Как работать с ФНС через ЭДО: новая схема работы

Бумажный документооборот с контрагентами и проверяющими органами скоро канет в лету. С 2021 года бухгалтерская отчетность (в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства) должна предоставляться в ФНС строго через операторов ЭДО в электронном виде.
Какие еще изменения входят в ближайшие планы налоговой службы, как работать через ЭДО и почему это действительно удобно: обсудим в этой статье.
По данным на начало 2021 г., электронный документооборот используют около 30 % российских компаний. Прямо скажем, негусто. При этом чем меньше бизнес, тем реже он работает в цифровом формате.
- ИП, макро- и малые предприятия прибегают к ЭДО только в 5 % случаев.
- Субъекты малого и среднего бизнеса на УСН используют электронный документооборот в 12 % случаев.
- Самые активные пользователи ЭДО — крупные предприятия на ОСНО (50-70 %).
По словам ФНС
В декабре 2020 г. Федерального налоговой службой была принята Концепция развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности. Ознакомиться полностью с документом можно на официальном сайте ведомства. Он содержит планы по изменению законодательства и бизнес-процессов, направленные полный переход к ЭДО.
Как пояснил Руководитель ФНС Даниил Егоров, главная цель — это создать систему, которая будет выгодна для обеих сторон. Для налоговиков более прозрачными станут операции, проводимые хозяйствующими субъектами. А сами компании получат определенную экономию, удобство, повышенную скорость обработки информации и отсутствие ошибок в работе.
«Прозрачность бизнеса для налоговых органов позволит не отвлекать компании от работы с запросами документов и проверками».
Более того, планируется, что в будущем при такой открытости вообще отпадет необходимость в сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности.
Какие сроки
- до 4-го квартала 2021 г. — нормативный этап (принятие необходимых законов и НПА в сфере ЭДО);
- до 2-го квартала 2022 г. — аккредитация всех операторов ЭДО, доработка новых форматов, обеспечение прочей инфраструктуры;
- до 3-го квартала 2022 г. — стимулирование субъектов бизнеса к переходу на электронный документооборот;
- до конца 2023 г. — обеспечение возможности обмена между субъектами бизнеса документами, закрывающими сделку;
- до 3-го квартала 2024 г. — обеспечение возможности электронного документооборота между российскими компаниями и субъектами бизнеса, находящимися в иностранных юрисдикциях.
Согласно Концепции ФНС, к 2024 году около 95 % счетов-фактур и 70 % накладных будут передаваться в цифровом формате.
Новое в документообороте с госорганами с 2021 года
Определенные шаги в указанном направлении уже совершаются.
1.Предоставление годовой отчетности.
Годовая бухгалтерская отчетность, начиная с отчетности за 2020 год должна предоставляться в ИФНС исключительно в электронном формате, независимо от того, относится ли компания к субъектам малого или среднего предпринимательства.
Отчеты направляются через операторов ЭДО, их перечень приведен на сайте ФНС в рубрике «Электронный документооборот».
На момент опубликования статьи зарегистрированными числятся 52 оператора ЭДО. АО «Калуга Астрал» входит в этот перечень.
2.Отчетность о прослеживаемых товарах.
Еще одно нововведение 2021 г., которое следует отнести к цифровизации документооборота — обязанность налогоплательщиков сдавать в ИФНС отчетность о прослеживаемых товарах.
С 01 июля 2021 г. юридические лица и ИП должны отчитываться по операциям с товарами, которые включены в перечень прослеживаемых (см. закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ). Счета-фактуры по ним могут быть выставлены только в электронном виде. Таким образом, система прослеживаемости обязывает перейти на ЭДО.
3.Передача данных в Росстат.
С 30 декабря 2020 г. ИП и юрлица предоставляют первичные статистические данные исключительно в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Для субъектов малого предпринимательства это требование действует с начала 2022 года.
4.Новые правила получения и использования ЭЦП.
С начала 2021 г. владельцы ЭЦП получили возможность подписывать электронные документы с любого устройства без установки спецпрограмм (удостоверяющие центры теперь могут хранить и использовать ключ по поручению клиента дистанционно).
Кроме того, с 01 января 2022 г. упростится порядок получения ЭЦП. Руководители компаний и ИП будут получать ее ИФНС, в том числе удаленно по действующему сертификату.
В ближайших планах налоговой службы: расширить сферу применения простой ЭЦП, а также увеличить перечень документов, которые можно подписывать «обезличенной» электронной подписью.
Плюсы перевода документооборота в электронный формат
Можно не дожидаться, когда государство полностью обяжет всех субъектов бизнеса к ЭДО, а заключить договор с оператором уже сейчас. На это есть ряд причин:
- Сдача отчетности в ФНС в электронном виде значительно экономит время и ресурсы компании.
- Сокращается количество ошибок, ведь при формировании отчетности документ автоматически происходит проверку.
- Формы отчетности всегда актуальны, за их обновлениями и изменениями следит оператор ЭДО.
- Хранение документов в электронном виде обходится на 80 % дешевле, чем на бумажных носителях.
- Исключена потеря документов.
- Электронный документооборот дает возможность оперативно получить от ФНС справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки по операциям по расчету с бюджетом, список представленной отчетности и т. д.
- ЭДО безопасен и исключает утечку информации.
- Документы, зарегистрированные оператором, имеют юридическую силу и могут, например, предъявляться в суд в качестве доказательств.
Как выбрать оператора ЭДО
Новая Концепция, разработанная ФНС, отводит оператору ответственную роль.
- Он присваивает каждому документу регистрационный номер (РНД), по которому можно будет найти сам файл, а также посмотреть все действия, совершенные с документом.
- Оператор также обеспечивает своевременную передачу данных в налоговую.
Реестр достоверных операторов ЭДО размещен на сайте ФНС. Каждый субъект бизнеса волен выбрать ту организацию, с которой ему будет удобно сотрудничать. Во внимание следует принять такие критерии, как опыт, интеграционные возможности оператора, количество контрагентов и роуминг, развитости системы и количество продуктов, стоимость и качество обслуживания.
«Калуга Астрал» успешно вписывается в реализацию планов ФНС по развитию ЭДО и закрывает все потребности бизнеса в документообороте с проверяющими органами.
Компания поддерживает роуминг более чем с 20 иными операторами ЭДО, имеет сервисы различной направленности:
- отчетность (Астрал Отчет 5.0. и др.);
- электронная подпись (Астрал-ЭТ);
- проверка контрагентов (Астрал.СКРИН);
- документооборот с контрагентами (Астрал.ЭДО, 1С-ЭДО, Астрал Онлайн и т. д.);
При этом продукты постоянно обновляются. Как только на законодательном уровне появляются новые требования, они сразу находят отражение в программе.
Если вы все еще сомневаетесь
Предварительно оценить внедрение электронного документооборота в компании, а также рассчитать срок окупаемости затрат на это мероприятие поможет новый сервис на сайте ФНС — Калькулятор для расчета эффективности ЭДО.