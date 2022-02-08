Электронная доверенность в 2022 году: когда она станет обязательной, изменения и отсрочки

Власти отложили обязательный переход на электронные доверенности. Сколько продлится отсрочка, кто и когда может перейти на досрочное применение МЧД, и как вообще это будет работать — читайте в нашем материале и смотрите видеоинструкцию.

Как планировали

Все электронные подписи сотрудников, которые оформлялись на протяжении многих лет, содержали сведения об их работодателе — организации или ИП.

Законодатели решили, что это неудобно и нефункционально. Поэтому с 1 января.2022 года из электронных подписей физлиц сведения о работодателе решили исключить.

Люди смогли бы использовать такую подпись как для выполнения трудовой функции, так и для личных целей. А принадлежность к конкретному работодателю должен был подтвердить отдельный документ — машиночитаемая доверенность.

Подписывать МЧД мог бы только руководитель или ИП, электронной подписью, которая выдана лично ему на организацию или на лицо, которое ведет деятельность в статусе ИП.

Подробно о том, что такое МЧД, о ее содержании, требованиях к формату — мы подробно рассказали в этой статье .

Но принятие регулирующих нормативно-правовых актов немного запоздало, да и бизнес оказался не готов к стремительным нововведениям. Поэтому власти решили, что 2022 год станет переходным периодом, а обязательное применение МЧД начнется с 1 января 2023 года.

Свою позицию они закрепили в законе от 30.12.2021 № 443-ФЗ, которым:

установили до конца 2022 года переходный период для МЧД;

синхронизировали сроки вступления в силу положений № 63-ФЗ (об электронных подписях) со сроками вступления в силу подзаконных нормативных правовых актов.

В результате все положения, которые касаются МЧД: требования к правилам ее хранения, отмены, регламент применения электронной в работе с контрагентами и т. д. вступят в силу с 01.03.2022 года.

Как работать в 2022 году

В 2022 году сотрудники организаций и ИП могут по-прежнему подписывать документы электронными подписями, которые содержат сведения о работодателе. Прикладывать МЧД к документам, подписанным такой электронной подписью, не требуется.

Более того, электронные подписи для персонала по старым правилам можно оформить до конца 2022 года.

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При этом нормы закона, которые устанавливают новые правила получения электронных подписей для руководителей и ИП уже действуют с 1 января 2022 года.

Подробные инструкции и разъяснения о том, как руководителям организаций и ИП получить электронные подписи в ФНС, как получать подписи их персоналу — вы можете найти в этих статьях: Получение электронной подписи в ФНС ;

Обзор работы с электронными подписями в 2022 году: получение, сроки действия, новые доверенности, подписи сотрудников.

В свою очередь у организаций и ИП есть возможность не откладывать применение МЧД в долгий ящик и обкатать новый механизм работы до наступления 2023 года.

Как начать работу с МЧД

Компания Калуга Астрал разрабатывает решение по применению МЧД в электронном документообороте.

Проект проходит стадию тестирования. В нем задействованы следующие сервисы:

«Астрал.Доверенность» — это новый продукт . В нем можно будет создать доверенность с нуля или добавить уже действующую МЧД для работы с электронной подписью. Сервис дорабатывается по мере утверждения законодателями уточняющих нормативных актов.

«Астрал.ЭДО» — действующий сервис. Он подключает организацию или ИП к документообороту от имени физлица, дополняет первичные документы сведениями о МЧД, подписывает ЭП физлица исходящие и входящие электронные документы.

Функция создания МЧД в новом сервисе будет бесплатной.

После того, как тестирование МЧД завершится, пользователи смогут работать с электронными доверенностями в системах электронного документооборота Астрал.ЭДО и 1С-ЭДО, сдавать отчетность через Астрал.Отчет 5.0 и пользоваться электронной подписью по новым правилам в других сервисах компании.