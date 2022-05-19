Отвечаем на запрос сведений от ФСС

Теперь вместо реестра можно работать прямо с формой запроса — вносить в неё изменения в редакторе отчётов, подтверждать или отклонять выплату. Расскажем, как правильно ответить на запрос на проверку проактивной выплаты страхового обеспечения.

До 30 июня 2022 года в рамках переходного периода работодатель сам решает, что ему делать: пользоваться старыми реестрами или новой функцией.

Как работают прямые выплаты

До 31 декабря 2020 года основной системой считалась зачётная: работодатель выплачивал пособие, а в Фонд перечислял разницу между суммами страховых взносов и выплаченных пособий. Сейчас во всех регионах назначает и выплачивает пособия сотрудникам напрямую ФСС. Работодатель лишь представляет соответствующие сведения в электронном виде в филиал фонда.

Работодатель по-прежнему оплачивает первые 3 дня больничного по временной нетрудоспособности. ФСС оплачивает все остальные дни.

Когда сотрудник открывает больничный, информация об этом из медучреждения поступает в ФСС. Затем фонд запрашивает у ПФР информацию о месте работы застрахованного лица. Далее на основе данных от ПФР и из отчётов, поступающих от страхователей, фонд формирует запрос на проверку проактивной выплаты и направляет его работодателю.

В ответ работодатель вносит недостающие сведения и подтверждает право работника на выплату либо отказывается от выплаты.

Работодатель должен дать ответ на запрос проактивной выплаты в течение трёх рабочих дней.

В течение 10 рабочих дней после подтверждения запроса ФСС принимает решение о выплате пособий.

Как взаимодействуют ФСС и работодатель

Общение ФСС и работодателя происходит в электронном виде. Для этого Фонд социального страхования разработал систему социального электронного документооборота (СЭДО).

Работодатель получает доступ к СЭДО через свою систему бухучёта или электронной отчётности. Задача СЭДО — обеспечение надёжной связи между страхователем и ФСС.

С помощью СЭДО работодатель может отправлять в ФСС сведения о застрахованном лице, получать уведомления об изменении статуса ЭЛН при его продлении или закрытии, а также получать запросы на проверку проактивной выплаты и отвечать на них.

Работодатель обязан отправлять форму «Сведения о застрахованных лицах» при приёме и увольнении работника, а также при изменении сведений по его инициативе.

В сервисах для сдачи электронной отчётности от «Калуга Астрал» реализована работа с электронными больничными и обмен информацией с ФСС по СЭДО. «Астрал Отчёт 5.0» — это удобный онлайн-сервис, в котором можно вести несколько организаций в режиме одного окна, «Астрал Отчёт 4.5» — программа для ПК, в которой есть всё для сдачи отчётности онлайн, а «1С-Отчётность» можно использовать в привычном интерфейсе 1С.

В некоторых случаях работодатели должны сами сообщить в ФСС о том, что необходимо начать оформление проактивной выплаты:

Для назначения пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Уйти в отпуск по уходу за ребёнком может любой родственник, поэтому пособие нельзя назначить проактивно, и ФСС ожидает информацию от страхователя.

Если страхователь не получил уведомление об изменении ЭЛН и запрос недостающих сведений по застрахованному лицу.

Если на ранее полученный от ФСС запрос недостающих сведений страхователь ошибочно ответил отказом, и теперь необходимо отправить подтверждение выплаты.

После получения информации о жизненном событии ФСС сформирует и отправит работодателю запрос недостающих сведений.

Пришёл запрос на проверку проактивной выплаты: что делать?

Запросы поступают в сервис автоматически, если у работодателя подключено направление ФСС.

Обработать запрос можно двумя способами: подтвердить право работника на получение выплаты или отказаться от неё.

Для подтверждения выплаты необходимо:

заполнить все обязательные поля;

внести изменения в предзаполненные поля от ФСС по необходимости.

Для того, чтобы отказаться от выплаты, необходимо указать причину.

Отказ возможен в нескольких случаях :

если такого сотрудника нет в организации, и запрос пришёл по ошибке;

если сотрудник открыл больничный, но продолжал работать из дома.

Также ФСС рекомендует ответить отказом, если ранее был отправлен Реестр сведений (1.7.7). Но даже если страхователь отправит подтверждение по такому запросу, дублирования данных на стороне ФСС не произойдет, переплат по больничному не будет.