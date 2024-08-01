RPA для бухгалтера: маленькие роботы, большие перемены

В чем преимущества RPA перед обычной автоматизацией

Финансовые, бухгалтерские и кадровые отделы компании — это те подразделения, в которых в том или ином виде внедрена автоматизация. Как минимум, это учетная система, а в более крупных компаниях и другие сервисы, например, те, что позволяют автоматизировать ввод первичных документов.

Внедрение крупных учетных систем называют классической автоматизацией, и споры между ее последователями и приверженцами роботизации о том, что более эффективно, не стихают. На самом деле, у классической автоматизации и RPA (Robotic Process Automation) есть и общие черты, и отличия.

Главное — оба способа способны решать одинаковые задачи, снижать трудозатраты работников и ускорять выполнение рутинных задач. Есть ситуации, в которых комбинируется и RPA-роботизация, и классическая автоматизация.

Вот в чем RPA-роботизация выигрывает перед так называемой классической автоматизацией:

Поэтапная автоматизация.

Вместо комплексной автоматизации с перестройкой всего отдела, сменой кадров, оборудования, разработкой ПО процессы разбиваются на несколько задач. Часть этих задач или почти все могут взять на себя RPA-роботы.

Таким образом, благодаря RPA-технологии можно проводить автоматизацию поэтапно: так персоналу проще привыкнуть к новым технологиям, а руководство может оперативно вносить коррективы в процесс. Еще такой подход позволяет распределить затраты на более длительный период и тем самым снизить финансовую нагрузку на бизнес.

Универсальность применения.

В отличие от специализированного программного обеспечения, которое предназначено для выполнения строго определенных функций, RPA подходит для автоматизации разнообразных процессов в компании.

Роботу можно поручить любые повторяющиеся задачи, такие как управление процессом согласования и утверждения документов, обработку стандартных форм, отбор тендеров по заданным критериям и т.д. Роботы выполняют эти функции так же, как и люди, но с большей надежностью, эффективностью и скоростью.

Стоимость внедрения.

Затраты на приобретение лицензий и разработку программных роботов обычно ниже, чем стоимость комплексной интеграции масштабного ПО, которая затрагивает множество процессов и сотрудников организации. В некоторых случаях RPA используется как временное решение до полноценной интеграции больших систем.

Работа с трудноинтегрируемыми системами.

Важное преимущество RPA заключается в способности работать не только на уровне кода, но и через графический интерфейс пользователя (GUI). Это особенно важно для интеграции с устаревшими или ограниченными по функционалу системами. Роботы интегрируются со стандартными офисными приложениями и сложными ERP-системами, а также самописными приложениями, классическая интеграция с которыми невозможна.

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В чем RPA лучше других сервисов для бизнеса

В бухгалтерии и кадровом отделе, помимо учетных систем, часто используются другие сервисы, которые упрощают работу специалистов — например, сервисы для автоматического распознавания документов. Они распознают информацию с отсканированных бумажных копий, чеков, актов, накладных из ЭДО и загружают ее в 1С. При этом сервисы могут сравнивать номенклатуру с уже имеющейся номенклатурой в 1С и при необходимости создавать новую.

Чтобы запустить процесс обработки, нужно загрузить выбранные документы в сервис, а после загрузки они автоматически попадут в электронный архив, где будут храниться в течение длительного времени с гарантией защиты от несанкционированного доступа и случайного удаления данных.

С одной стороны, этот процесс похож на автоматизацию с помощью роботов RPA. Но при этом роботизация захватывает даже сам процесс отбора документов. RPA — не столько замена, сколько дополнение системы распознавания документов, который к тому же позволяет еще больше автоматизировать процесс документооборота.

Роботизация не означает, что люди останутся без работы. Об этом подробнее — в этой статье.

Рассмотрим работу RPA-технологии на примере другого рутинного процесса, который есть в каждой бухгалтерии, — это ежедневное скачивание и обработка банковских выписок из интернет-банков. Роботы помогают полностью его автоматизировать, причем количество банков, юридических лиц и расчетных счетов может быть любым.

RPA-робота можно запускать вручную, а можно просто настроить расписание — тогда он будет запускаться автоматически. Расписание может быть любым, например, ночью и в течение дня.

Представьте ситуацию: бухгалтер только пришел на работу, включил компьютер, а все выписки по всем счетам компании за вчерашний день уже скачаны, загружены в 1С и сохранены в печатном виде. Вход в некоторые интернет-банки предполагает двойную аутентификацию — то есть нужно ввести еще код из смс-сообщения, которое присылает банк. Эту задачу тоже можно автоматизировать.

При этом списки организаций, логины и пароли от банков, периодичность скачивания хранятся локально на рабочих или виртуальных машинах компании. RPA-робот скачивает выписки по расчетным счетам во всех банках, переименовывает их в соответствии с заданной маской — номер счета, название компании, период, и сохраняет в нужной папке.

После этого выписки можно загрузить с помощью обработки в программу 1С или с помощью другого робота RPA в любую учетную систему. Дополнительный функционал у этого робота может быть любым. Например, он может обрабатывать информацию о платежах из выписок, вносить эти сведения в CRM-систему, взаимодействовать с базами данных и так далее.

Таким образом, ключевые преимущества автоматизации на RPA перед готовым сервисом:

простота развертывания — внедрение RPA не требует внедрения в код ПО, то есть надстройка на IT-процессом, которая автоматизирует операции;

гибкость — RPA позволяет оцифровать отдельную операцию или процесс целиком. Для каждой конкретной проблемы создается отдельный бот, который не влияет на работу всей корпоративной системы;

доступность внедрения для широкого круга компаний — внедрить программных роботов могут даже фирмы, у которых нет своих специалистов и IT-отдела.

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