«Калуга Астрал» — аккредитованный оператор ИС ЭПД

Зачем нужны операторы ИС ЭПД
1 сентября вступило в силу постановление Правительства от 21 мая 2022 года № 931, в котором закреплены правила обмена электронными перевозочными документами — ЭПД.
Участники грузоперевозок оформляют перевозочные документы в электронном виде и передают друг другу через систему ГИС ЭПД. Каждое подписание документа КЭП со стороны участника перевозки фиксируется в системе. Подключиться к ГИС ЭПД и передавать в неё информацию можно только через операторов ЭДО, получивших аккредитацию Минтранса — они же операторы ИС ЭПД.
Оператор ЭДО передаёт сведения, содержащиеся в документах в ГИС ЭПД. Взаимодействие между участниками перевозки, оператором ЭДО и ГИС ЭПД организовано следующим образом.
Участник логистической цепочки на каждом этапе перевозки вносит данные со своей стороны, подписывает в электронном документе соответствующий титул и направляет его контрагентам через оператора ЭДО.
Оператор ЭДО проверяет:
- соответствие установленному XML-формату;
- уникальность идентификатора;
- действительность УКЭП, которой подписан документ.
При наличии ошибок оператор сообщает о них отправителю. Если в документе нет ошибок, оператор ЭДО передаёт сведения в ГИС ЭПД и отслеживает статус обработки документа.
Требования к аккредитации операторов ИС ЭПД
Для того чтобы получить аккредитацию, оператор ЭДО должен:
- пройти все сценарии тестирования Минтранса;
- соответствовать требованиям по техническому обеспечению;
- соответствовать требованиям по безопасности и защите данных, установленных ч. 4 ст. 18.1 закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», а также приказом Минтранса от 25 мая 2022 года № 200 «Об утверждении Порядка включения юридических лиц в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и исключения из него».
16 сентября 2022 года, в соответствии с решением Министерства транспорта № ДБ-Д 14-29/21100, компания «Калуга Астрал» одной из первых была внесена в Реестр Операторов информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).
Как начать обмен электронными перевозочными документами
Для полноценного документооборота участникам грузоперевозок необходимы:
- Подключение к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Без него невозможно взаимодействие с государственной информационной системой.
- Электронная подпись. На каждом этапе документооборота участники подписывают ЭПД усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
- Сервис ЭДО для обмена с контрагентами неформализованными документами, счетами-фактурами, УПД и другой первичкой.
«Калуга Астрал» предлагает готовое решение, которое позволяет участникам логистической цепочки обмениваться электронными перевозочными документами, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.
Обменивайтесь электронными перевозочными документами в сервисах от аккредитованного Минтрансом оператора ИС ЭПД «Калуга Астрал».
«Платформа ЭПД» — интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать данные в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.