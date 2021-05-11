Как работать с ФНС через ЭДО: новая схема работы

Бумажный документооборот с контрагентами и проверяющими органами скоро канет в лету. С 2021 года бухгалтерская отчетность (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства) должна предоставляться в ФНС строго через операторов ЭДО в электронном виде.

Какие еще изменения входят в ближайшие планы налоговой службы, как работать через ЭДО и почему это действительно удобно: обсудим в этой статье.

По данным на начало 2021 г., электронный документооборот используют около 30 % российских компаний. Прямо скажем, негусто. При этом чем меньше бизнес, тем реже он работает в цифровом формате. ИП, макро- и малые предприятия прибегают к ЭДО только в 5 % случаев.

Субъекты малого и среднего бизнеса на УСН используют электронный документооборот в 12 % случаев.

Самые активные пользователи ЭДО — крупные предприятия на ОСНО (50-70 %).

По словам ФНС

В декабре 2020 г. Федерального налоговой службой была принята Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. Ознакомиться полностью с документом можно на официальном сайте ведомства. Он содержит планы по изменению законодательства и бизнес-процессов, направленные полный переход к ЭДО.

Как пояснил Руководитель ФНС Даниил Егоров, главная цель — это создать систему, которая будет выгодна для обеих сторон. Для налоговиков более прозрачными станут операции, проводимые хозяйствующими субъектами. А сами компании получат определенную экономию, удобство, повышенную скорость обработки информации и отсутствие ошибок в работе.

«Прозрачность бизнеса для налоговых органов позволит не отвлекать компании от работы с запросами документов и проверками».

Более того, планируется, что в будущем при такой открытости вообще отпадет необходимость в сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.

Какие сроки

до 4-го квартала 2021 г. — нормативный этап (принятие необходимых законов и НПА в сфере ЭДО);

до 2-го квартала 2022 г. — аккредитация всех операторов ЭДО, доработка новых форматов, обеспечение прочей инфраструктуры;

до 3-го квартала 2022 г. — стимулирование субъектов бизнеса к переходу на электронный документооборот;

до конца 2023 г. — обеспечение возможности обмена между субъектами бизнеса документами, закрывающими сделку;

до 3-го квартала 2024 г. — обеспечение возможности электронного документооборота между российскими компаниями и субъектами бизнеса, находящимися в иностранных юрисдикциях.

Согласно Концепции ФНС, к 2024 году около 95 % счетов-фактур и 70 % накладных будут передаваться в цифровом формате.

Новое в документообороте с госорганами с 2021 года

Определенные шаги в указанном направлении уже совершаются.

1.Предоставление годовой отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность, начиная с отчетности за 2020 год должна предоставляться в ИФНС исключительно в электронном формате, независимо от того, относится ли компания к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Отчеты направляются через операторов ЭДО, их перечень приведен на сайте ФНС в рубрике «Электронный документооборот».

На момент опубликования статьи зарегистрированными числятся 52 оператора ЭДО. АО «Калуга Астрал» входит в этот перечень.

2.Отчетность о прослеживаемых товарах.

Еще одно нововведение 2021 г., которое следует отнести к цифровизации документооборота — обязанность налогоплательщиков сдавать в ИФНС отчетность о прослеживаемых товарах.

С 01 июля 2021 г. юридические лица и ИП должны отчитываться по операциям с товарами, которые включены в перечень прослеживаемых (см. закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ). Счета-фактуры по ним могут быть выставлены только в электронном виде. Таким образом, система прослеживаемости обязывает перейти на ЭДО.

3.Передача данных в Росстат.

С 30 декабря 2020 г. ИП и юрлица предоставляют первичные статистические данные исключительно в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Для субъектов малого предпринимательства это требование действует с начала 2022 года.

4.Новые правила получения и использования ЭЦП.

С начала 2021 г. владельцы ЭЦП получили возможность подписывать электронные документы с любого устройства без установки спецпрограмм (удостоверяющие центры теперь могут хранить и использовать ключ по поручению клиента дистанционно).

Кроме того, с 01 января 2022 г. упростится порядок получения ЭЦП. Руководители компаний и ИП будут получать ее ИФНС, в том числе удаленно по действующему сертификату.

В ближайших планах налоговой службы: расширить сферу применения простой ЭЦП, а также увеличить перечень документов, которые можно подписывать «обезличенной» электронной подписью.

Плюсы перевода документооборота в электронный формат

Можно не дожидаться, когда государство полностью обяжет всех субъектов бизнеса к ЭДО, а заключить договор с оператором уже сейчас. На это есть ряд причин:

Сдача отчетности в ФНС в электронном виде значительно экономит время и ресурсы компании. Сокращается количество ошибок, ведь при формировании отчетности документ автоматически происходит проверку. Формы отчетности всегда актуальны, за их обновлениями и изменениями следит оператор ЭДО. Хранение документов в электронном виде обходится на 80 % дешевле, чем на бумажных носителях. Исключена потеря документов. Электронный документооборот дает возможность оперативно получить от ФНС справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки по операциям по расчету с бюджетом, список представленной отчетности и т. д. ЭДО безопасен и исключает утечку информации. Документы, зарегистрированные оператором, имеют юридическую силу и могут, например, предъявляться в суд в качестве доказательств.

Как выбрать оператора ЭДО

Новая Концепция, разработанная ФНС, отводит оператору ответственную роль.

Он присваивает каждому документу регистрационный номер (РНД), по которому можно будет найти сам файл, а также посмотреть все действия, совершенные с документом.

Оператор также обеспечивает своевременную передачу данных в налоговую.

Реестр достоверных операторов ЭДО размещен на сайте ФНС. Каждый субъект бизнеса волен выбрать ту организацию, с которой ему будет удобно сотрудничать. Во внимание следует принять такие критерии, как опыт, интеграционные возможности оператора, количество контрагентов и роуминг, развитости системы и количество продуктов, стоимость и качество обслуживания.

«Калуга Астрал» успешно вписывается в реализацию планов ФНС по развитию ЭДО и закрывает все потребности бизнеса в документообороте с проверяющими органами.

Компания поддерживает роуминг более чем с 20 иными операторами ЭДО, имеет сервисы различной направленности:

При этом продукты постоянно обновляются. Как только на законодательном уровне появляются новые требования, они сразу находят отражение в программе.

Если вы все еще сомневаетесь

Предварительно оценить внедрение электронного документооборота в компании, а также рассчитать срок окупаемости затрат на это мероприятие поможет новый сервис на сайте ФНС — Калькулятор для расчета эффективности ЭДО.