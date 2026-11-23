Если вашему клиенту заблокировали счёт по 115-ФЗ, сначала выясните, что именно произошло: банк запросил документы, отказал в операции, отключил интернет-банк, Банк России отнёс компанию к группе высокого риска или банк применил меры из-за двойного высокого риска. От этого зависит, куда отвечать и сколько есть времени. В первые пять рабочих дней нужно выяснить у банка, что и почему он сделал, собрать документы по операциям и отправить один полный ответ.
Что сделать вам как бухгалтеру: выгрузить операции, о которых спрашивает банк, подобрать к ним первичные документы и подготовить черновик пояснения. Подписывает ответ руководитель клиента или сам предприниматель.
Что значит «заблокировали счёт по 115-ФЗ»?
В Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ (дальше — 115-ФЗ) слова «блокировка» нет. Чаще всего так называют пять разных ситуаций, и порядок действий в них разный.
Что произошло
Как это выглядит
Что делать
Банк запросил документы
В интернет-банке письмо: «предоставьте пояснения и документы по операциям»
Ответить банку в срок, указанный в запросе
Банк отказал в операции
Платёж не проведён, пришло сообщение об отказе
Подать документы в банк, при отказе — в межведомственную комиссию при Банке России
Банк отключил интернет-банк
Платёжки в приложении не подписываются, банк просит приходить в офис
Ответить на запрос банка. Отключение интернет-банка само по себе — не отказ в операции, в комиссию его отдельно не обжалуют
Банк России отнёс компанию к группе высокого риска (красная зона на платформе «Знай своего клиента», ЗСК)
Ограничение операций и интернет-банка; в сервисе Банка России по ИНН видны сведения о высоком риске
Подать в Банк России заявление о пересмотре высокого риска, пока банк не применил меры (п. 1.1 ст. 7.8 115-ФЗ)
Банк применил меры из-за двойного высокого риска
Списания остановлены, кроме налогов, зарплаты и других платежей из п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ. Банк сообщил, что компанию отнесли к группе высокого риска и сам банк, и Банк России
Сразу подать заявление в межведомственную комиссию
Не путайте, откуда взялись ограничения. Их вводят из-за высокого риска по правилам внутреннего контроля самого банка, из-за красной зоны ЗСК или из-за двойного высокого риска — когда риск присвоили и банк, и Банк России. От этого зависит, куда обращаться.
Что делать в первые 5 рабочих дней?
День 1. Выясните, что случилось. Первое и самое важное — исключить меры по п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ: при них закон даёт жёсткий срок — шесть месяцев на заявление в межведомственную комиссию (абз. 2 п. 1 ст. 7.8). Дальше действуйте по принципу «что проще устранить»: проверьте в личных кабинетах ФНС и ФТС (если клиент работает с таможней), нет ли решения о приостановлении операций по счетам из-за неуплаты налогов или пошлин. Это блокировка не по 115-ФЗ. Скачайте запрос или уведомление из интернет-банка, сохраните скриншоты. Если банк отказал в операции и не назвал причину, напишите ему и попросите сообщить дату и причины отказа. Это его обязанность по закону. Обязательно проверьте ИНН в сервисе Банка России: там видно, есть ли у Банка России сведения об отнесении компании к группе высокого риска.
Дни 1–2. Соберите документы по операциям из запроса. Если пришёл запрос от банка, это обычная проверка. Не обвинение в легализации денег и не обвинение в ошибке бухгалтера: просто сработал триггер. Как правило, запросы носят общий характер и не подстроены под бизнес ваших клиентов. Если банк просит документы, которых при таком бизнесе не бывает, создавать их не нужно. Напишите, каких документов нет и почему, — например, что их нет из-за специфики деятельности. Во всех остальных случаях обычно нужны: договоры со всеми приложениями и допсоглашениями, акты, накладные, универсальные передаточные документы (УПД), счета. Выписка по счёту и переписка с контрагентом. Если банк спрашивает о снятии наличных, нужны документы о том, на что их потратили, поэтому такие документы стоит хранить всегда. Если обычных документов нет — например, при закупке ягод и грибов у населения не бывает чеков, — расход подтверждают закупочными актами и подробным письменным пояснением.
Дни 2–3. Напишите пояснение по каждому пункту запроса. Нумерацию берите из запроса. В каждом пункте: что за операция, зачем она бизнесу, откуда деньги и каким документом это подтверждается. Не пропускайте ни одного пункта. Если документов нет, объясните почему.
День 4. Проверьте ответ так, как его будет читать банк. Совпадают ли суммы и даты в документах с выпиской? Те же ли названия контрагентов? Нет ли акта, подписанного раньше договора? Нет ли договора, оформленного на совсем другого исполнителя? Главное во взаимодействии с банком — держать документы в порядке.
День 5. Отправьте ответ одним пакетом. Отправляйте тем способом, который указал банк, и сохраните подтверждение с датой отправки. Если банк уже отказал в операции и вы подаёте документы по этому отказу, со дня их представления у банка семь рабочих дней на ответ (абз. 2 п. 13.4 ст. 7). Он должен сообщить либо об устранении оснований для отказа, либо о невозможности их устранить. Со вторым сообщением можно идти в межведомственную комиссию при Банке России (п. 13.5 ст. 7).
Вправе ли банк запрашивать документы и сведения о бизнесе клиента?
Почти любое общение с банком начинается с этого вопроса. Банк спрашивает, откуда деньги, как устроен бизнес, кто покупатели. Многие считают это коммерческой тайной и сомневаются, вправе ли банк такое запрашивать.
Вправе. По 115-ФЗ клиенты «обязаны предоставлять» банку информацию, «необходимую для исполнения» требований закона (п. 14 ст. 7). Что именно запросить, банк решает по своим правилам внутреннего контроля. При этом полученную информацию банк обязан «сохранять ее конфиденциальный характер» (абз. 3 п. 2 ст. 7). А передача сведений в Росфинмониторинг по 115-ФЗ «не является нарушением» банковской и коммерческой тайны (п. 8 ст. 7).
Какие сроки есть у клиента и у банка?
Срок ответа на запрос закон клиенту не устанавливает. Его ставит банк в самом запросе. Не успеваете — напишите в банк до окончания срока, объясните причину и назовите дату, когда пришлёте документы.
У банка сроки есть, и они записаны в 115-ФЗ:
сообщить о причинах отказа в операции — «не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции» (абз. 2 п. 13.1-1 ст. 7);
рассмотреть ваши документы после отказа и ответить — «не позднее семи рабочих дней со дня их представления» (абз. 2 п. 13.4 ст. 7);
сообщить о применённых мерах из-за двойного высокого риска — «не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем применения мер» (п. 8 ст. 7.7).
Если банк не сообщил дату и причины отказа в течение пяти рабочих дней или не ответил на документы за семь рабочих дней, он нарушает 115-ФЗ. Перечислять, какие документы принести, закон банк не обязывает. Но Банк России рекомендует банкам информировать клиента «о его праве представить в кредитную организацию документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в совершении операции» (Информационное письмо Банка России от 24.03.2026 № ИН-03-59/11).
После уведомления о мерах у организации или индивидуального предпринимателя (ИП) есть шесть месяцев на заявление в межведомственную комиссию. Срок считают «со дня, следующего за днем получения» уведомления (абз. 2 п. 1 ст. 7.8).
Какие ошибки допускают при первом взаимодействии с банком по запросу?
Ничего не отвечают, открывают «запасной» счёт в другом банке и переводят туда все деньги. Это самая частая и самая опасная ошибка. Популярна она из-за простоты: банк не хочет с нами работать — пойдём в другой. Но так ситуация обычно только ухудшается: в новый банк клиент приходит с отказами по 115-ФЗ в истории, а последний платёж со старого счёта — «перевод остатка в связи с закрытием счёта». Сведения об отказах в операциях банк передаёт в Росфинмониторинг (п. 13 ст. 7 115-ФЗ). Оттуда через Банк России они доходят до других банков, и те учитывают их при оценке риска (п. 13.2 и 13.3 ст. 7).
Пишут общими словами: «операции связаны с обычной хозяйственной деятельностью». Банк спрашивал о конкретных платежах.
Отвечают не на все пункты. Пропущенный пункт вернётся вторым запросом или сразу отказом. А оспорить отказ уже сложнее.
Отправляют документы частями, несколькими письмами. Банку трудно понять, что уже прислали, а что нет.
Прикладывают документы, которые расходятся с выпиской: другая сумма, другой получатель, другая дата.
Заблокировали счёт по 115-ФЗ, а банк не снял ограничения: куда идти?
Дальше путь зависит от того, кто и какое решение принял. Путей три, у каждого своё начало.
Банк отказал в операции. Сначала документы в сам банк. По п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ клиент вправе представить «документы и (или) сведения об отсутствии оснований» для отказа. Если банк ответил, что основания устранить невозможно, возникает право подать заявление в межведомственную комиссию при Банке России (МВК) по п. 13.5 ст. 7 с целью пересмотра решения банка.
Высокий риск присвоил только Банк России, а банк мер не применил. Заявление о пересмотре подают в Банк России (п. 1.1 ст. 7.8 115-ФЗ, требования — Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У). Ответ приходит «не позднее пятнадцати рабочих дней». Если Банк России отказал, решение можно обжаловать в МВК или оспорить в суде — на выбор (абз. 2 п. 3 ст. 7.8). Мы обычно начинаем с комиссии.
Внимание: на практике бывают специфичные ситуации. Банк сам высокий риск клиенту не присваивал, но ограничил операции так же, как при мерах по п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ, — только потому, что высокий риск присвоил Банк России. По закону такие меры применяются, когда клиента к группе высокого риска отнесли и банк, и Банк России (п. 5 ст. 7.7). По нашему опыту, такие ограничения обычно снимают сразу после того, как компания выходит из красной зоны ЗСК. Поэтому сначала проверьте уведомление банка: сообщил ли он о применении мер по п. 5 ст. 7.7 (п. 8 ст. 7.7). Если сообщил, не ждите выхода из красной зоны: заявление в МВК подают в течение шести месяцев со дня, следующего за днём получения этой информации (абз. 2 п. 1 ст. 7.8). Если о таких мерах банк не сообщал, заявление о пересмотре риска подают в Банк России (п. 1.1 ст. 7.8).
Высокий риск присвоили и банк, и Банк России, банк применил меры. Сразу заявление в МВК, в течение шести месяцев (п. 1 ст. 7.8). Без этого шага в суд не пойти: по п. 3 ст. 7.8 обжалование мер «осуществляется путем обращения в межведомственную комиссию».
Как это выглядит на практике?
Общество с ограниченной ответственностью (ООО), бухгалтер на аутсорсе. Не проходит платёж поставщику, в интернет-банке запрос: пояснить смысл операций за квартал и приложить договоры. Директор отвечает сам в тот же день, одной строкой: «оплата по договору поставки, деятельность ведётся». Документов не прикладывает.
Через 2 дня приходит второй запрос, шире первого, а затем отказ в операции. Теперь ответ нужен уже по п. 13.4 ст. 7, и банк смотрит на него строже.
Что делаем в таких случаях. Выгружаем из выписки все операции, о которых спросил банк. К каждой подбираем договор, УПД и платёжное поручение, к крупным поступлениям — переписку с покупателем. Пояснение пишем по пунктам запроса. Отдельно показываем, откуда пришли деньги и почему они почти сразу ушли поставщику. Если бы так выглядел первый ответ, второго запроса, скорее всего, не было бы.
Что сделать сегодня?
скачать запрос или уведомление банка и сохранить скриншоты;
определить, какую меру применил банк: запросил документы, отказал в операции, отключил интернет-банк или применил меры из-за высокого риска;
найти в запросе срок ответа и записать его;
если банк отказал и не назвал причину — письменно попросить сообщить дату и причины отказа;
выгрузить выписку по операциям из запроса и начать собирать договоры и закрывающие документы.
Из нашей практики: сначала соберите документы по каждой операции из запроса и только потом пишите пояснение. Один полный ответ через три дня работает лучше, чем три коротких письма вдогонку. Как готовятся ответ банку и документы после отказа — на странице «Разблокировка счёта по 115-ФЗ для ИП и ООО».
Частые вопросы
Что делать, если заблокировали счёт ИП, а не ООО?
Порядок тот же: те же пять ситуаций и те же сроки у банка. Разница в подписи. Ответ банку и заявление в комиссию индивидуальный предприниматель подписывает сам или через представителя.
Как снять ограничения по 115-ФЗ?
Зависит от того, что сделал банк. На запрос документов — полный ответ с документами по каждой операции. После отказа в операции — документы в банк по п. 13.4 ст. 7, а если банк ответил, что основания устранить невозможно, — заявление в комиссию (п. 13.5 ст. 7). Если высокий риск присвоил только Банк России и мер нет — заявление о пересмотре в Банк России (п. 1.1 ст. 7.8). При мерах из-за двойного высокого риска — сразу заявление в комиссию. Если она решит, что оснований для мер нет, банк их прекращает (абз. 2 п. 2 ст. 7.8 115-ФЗ).
Можно ли закрыть счёт и уйти в другой банк?
Без ответа на запрос — не стоит. Сведения об отказах в операциях банк передаёт в Росфинмониторинг, а через Банк России они доходят до других банков (п. 13, 13.2 и 13.3 ст. 7 115-ФЗ). Новый банк учитывает их, когда оценивает риск клиента.
Когда нужен юрист по 115-ФЗ, а когда бухгалтер справится сам?
На обычный запрос документов бухгалтер чаще всего отвечает сам: выписка и первичные документы у него в учёте. Специалиста или юриста по 115-ФЗ стоит подключать, если банк уже отказал в операции, второй запрос пришёл после полного ответа или банк применил меры из-за высокого риска. Здесь важны сроки и порядок обращения в комиссию.
В подобных ситуациях мы обычно советуем показать запрос и черновик ответа специалисту до отправки: исправить ответ, который ушёл в банк, сложнее, чем подготовить его сразу. Разобрать запрос клиента можно на консультации по 115-ФЗ.
Банк заблокировал счёт клиента по 115-ФЗ?
Разберём запрос или отказ банка, соберём документы по операциям и подготовим ответ. Работаем с ИП и ООО.
Нормы приведены по текстам 115-ФЗ, Указания Банка России № 6853-У и Информационного письма Банка России № ИН-03-59/11, действующим на 20 ноября 2026 года.
Об авторе. Елена Таран — основатель Московского центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ (AMLclub, amlclub.ru). Центр готовит для компаний и ИП ответы на запросы банков, документы после отказа в операции и заявления в межведомственную комиссию при Банке России, а бухгалтерским компаниям помогает выстроить собственную систему ПОД/ФТ. Опыт команды в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ — с 2013 года.