получить только юридическое лицо, а лицензию на образовательную деятельность — ИП или организация.
Обязательно ли отказываться от самозанятости при регистрации ИП
Нет, одно не является следствием другого. При регистрации ИП физлицо может оставить себе и статус самозанятого. Тогда оно будет ИП с налоговым режимом НПД. А это значит все те же ограничения: занятие только разрешенной в рамках этого режима деятельностью, доход — не выше 2,4 млн рублей в год, работа без наемных сотрудников.
Если же предприниматель хочет применять другую систему налогообложения — УСН, ЕСХН, патент или ОСНО — например, чтобы снять ограничения по доходу — самозанятость придется закрыть. Совмещать НПД с другими режимами нельзя (п. 7 ч. 2 ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Далее разберем, как правильно перейти с самозанятости на ИП с другой системой налогообложения.
Как отказаться от самозанятости перед открытием ИП
Сняться с учета в качестве самозанятого можно в приложении «Мой налог» всего за пару минут:
1. Откройте приложение и перейдите во вкладку «Прочее» — «Профиль».
2. Нажмите «Сняться с учета НПД».
3. Выберите причину:
Добровольный отказ — если сами решили прекратить деятельность.
Утрата права на применение НПД — например, если превысили максимальный лимит по доходу.
4. Подтвердите снятие с учета.
После этого заявление автоматически отправится в налоговую, а днем снятия с учета будет считаться дата подачи заявления.
Что будет, если зарегистрировать ИП и подать заявление на УСН, но не сняться с самозанятости
Если ИП подаст уведомление о переходе на УСН, но не откажется от самозанятости, налоговая автоматически снимет его с учета как самозанятого. Это происходит, потому что НПД нельзя совмещать с другими налоговыми режимами. Но важно учитывать, что фактическое снятие может занять некоторое время.
Как зарегистрировать ИП после самозанятости
Шаг 1. Выберите код ОКВЭД и подготовьте документы
Прежде чем подавать заявление, нужно определить коды ОКВЭД. Они должны соответствовать видам деятельности, которыми вы планируете заниматься.
Шаг 2. Подайте заявление на регистрацию ИП
Регистрацию можно пройти несколькими способами:
лично в МФЦ или налоговой;
онлайн через сайт ФНС;
воспользовавшись услугами нотариуса;
через ваш банк или специализированные онлайн-сервисы.
Шаг 3. Выберите систему налогообложения
При регистрации можно сразу подать заявление на упрощенную систему налогообложения (УСН). Есть два варианта:
УСН «Доходы» (6%) — чаще всего выгоднее индивидуальным предпринимателям, особенно для сферы услуг и торговли.
УСН «Доходы минус расходы» (15%) — подходит, если значительная часть дохода уходит на закупки, аренду, зарплаты и другие расходы.
Имейте в виду, что некоторые регионы устанавливают льготные ставки, их можно проверить на сайте ФНС.
Патентная система (ПСН) — важно учитывать, что эта система подходит не для всех видов деятельности. Регионы сами устанавливают виды деятельности, на которые можно купить патент, и его стоимость. Патент начинает действовать только через 10 рабочих дней после подачи заявления в налоговую.
ЕСХН — перейти на этот режим могут предприниматели, у которых не менее 70% дохода составляет производство, переработка и продажа сельхозпродукции (растениеводство, животноводство, рыболовство и т. д.).
Подать заявление на УСН и ЕСХН можно в течение 30 дней с момента регистрации статуса ИП. Если пропустить этот срок, применять налоговый режим можно будет только со следующего года.
Мария работала как самозанятая, а 5 апреля зарегистрировала ИП. Она планировала перейти на УСН, но не подала заявление в течение 30 дней. В июле обнаружила, что по умолчанию осталась на режиме НПД. Теперь перейти на УСН она сможет только с 1 января следующего года. До этого момента у нее есть три варианта: остаться на самозанятости, перейти на ОСНО или, если вид деятельности позволяет, оформить патент.
При этом если Мария, например, в июне превысила лимит по доходу на НПД — 2,4 млн рублей, то она может использовать УСН уже в текущем году. Для этого нужно сразу сняться с НПД и в течение 20 дней с даты нарушения условий подать уведомление о применении УСН.
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Что делать после регистрации ИП
1. Узнайте, можно ли применять налоговые каникулы. В некоторых регионах новые ИП с социально направленными видами деятельности могут платить 0% налогов в течение первых двух лет. Проверьте условия на сайте ФНС.
2. Откройте расчетный счет. Он обязателен, если сумма расчетов с одним контрагентом по договору превышает 100 тыс. рублей. Также он понадобится для эквайринга, если планируете принимать оплату картами. Открыть расчетный счет с выгодными условиями для бизнеса можно в Ак Барс Банке.
3. Разберитесь с онлайн-кассой. Самозанятые формируют чеки через приложение «Мой налог», а ИП в большинстве случаев обязаны использовать контрольно-кассовую технику (ККТ). Есть исключения (например, для некоторых услуг) — проверьте ст. 2 закона № 54-ФЗ. Если касса нужна, потребуется: купить или арендовать кассовый аппарат, а также заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД).
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4. Сообщите контрагентам о смене налогового статуса. Если вы работали с партнерами как самозанятый, им важно знать, что теперь вы ИП. Это влияет на бухгалтерию и порядок расчетов. Например, вы начали сотрудничество с клиентом как самозанятый, а затем зарегистрировали ИП, следует:
На остаток суммы по старому договору с самозанятым выставить акт выполненных работ и счет.
Закрывающие документы подготовить в соответствии со своим статусом на момент оплаты.
Уплатить налоги по тому режиму, который действует на день зачисления денег.
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