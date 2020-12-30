ЭДО 2021: к чему готовиться бизнесу или Ключевые изменения в электронном документообороте

Кто не спрятался — мы не виноваты! Зачем прятаться? Только так у вас есть шанс не слышать про ЭДО и электронную отчетность. А послушать стоит, ведь с 2021 года многое изменится.

Главная новость — с 1 января всем-всем придется сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде. Даже у малого бизнеса забрали право на бумажный вариант. А еще заставили понервничать из-за обязательного аудита — то включали изменения в закон, то исключали, но потом все же внесли правки.

Ждем окончательного принятия законопроекта, но надеемся, что текущая редакция сохранится: обязательному аудиту не будут подлежать организации, у которых в 2020 году доходы не превысили 800 млн рублей или сумма активов баланса на конец года не превысила 400 млн рублей.

Напомним, что бухотчетность подается только в ФНС, в статистику ее больше отправлять не нужно.

Саму статотчетность теперь тоже придется подавать электронно, правда тут «малышам» сделали уступку, в переходный период — 2021 год — еще можно отчитаться на бумаге. В 2021 году малый бизнес ждет сплошное статистическое наблюдение, которое проводится раз в пять лет, возможно поэтому сделана поблажка.

Для того, чтоб сдавать отчеты в электронном виде, понадобится электронная подпись. Вот здесь можно начинать стенать о том, что ЭЦП это роскошь, а из предпринимателей только вытягивают деньги. Но давайте посмотрим правде в глаза — все меняется. Когда-то мы жили в пещерах и ели мамонтов, а сейчас вот пришла пора цифровизации. Можно сопротивляться и осуждать, а можно найти плюсы и упростить себе жизнь.

Согласитесь, что на подачу отчетности на бумаге нужно потратиться не меньше, а то и больше: распечатать, отвезти в налоговую или на почту, постоять в очереди вместе с другими налогоплательщиками, услуги по отправке оплатить. И так каждый раз.

Для сравнения процесс с электронной отчетностью — сформировали и отправили нажатием одной кнопки (да, вот где она пряталась все эти годы). И можно хоть десять штук корректировок отправить, потому что их количество оператором не ограничивается (если есть злыдни с ограничениями — расскажите, нам интересно).

В 2020 году появилась еще одна проблема с передачей отчетности лично в инспекцию — закрытая дверь. В этом году многие отделения ФНС были закрыты для приема посетителей из-за риска коронавирусной инфекции или находились на карантине. Декларации приходилось просто опускать в ящик — уверены, мы еще услышим о потерянных отчетах и возмущенных этим предпринимателях.

Кто сдает отчеты по работникам, знает — электронка просто спасение. Один ежемесячный СЗВ-М чего стоит.

Что пригодится вам для подачи отчетов электронно:

Астрал-ЭТ — быстрый выпуск электронной подписи для работы не только с отчетностью, но и с различными госпорталами, торговыми площадками и т.д.;

Астрал Отчет 5.0 — система сдачи отчетности во все контролирующие органы — ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и т.д., можно формировать отчеты прямо в системе, ведь здесь всегда актуальные формы. Гибкая система тарифов позволяет подобрать оптимальный вариант для ИП или организации.

О маркировке, Меркурии и tax free

Для тех, кто продает маркированные товары, ЭДО — требование закона. С 1 января торговать одеждой, бельем и некоторым другим текстилем, подпадающим под действие маркировки, без нанесенных кодов нельзя. Для того, чтобы торговать спокойно и без штрафов, нужно не только ставить коды на товар, но и обмениваться с контрагентами электронными документами, например, поставщик обязан направить вам УПД через оператора.

Электронные документы позволяют не только быстро подгрузить в товароучетную систему, с ними легче сверять коды на товаре и в накладной, Сверка необходима т.к. если коды не совпадут, то продавать такой товар законно вы не сможете.

Чтобы упростить вам работу, мы собрали весь комплекс решений для маркировки различных товаров в одном сервисе — Астрал.Маркировка. Тут все — от заказа КЭП и регистрации в Честном ЗНАКе до настройки оборудования.

В электронном виде ведется обмен документами и в системе Меркурий. Она предназначена для прослеживаемости пути продукции, подлежащей ветеринарному контролю, это — мясо, рыба, колбасы и т.д. В июне 2020 года правила гашения ВСД (ветеринарно-сопроводительных документов) ужесточились, погасить их необходимо в течение 24 часов после приемки товара. Чтобы работать в этой системе вам тоже понадобится ЭЦП. Никаких поблажек в сроках передачи документов в 2021 году не планируется.

П-с-с, по секрету — у нас есть сервис для массового гашения ВСД — Астрал.Меркурий. Вы можете подключить неограниченное количество предприятий в рамках одного тарифа и проводить, в том числе, частичное гашение ВСД или возврат некачественной продукции поставщику.

2021 год принесет и еще один вид товаров, которые будут находится под бдительным оком правительства. С 1 июля 2021 года ряд товаров, перечисленных в Постановление от 25.06.2019 № 807 станут прослеживаемыми, по ним тоже необходимо будет выписывать исключительно электронные счета-фактуры. В списке товаров:

Холодильники и морозильники;

Стиральные машины и машины для сушки;

Мониторы и проекторы;

Детские коляски;

Мебель металлическая для офисов и другие товары, в т.ч. спецтехника.

Еще одна напасть на голову большого и малого бизнеса.

Если вы продаете товары иностранцам, то знаете о системе tax free — это возможность вернуть НДС, если товары, приобретенные на территории России, вывезены за границу стран ЕАЭС. С 1 января 2021 года заработает система электронных чеков системы tax free. Также будет налажен электронный документооборот между участниками, что позволит быстрее проводить возмещение.

Подключиться к электронному документообороту — проще некуда. Астрал.ЭДО позволяет работать с одной или сразу несколькими компаниями без необходимости переключаться между аккаунтами. Главное — не забудьте про электронную подпись!

Ну, что там еще?!

В системе госзакупок тоже запланированы изменения. До 1 апреля 2021 года участники торгов могут выбирать способ обмена документами — электронный или бумажный. С 1 апреля ЭДО станет обязательным. Это позволит ускорить передачу договоров и актов, упростит заполнение (частично документы будут заполняться автоматически), можно будет отслеживать изменение статуса документов онлайн.

В кадрах тоже стоит ждать изменений и это не наши фантазии. Сейчас любая организация может принять участие в эксперименте по электронному ведению кадровых документов, который продлится до 31 марта 2021 года. Ранее в нем уже поучаствовали такие гиганты как ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Ростелеком», ПАО «АвтоВАЗ» и другие компании.

В рамках эксперимента можно оформлять любые документы, касающиеся работников: расчетные листки, заявления на отпуск, трудовые договора и т.д. Прямые выплаты тоже до сих пор проходят в виде проекта и тем не менее с 1 января они будут действовать на всей территории России, поэтому можно говорить о том, что и с ЭДО в кадровом учете эксперимент проводится неспроста.

Массовый переход на удаленную работу способствовал использованию электронных документов, а законодатели даже внесли изменения в ТК в части удаленки, теперь ее решили регламентировать. Сейчас многие компании, даже при отсутствии формальных запретов работы в офисах, оставляют часть сотрудников работать из дома, поэтому важно, чтобы такие сотрудники не были ущемлены как-то в своих правах.

Между прочим, организация удаленной работы — обязанность работодателя. С нового года он должен самостоятельно предоставить все необходимое оборудование и программное обеспечение, необходимое для удаленки или возместить работнику соответствующие расходы. По совести и раньше надо было это делать, но законодательно такое правило закреплено не было.

Часто удаленщиками становятся бухгалтера, а для них своевременное и полное получение документов это идея фикс. Поэтому мы обращаемся к руководителям, которые пока не решились перейти на ЭДО хотя бы частично — поверьте ваши бухгалтеры будут вам благодарны за заботу, а освободившееся время смогут потратить на реальную оптимизацию налогообложения, а не на борьбу с контрагентами.

Напомним, что подключиться к электронному документообороту нетрудно с помощью Астрал.ЭДО. А если ваши поставщики или покупатели работают с другими операторами — не волнуйтесь, есть такая штука как роуминг. Он позволяет обмениваться документами пользователям совершенно разных систем ЭДО. Настраивается совершенно бесплатно ;)