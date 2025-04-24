Банковские гарантии по 44-ФЗ: как получить в 2025 году

Как выбрать надежного гаранта, какие документы подготовить и на что обратить внимание, чтобы заявку не отклонили? Разбираем ключевые моменты оформления банковской гарантии по 44-ФЗ в 2025 году.
Что и кому гарантирует банковская гарантия
Определение банковской гарантии законодатель дает в ст. 368 ГК. Это один из способов обеспечения, при котором банк (гарант) выплачивает бенефициару определенную сумму денег в случае, если поставщик (принципал) не может сам справиться со своими обязательствами.
Раньше гарантия для участников госзакупок называлась банковской, так как предоставлялась исключительно банками. Но с января 2022 года в рамках 44-ФЗ обеспечение заявок и контрактов оформляется в виде независимой гарантии.
Какую роль играет обеспечение
Заказчику нужно документальное подтверждение, что контрагент выполнит контракт: у него хватит на это ресурсов, сроки не будут сорваны, все пойдет по плану. Обычно в сфере государственных и муниципальных закупок суммы проходят немалые, и за каждый рубль нужно отчитаться перед бюджетом, поэтому рисковать бенефициар не может.
Обеспечение обязательства должно быть выдано аккредитованным банком, который соответствует требованиям постановления Правительства от 20.12.2021 № 2369 (ред. от 26.12.2024) и включен в перечень, опубликованный на сайте Минфина (ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Также предоставлять такие гарантии вправе государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и специализированные фонды, входящие в национальную гарантийную систему поддержки МСП. Но на практике к ним обращаются значительно реже, чем к банкам.
Какой должна быть гарантия по 44-ФЗ
Банковская гарантия в госзакупках должна обладать признаками безотзывности и безусловности, а кроме того, соответствовать определенной форме.
Форма документа периодически видоизменяется. Последние правки были внесены постановлением Правительства от 26.12.2024 № 1907. Сейчас типовой бланк независимой гарантии закреплен в постановлении Правительства от 08.11.2013 № 1005 (в ред. 26.12.2024).
Гарантия может быть оформлена на бумаге или в виде электронного документа (абз. 1 Дополнительных требований к независимой гарантии, утв. постановлением № 1005). В первом случае бумажный носитель должен быть пронумерован, прошит, подписан и скреплен печатью гаранта.
Размер банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта варьируется от 5% до 30% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Если НМЦК превышает 50 млн рублей, сумма обеспечения составляет от 10% до 30% от НМЦК. При наличии аванса сумма обеспечения должна быть не ниже авансовой выплаты.
Обязательные условия в тексте гарантии
Законом установлены жесткие требования и к содержанию независимой гарантии (ч. 2 ст. 45 закона № 44-ФЗ). Текст документа должен содержать следующие условия:
Сумма гарантии.
Обязательства, исполнение которых она обеспечивает.
Неустойка за задержку выплаты — 0,1% от суммы гарантии за каждый день просрочки.
Факт оплаты гарантии считается исполненным только после зачисления средств на счет бенефициара.
Срок действия гарантии. Для гарантий, выдаваемых в целях обеспечения заявки на участие в закупке по 44-ФЗ, установлено упрощенное требование: срок их действия должен быть не менее одного месяца с даты окончания подачи заявок (ч. 4 ст. 44 закона).
Обратите внимание, что если форма и/или содержание банковской гарантии не будет соответствовать требованиям законодательства, заявку участника непременно отклонят (решение ФАС от 18.11.2022 № 22/44/99/П5, решение Управления ФАС по Свердловской области от 27.10.2022 № 066/06/106-3549/2022).
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Как получить банковскую гарантию: порядок действий
Рассмотрим поэтапно, как следует действовать поставщику, который участвует в закупке по закону №44-ФЗ.
Шаг 1. Оценка финансового состояния компании
Перед тем, как обратиться, в аккредитованное кредитное учреждение с запросом о выдаче гарантии, важно проанализировать ключевые показатели вашей организации. В частности, оцените:
обороты, прибыльность, наличие убытков, текущие кредиты и залоги;
кредитную историю;
предыдущий опыт участия в госзакупках.
Чем больше у поставщика (принципала) положительных сторон, тем больше шанс на доверие банка. Зачастую организациям, которые участвуют в закупках по 44-ФЗ впервые, или просто являются молодым бизнесом, банки–гаранты готовы предложить более высокие тарифы на обеспечение.
Шаг 2. Выбор подходящего банка
Необходимо выбрать кредитную организацию, аккредитованную для выдачи банковских гарантий по 44-ФЗ. Список таких банков доступен на официальном сайте Минфина. Условия предоставления обеспечения могут различаться, поэтому рекомендуем сравнить несколько предложений.
Шаг 3. Подготовка пакета документов
Каждое кредитное учреждение устанавливает свой перечень необходимых документов, но обычно требуются:
Заявление на выдачу гарантии — оформляется по форме банка.
Анкета клиента — содержит основные сведения о компании-принципале.￼
Бухгалтерская отчетность — баланс и отчет о финансовых результатах за последние отчетные периоды.
Проект контракта и информация о закупке — документы, подтверждающие участие в тендере.
Шаг 4. Подача заявки и ее рассмотрение
После сбора документов подайте заявку в выбранный банк. Банк проведет анализ предоставленной информации, оценит финансовое состояние вашей компании и примет решение о возможности выдачи гарантии. Срок рассмотрения заявки обычно составляет от нескольких минут до двух недель.
Шаг 5. Согласование условий и подписание договора
В случае положительного решения банк предложит условия предоставления гарантии, включая размер комиссии и срок действия. Внимательно изучите предложенные условия, убедитесь, что форма и содержание гарантии соответствуют требованиям постановления Правительства от 08.11.2013 № 1005. После согласования подпишите договор с банком.
Шаг 6. Оплата комиссии и получение гарантии
Оплатите установленную банком комиссию за предоставление гарантии. После этого получите саму банковскую гарантию. Убедитесь, что документ соответствует требованиям закона № 44-ФЗ, иначе заказчик может его не принять.
Шаг 7. Регистрация гарантии в реестре
Все гарантии должны быть зарегистрированы и в реестре независимых гарантий в ЕИС. Это официальное электронное хранилище, которое ведет Казначейство. Сейчас информация из реестра доступна только ограниченному кругу лиц — заказчикам, банкам и уполномоченным организациям.
Но поставщик вправе сделать запрос в Федеральное казначейство или в банк-гарант и получить выписку из реестра банковских гарантий. Форма запроса утверждена приказом Минфина от 24.12.2021 № 226н. В ответном документе будет видно, зарегистрировано ли ваше обеспечение должным образом.
Получение гарантии самостоятельно или через посредника
В некоторых случаях в стройную цепочку участников «Поставщик» — «Гарант» — «Заказчик» встраивается еще одно лицо — посредник (другими словами, брокер или агент). Это обязательно должна быть специализированная, надежная организация, которая разбирается в вопросе банковских гарантий и владеет актуальной информацией.
В чем плюсы сотрудничества с агентом?
Знает рынок, обладает большими возможностями и связями в этой сфере. Посредник постоянно мониторит интересные предложения банков, оценивает различные условия обслуживания, проводит анализ данных. Обычно агент отправляет заявку на выпуск гарантии сразу в несколько банков-гарантов и предлагает клиенту оптимально подходящий вариант.
Помогает сэкономить время, деньги и сразу избежать ошибок при оформлении банковской гарантии. Это особенно актуально, если поставщик не накопил еще большого опыта в госзакупках.
Может договориться с банком об индивидуальных условиях для своего клиента.
Ак Барс Банк включен ФТС и Минфином в списки банков, которые вправе выдавать соответствующие гарантии по уплате пошлин, налогов и для работы 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Главные выводы
Независимая гарантия подтверждает, что поставщик выполнит условия контракта. Она снижает риски в госзакупках, особенно когда речь идет о крупных бюджетных суммах.
Форма и содержание гарантии в рамках 44-ФЗ регулируются законодательством, а несоответствие может привести к отклонению заявки участника.
Перед получением гарантии важно оценить финансовое состояние компании, выбрать аккредитованный банк, подготовить документы и пройти проверку.
Специализированные агентства помогут подобрать банк с выгодными условиями, ускорить оформление и избежать ошибок. Это особенно полезно для новичков в сфере госзакупок.
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