Банковские гарантии по 44-ФЗ: как получить в 2025 году

Что и кому гарантирует банковская гарантия

Раньше гарантия для участников госзакупок называлась банковской, так как предоставлялась исключительно банками. Но с января 2022 года в рамках 44-ФЗ обеспечение заявок и контрактов оформляется в виде независимой гарантии.

Определение банковской гарантии законодатель дает в ст. 368 ГК . Это один из способов обеспечения, при котором банк (гарант) выплачивает бенефициару определенную сумму денег в случае, если поставщик (принципал) не может сам справиться со своими обязательствами.

Какую роль играет обеспечение

Заказчику нужно документальное подтверждение, что контрагент выполнит контракт: у него хватит на это ресурсов, сроки не будут сорваны, все пойдет по плану. Обычно в сфере государственных и муниципальных закупок суммы проходят немалые, и за каждый рубль нужно отчитаться перед бюджетом, поэтому рисковать бенефициар не может.

Обеспечение обязательства должно быть выдано аккредитованным банком, который соответствует требованиям постановления Правительства от 20.12.2021 № 2369 (ред. от 26.12.2024) и включен в перечень, опубликованный на сайте Минфина (ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Также предоставлять такие гарантии вправе государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и специализированные фонды, входящие в национальную гарантийную систему поддержки МСП. Но на практике к ним обращаются значительно реже, чем к банкам.