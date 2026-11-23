Что делать в первые 5 рабочих дней?

День 1. Выясните, что случилось. Первое и самое важное — исключить меры по п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ: при них закон даёт жёсткий срок — шесть месяцев на заявление в межведомственную комиссию (абз. 2 п. 1 ст. 7.8). Дальше действуйте по принципу «что проще устранить»: проверьте в личных кабинетах ФНС и ФТС (если клиент работает с таможней), нет ли решения о приостановлении операций по счетам из-за неуплаты налогов или пошлин. Это блокировка не по 115-ФЗ. Скачайте запрос или уведомление из интернет-банка, сохраните скриншоты. Если банк отказал в операции и не назвал причину, напишите ему и попросите сообщить дату и причины отказа. Это его обязанность по закону. Обязательно проверьте ИНН в сервисе Банка России: там видно, есть ли у Банка России сведения об отнесении компании к группе высокого риска.

Дни 1–2. Соберите документы по операциям из запроса. Если пришёл запрос от банка, это обычная проверка. Не обвинение в легализации денег и не обвинение в ошибке бухгалтера: просто сработал триггер. Как правило, запросы носят общий характер и не подстроены под бизнес ваших клиентов. Если банк просит документы, которых при таком бизнесе не бывает, создавать их не нужно. Напишите, каких документов нет и почему, — например, что их нет из-за специфики деятельности. Во всех остальных случаях обычно нужны: договоры со всеми приложениями и допсоглашениями, акты, накладные, универсальные передаточные документы (УПД), счета. Выписка по счёту и переписка с контрагентом. Если банк спрашивает о снятии наличных, нужны документы о том, на что их потратили, поэтому такие документы стоит хранить всегда. Если обычных документов нет — например, при закупке ягод и грибов у населения не бывает чеков, — расход подтверждают закупочными актами и подробным письменным пояснением.

Дни 2–3. Напишите пояснение по каждому пункту запроса. Нумерацию берите из запроса. В каждом пункте: что за операция, зачем она бизнесу, откуда деньги и каким документом это подтверждается. Не пропускайте ни одного пункта. Если документов нет, объясните почему.

День 4. Проверьте ответ так, как его будет читать банк. Совпадают ли суммы и даты в документах с выпиской? Те же ли названия контрагентов? Нет ли акта, подписанного раньше договора? Нет ли договора, оформленного на совсем другого исполнителя? Главное во взаимодействии с банком — держать документы в порядке.

День 5. Отправьте ответ одним пакетом. Отправляйте тем способом, который указал банк, и сохраните подтверждение с датой отправки. Если банк уже отказал в операции и вы подаёте документы по этому отказу, со дня их представления у банка семь рабочих дней на ответ (абз. 2 п. 13.4 ст. 7). Он должен сообщить либо об устранении оснований для отказа, либо о невозможности их устранить. Со вторым сообщением можно идти в межведомственную комиссию при Банке России (п. 13.5 ст. 7).