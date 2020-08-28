Уверены, что вам не нужна проверка контрагентов? Проверьте личный кабинет в налоговой

С детства нас учат — не говорите с незнакомцами на улице, не верьте чужим дядям, но мы вырастаем и как-то забываем эти прописные истины. Не то чтобы начинаем верить всем и всегда, но бдительность теряем. Если сделать послабление для личной жизни и можно (но осторожно), то в бизнесе никаких уступок быть не может.

Недавно мы рассказывали о том что такое госзакупки и как в них участвовать и поднимали тему проверки контрагентов. Теперь хотим рассказать об этом подробнее. Поверьте, это действительно важно, потому что на кону ваша репутация, деньги и даже свобода (да, даже так).

С главного и начнем — кому и зачем нужна проверка контрагентов

Юристу. Не верь никому. Такова первая заповедь успешного бизнесмена и юриста. Пусть контрагент утверждает, что он весь в белом, но вдруг на него уже с десяток дел у приставов и в арбитраже?

В начале года Клерк рассказывал как компании начислили к уплате 17 миллионов за провалы в памяти директора и отсутствия должной осмотрительности при заключении сделки. Хотите также «эффективно» работать?

Бухгалтеру. Вычеты по НДС не дают за красивые глаза. Их надо подтвердить, иметь в наличии все необходимые документы по сделке, а главное суметь доказать ФНС, что вы выполнили со своей стороны все предосторожности и выяснили все о добросовестности поставщика. Недостаточно того, что сделка реальна для вас — она должна стать такой и для проверяющих.

На сайте ФНС в личном кабинете теперь появился новый сервис «Как видит меня налоговая», ужаснитесь — загляните в свой ЛК. Может на вас уже обратили пристальное внимание и «дело шьют».

Службе безопасности. Проверка действительности юрадреса и рисков. Нет ли связей с другими компаниями — это может стать как плюсом, к примеру, возможно ваш будущий партнер участник крупного холдинга и имеет вес в нужной сфере или является официальным дилером по ключевому для вас товару, так и минусом — у директора открыто множество компаний и половина банкроты.

Кстати, обоснование выбора делового партнера может понадобиться не только для отражения атак ФНС или других проверяющих, но и для отчета перед учредителями (к примеру, крупные сделки по уставу могут требовать их согласия).

Руководителю. Если у вас нет службы безопасности и штата юристов, которые готовы защищать вас до последней капли крови, то придется самостоятельно выяснять состоятельность будущих клиентов (в т.ч. разбираться с их платежеспособностью), а если только начинаете работать и устанавливаете связи, то и поставщиков надо мониторить. Есть возможность бесплатных проверок, но это отнимает массу времени и иногда требует особых знаний. Сможет баланс прочитать сами?

Рекомендуем воспользоваться сервисом Астрал.СКРИН. Здесь собрана вся ключевая информация в простом и понятном виде, можно быстро провести анализ и сформировать удобное досье.

Специалистам по закупкам и участникам торгов. Государственные закупки по 44-ФЗ вашими заказчиками будут выступать бюджетные учреждения, которые более-менее надежны (хотя «государственность» не исключает проблем с контрагентом), по 223-ФЗ закупки производят как госкорпорации и бюджетники, так и коммерческие организации. Не надейтесь, что ЕИС или площадки проводят глубокую проверку, придется заняться этим самим.

Кому и почему нужна проверка контрагентов выяснили.

Теперь давайте посмотрим как ее провести

Лучший вариант — использовать сервис, которые собирает воедино всю разрозненную информацию, дает полный доступ к ней без ограничений, позволяет проверять сколько угодно контрагентов, но при этом не стоит как крыло от самолета.

Думаете это нереально? Отвечаем — Астрал.СКРИН может все перечисленное выше и не только:

Сервис соберет данные из базы ФНС, системы исполнительных производств и судов, Центробанка, Федерального казначейства, Росстата, Вестника госрегистрации и других мест;

Проведет экспресс-оценку благонадежности и выведет информацию в доступной форме, а при желании каждый пункт можно рассмотреть подробно;

Проверит сроки действия товарных знаков организации;

Выведет информацию об участии в торгах, выигранных тендерах, заключенных контрактах.

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