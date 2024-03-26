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Программные роботы RPA. Как «малая автоматизация» экономит ваши время и деньги

Как роботы RPA помогают финансистам, мы рассказывали в одной из статей. Сегодня обсудим автоматизацию обработки заказов, заявок, отчетов и любых других документов — от внешних контрагентов. 
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Программные роботы RPA. Как «малая автоматизация» экономит ваши время и деньги
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Очень часто такие документы приходят в формализованном виде и в формате Excel. Причем, от размера компании такого рода документооборот не зависит. Рассмотрим пару наших кейсов.

Читайте: Как роботы RPA помогают финансистам.

Пример №1. Крупный производственный холдинг 

Заказы на продукцию приходят на электронную почту и далее берутся в работу менеджерами. Бланк заказа — excel-файл, где заказчик заполняет параметры доставки и выбирает требуемую продукцию в таблице. 

Задача — автоматизировать первичную обработку, проверку и внесение в 1С заказов, а также формирование счетов на оплату заказчику — освободив тем самым время сотрудников. Что мы успешно и реализовали.

Разработанный нами робот RPA

  • мониторит и обрабатывает электронную почту, скачивает файлы с заказами;

  • открывает 1С и вносит данные (о роботизации 1С мы рассказывали здесь); 

  • проверяет заказ на заполнение обязательных полей и соответствие сумм;

  • после подтверждения заказа менеджером робот формирует в 1С счет на оплату и высылает заказчику на e-mail. 

Робот информирует менеджера и/или клиента обо всех ошибках и несоответствиях (не заполнены поля, арифметические ошибки, несоответствие прайс-листов и т.д.) в процессе обработки заказа. Все действия робота логируются.

Пример №2. Образовательный центр с сетью филиалов и партнеров по всей стране

Ежедневно на почту и в телеграм приходят около 300 отчетов (в excel) о произведенном обучении и выданных сертификатах. 

Задача — обрабатывать отчеты, оперативно формировать управленческую отчетность на их основе и выставлять всем счета. Что и было успешно реализовано.

Отметим, что здесь робот RPA напрямую с 1С через пользовательский интерфейс не взаимодействует. Робот формирует файл для последующей загрузки в 1С, на основе которого и формируются счета.

Подобных кейсов в копилке нашего опыта много, о некоторых еще расскажем.

Резюмируя. Программные роботы RPA работают и экономят тысячи человеко-часов — и в корпорациях, и среднем и малом бизнесе. 

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