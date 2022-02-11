Рынок аренды прижмут: расчеты под контролем налоговой, комиссии для арендаторов и штрафы уклонистам

К августу 2022 года Путин поручил разработать государственную информационную систему (ГИС), в которой арендодатели будут обязаны регистрировать договоры аренды. Тем, кто этого не сделает или внесет в систему ложные сведения — будут грозить штраф. Сейчас законопроект проходит регламентные процедуры. Подробнее в статье.

Зачем нужна ГИС аренда

Платформа будет государственной. Оператором назначат Минстрой. Именно он занимается разработкой законопроекта. Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин сообщил СМИ, что проект закона планируют внести в Госдуму весной 2022 года.

Для создания платформы собираются привлечь средства частных инвесторов, в том числе «Дом.РФ». Предположительно, затраты на создание ГИС составят порядка 1 млрд рублей, а ее содержание будет обходиться еще в 100-200 млн в год.

Цель внедрения новой платформы: вывести из серой зоны рынок аренды, из-за которого госбюджет ежегодно теряет 162 млрд рублей. Минстрой считает, что ГИС позволит пополнить бюджет на 62,8 млрд рублей уже в 2023-2025 годах.

По задумке властей платформа будет интегрирована с цифровыми системами ФНС.

Как будет работать ГИС аренда

Когда ГИС заработает, каждый арендодатель (и физическое, и юридическое лицо), будет обязан в течение 30 дней размещать на ней сведения о заключенных договорах аренды жилых помещений, апартаментов и машино-мест:

сроки действия договора;

размер арендной платы.

Все расчеты между сторонами договора будут также идти через платформу. Оператор будет вправе привлечь кредитную организацию, чтобы обеспечить проведение расчетов.

Арендаторы при внесении платежей за будут уплачивать комиссию. Ее размер пока неизвестен.

Что ждет нарушителей

Тех, кто нарушит закон, накажут рублем (подготовлены поправки в КоАП).

За уклонение от размещения данных о договоре аренды в системе или размещение ложных сведений будут взиматься штрафы:

от 3 000 до 5 000 рублей — для физических лиц;

от 30 000 до 50 000 рублей — для организаций.

За проведение расчетов вне платформы:

физлиц накажут на сумму от 500 до 2 500 рублей;

организации — от 5 000 до 10 000 рублей.

Как бизнесу подготовиться к нововведениям

Законотворцы активно переносят взаимодействие между государственными службами и представителями бизнеса в цифровую среду.

Многие компании-арендодатели уже предпочитают использовать ЭДО в документообороте с контрагентами — это позволяет им оперативно подписывать и хранить документы в цифровом виде. Когда ГИС заработает, им не придется перестраивать бизнес-процессы — они смогут отправлять электронные документы в систему через оператора ЭДО.

У представителей бизнеса, которые пока не используют в деятельности ЭДО, есть время подготовиться и отладить работу с электронным документооборотом.