Электронная доверенность в 2022 году: когда она станет обязательной, изменения и отсрочки

Власти отложили обязательный переход на электронные доверенности. Сколько продлится отсрочка, кто и когда может перейти на досрочное применение МЧД, и как вообще это будет работать — читайте в нашем материале и смотрите видеоинструкцию.
Как планировали
Все электронные подписи сотрудников, которые оформлялись на протяжении многих лет, содержали сведения об их работодателе — организации или ИП.
Законодатели решили, что это неудобно и нефункционально. Поэтому с 1 января.2022 года из электронных подписей физлиц сведения о работодателе решили исключить.
Люди смогли бы использовать такую подпись как для выполнения трудовой функции, так и для личных целей. А принадлежность к конкретному работодателю должен был подтвердить отдельный документ — машиночитаемая доверенность.
Подписывать МЧД мог бы только руководитель или ИП, электронной подписью, которая выдана лично ему на организацию или на лицо, которое ведет деятельность в статусе ИП.
Но принятие регулирующих нормативно-правовых актов немного запоздало, да и бизнес оказался не готов к стремительным нововведениям. Поэтому власти решили, что 2022 год станет переходным периодом, а обязательное применение МЧД начнется с 1 января 2023 года.
Свою позицию они закрепили в законе от 30.12.2021 № 443-ФЗ, которым:
- установили до конца 2022 года переходный период для МЧД;
- синхронизировали сроки вступления в силу положений № 63-ФЗ (об электронных подписях) со сроками вступления в силу подзаконных нормативных правовых актов.
В результате все положения, которые касаются МЧД: требования к правилам ее хранения, отмены, регламент применения электронной в работе с контрагентами и т. д. вступят в силу с 01.03.2022 года.
Как работать в 2022 году
В 2022 году сотрудники организаций и ИП могут по-прежнему подписывать документы электронными подписями, которые содержат сведения о работодателе. Прикладывать МЧД к документам, подписанным такой электронной подписью, не требуется.
Более того, электронные подписи для персонала по старым правилам можно оформить до конца 2022 года.
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При этом нормы закона, которые устанавливают новые правила получения электронных подписей для руководителей и ИП уже действуют с 1 января 2022 года.
В свою очередь у организаций и ИП есть возможность не откладывать применение МЧД в долгий ящик и обкатать новый механизм работы до наступления 2023 года.
Как начать работу с МЧД
Компания Калуга Астрал разрабатывает решение по применению МЧД в электронном документообороте.
Проект проходит стадию тестирования. В нем задействованы следующие сервисы:
- «Астрал.Доверенность» — это новый продукт. В нем можно будет создать доверенность с нуля или добавить уже действующую МЧД для работы с электронной подписью. Сервис дорабатывается по мере утверждения законодателями уточняющих нормативных актов.
- «Астрал.ЭДО» — действующий сервис. Он подключает организацию или ИП к документообороту от имени физлица, дополняет первичные документы сведениями о МЧД, подписывает ЭП физлица исходящие и входящие электронные документы.
Функция создания МЧД в новом сервисе будет бесплатной.
После того, как тестирование МЧД завершится, пользователи смогут работать с электронными доверенностями в системах электронного документооборота Астрал.ЭДО и 1С-ЭДО, сдавать отчетность через Астрал.Отчет 5.0 и пользоваться электронной подписью по новым правилам в других сервисах компании.
Смотрите наш видеоролик, в нем мы рассказали по шагам, как будет работать МЧД в сервисах Калуга Астрал: