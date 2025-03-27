Как правильно перейти с самозанятости на ИП

Необходимость перейти с самозанятости на ИП может возникнуть в нескольких случаях, когда это становится выгоднее или удобнее для бизнеса.

1. Доход превысил 2,4 млн рублей в год.

Это максимальный лимит для самозанятых. При его достижении можно работать с заказчиками как физлицо без статуса плательщика НПД или открывать ИП. В первом случае заказчик становится налоговым агентом и должен платить за исполнителя страховые взносы и НДФЛ. Поэтому более распространенный вариант — второй, открытие ИП. Чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН).

Напомним, в 2025 году применять УСН смогут предприниматели, чей доход не превышает 450 млн рублей в год, средняя численность сотрудников — 130 человек, а стоимость основных средств — 200 млн рублей. Если доход ИП на УСН свыше 60 млн рублей, он теряет освобождение от уплаты НДС (подробнее — в законе от 12.07.2024 №176-ФЗ).

2. Не хватает доступных видов деятельности.

Самозанятые могут продавать только товары собственного производства и самостоятельно оказывать услуги. Некоторые виды деятельности запрещены, в том числе:

сдача в аренду нежилых помещений;

добыча и реализация полезных ископаемых;

перепродажа чужих товаров;

продажа подакцизных товаров и тех, что подлежат обязательной маркировке;

посредническая работа по агентскому договору, договору комиссии или поручения.

Например, Анастасия начала свое дело как самозанятая: вязала носки и продавала их через маркетплейсы. Бизнес рос, спрос увеличивался, и она решила расширить ассортимент: закупить пряжу и фурнитуру у китайских поставщиков, чтобы продавать их вместе со своими изделиями.

Но перепродажа товаров для самозанятых запрещена, поэтому ей пришлось открыть ИП и перейти на упрощенную систему налогообложения. Теперь она не только продает свои изделия, но и развивает полноценный магазин для вязальщиков, легально закупая и реализуя товары.

3. Бизнес растет и планируется наем сотрудников.

Эта причина тоже связана с ростом бизнеса. Самозанятые могут привлекать помощников только по договорам ГПХ — для выполнения конкретных работ. Если нужен постоянный персонал для выполнения трудовых функций, без открытия ИП не обойтись.

4. Нужно заключать договоры с юридическими лицами.

Плательщики НПД могут работать с компаниями, но некоторые юрлица хотят сотрудничать только с ИП.

5. Требуется получить лицензию.

Здесь все зависит от вида деятельности, на которую нужна лицензия. Например, лицензию на продажу алкоголя может получить только юридическое лицо, а лицензию на образовательную деятельность — ИП или организация.