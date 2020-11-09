ЭДО в судебной практике

Электронный документооборот был актуален еще до пандемии. Возможность подписать договор с ноутбука, находясь в любой точке планеты, лишь бы связь была и действующая электронная подпись. Однако в судах споры по таким договорам могут натолкнуться на ряд препятствий.

Какие правовые трудности существуют с ЭДО

Помимо целесообразности применения электронной подписи и электронного документооборота, есть следующие трудности:

Проблема идентификации лица, использующего электронную подпись.

Да, по-хорошему ключ и сертификат должны быть у того, кому их выдали. А если это не так? Если некто ими завладел и использует в корыстных целях?

Вопрос территориальной подсудности.

В какой суд обращаться, если в договоре подсудность не указана, а договор был заключен, к примеру, в Охотском море на катере? А если в нейтральных водах? Или в самолете?

Как предоставить электронный документ в качестве доказательства.

Проблема идентификации лица

Несмотря на то, что многие удостоверяющие центры выдают ЭЦП только лицу, на которое она заказана, и только по паспорту (а при удаленной передаче требуют «селфи» с паспортом), бывают случаи ее неправомерного использования. Мы не будем говорить о фирмах-однодневках с руководителем-номиналом, который сам передает полученную ЭЦП своим «кураторам», тут все и так понятно. Имеются в виду случаи хищения, утери, превышения полномочий.

Для этих случаев необходимо внутреннее Положение об электронном документообороте. В нем можно (и нужно!) указать запрет на передачу подписи иному лицу и правила пользования, обеспечивающие безопасное хранение. Также можно указать в уставе организации, кто имеет право владеть и пользоваться ЭЦП. И продублировать это внутренним приказом.

Это же прописано в статье 10 Закона № 63-ФЗ и в приказе Минфина № 174н от 10.11.2015. Но продублировать во внутренних документах не помешает.

Понятно, что от хищения это не спасет, но как доказательство в суде, что правом пользоваться ЭЦП на предприятии имеет только, к примеру, директор. И другим лицам это запрещено, а значит, сделка, заключенная в отсутствии директора — не является таковой от лица предприятия.

Правда, тут еще и придется доказывать, что директор в этот момент действительно отсутствовал. Либо замыкать подписание договоров только на рабочее место директора. Кстати, очень помогают облачные решения с различным уровнем доступа для разных сотрудников.

Территориальная подсудность

Если нет понимания, где был заключен договор, то есть способ отправить провайдеру заявление о передаче сведений об используемых IP‐адресах отправителя (физического лица, ИП, организации). В большинстве случае при правильном составлении запроса, доступ к информации дадут. Но могут и отказать.

Получить эти данные также можно в подразделении Управления «К» МВД России. В обоих случаях следует ссылаться на право получения этой информации согласно пункту 4 части 1 статьи 13 Закона № 3-ФЗ «О полиции» от 07.02.2011, а также статьей 15 Закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995.

Если и там отказали, есть вариант обратиться в суд на основании статей 57 ГПК или 66 АПК.

После получения данных уже можно определить территориальную подсудность спора.

Но, чтобы избежать этих проблем, проще предусмотреть подсудность, если, конечно, это возможно при заключении договора.

Проблема представления электронного документа в качестве доказательства

Процедура предоставления документов в суд прописана в статье 41, пункте 3 статьи 75, а также в пункте 2 статьи 126 АПК. В соответствии со статьями 64 и 75 АПК РФ все представляемые доказательства необходимо приобщать к делу в бумажной форме. Соответственно, электронный формат документов необходимо перевести в бумажный.

Сделать это можно через нотариуса, есть такая нотариальная услуга. Нотариус может как с бумаги перевести в электронный формат, и подтвердить подлинность содержания, так и из электронного в бумажный.

Дополнительно, если есть сомнения в достоверности электронной подписи, можно запросить ее экспертизу.

Важно: экспертизу может провести только тот удостоверяющий центр, который ее выдал.

Какие документы при ЭДО послужат доказательствами в суде

Доказательствами, подтверждающими правомерный документооборот, являются:

договор;

скриншоты документов, заверенные нотариально;

служебные транзакции по документообороту, которые подтверждают передачу документов;

IP-адреса, используемые ответчиком, полученные от провайдера.

Можно привлечь провайдера в качестве третьего лица, но он не всегда в состоянии помочь. Если сервис ЭДО, например, интегрирован в бухгалтерскую учетную систему, то подтвердить адрес отправки он не сможет. В отличие от ситуации, когда пользователь работает с решениями по ЭДО от самого провайдера.

Вообще, доказательства суд может принимать любые и в любом виде. Поскольку нет четкого перечня, можно добавить и электронную переписку, товарные накладные, финансовые документы, отчеты провайдеров обо всех использованных IP с датой и временем их использования.

А перед заключением договора необходимо заключать предварительной соглашение, позволяющее сторонам взаимно признавать электронный документооборот и подписание документов электронной подписью.

Примеры успешной судебной практики по ЭДО

Дело №А40-98803/19-34-802. Суть — компания-истец заказала и оплатила услуги по сертификации. Однако впоследствии решила, что услуга ей не нужна и стала требовать деньги обратно. Обратилась в суд, с требованием вернуть деньги, полученные в результате неосновательного обогащения.

Заказанный сертификат был передан через оператора ЭДО, с возможностью его скачать в личном кабинете. Оператор показал суду, что оплата была, и услуга в виде этого сертификата оказана.

Суд не увидел признаков неосновательного обогащения, поскольку была доказана оказанная при помощи ЭДО услуга.

Важно: Необходимо обязательно ходатайствовать о привлечении оператора ЭДО в качестве третьего лица.

Второе дело — №А40-38069/2019. Компании заключили агентский договор по продаже пассажирских перевозок через систему онлайн-бронирования. Подтверждением количества реализованных и возвращенных авиабилетов и забронированных дополнительных услуг, объема продаж, вознаграждения субагента являлся акт выполненных работ. Все осуществлялось через электронный документооборот.

Истец свои обязательства по договору выполнил, каждый месяц оформлялись акты выполненных работ, подписанные квалифицированной электронной цифровой подписью. Ответчик же обязательства по оплате не исполнил. А в суде указал, что документы руководством не подписывались, и вообще они подделаны.

Суд признаков подделки не обнаружил, а ответчик не предоставил подтверждение отсутствия задолженности.

Оператор ЭДО предоставил суду надлежащим образом подписанные электронные документы, а также информационные квитанции, подтверждающие факт того, что документы обладают юридической значимостью и являются подтверждением деловых отношений сторон в суде. Требования истца были удовлетворены в полном объеме.

Использование ЭДО в организации сейчас это не просто дань прогрессу, а острая необходимость, но организовать его нужно правильно, прописав регламенты работы с электронными документами не только в договорах с контрагентами, но и во внутренних положениях.

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