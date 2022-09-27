«Калуга Астрал» — аккредитованный оператор ИС ЭПД

Зачем нужны операторы ИС ЭПД

1 сентября вступило в силу постановление Правительства от 21 мая 2022 года № 931, в котором закреплены правила обмена электронными перевозочными документами — ЭПД.

Подробнее о том, что такое ЭПД и как происходит обмен ими, читайте в нашей статье «Обмен ЭПД стартовал 1 сентября» .

Участники грузоперевозок оформляют перевозочные документы в электронном виде и передают друг другу через систему ГИС ЭПД. Каждое подписание документа КЭП со стороны участника перевозки фиксируется в системе. Подключиться к ГИС ЭПД и передавать в неё информацию можно только через операторов ЭДО, получивших аккредитацию Минтранса — они же операторы ИС ЭПД.

Оператор ЭДО передаёт сведения, содержащиеся в документах в ГИС ЭПД. Взаимодействие между участниками перевозки, оператором ЭДО и ГИС ЭПД организовано следующим образом.

Участник логистической цепочки на каждом этапе перевозки вносит данные со своей стороны, подписывает в электронном документе соответствующий титул и направляет его контрагентам через оператора ЭДО.

Оператор ЭДО проверяет:

соответствие установленному XML-формату;

уникальность идентификатора;

действительность УКЭП, которой подписан документ.

При наличии ошибок оператор сообщает о них отправителю. Если в документе нет ошибок, оператор ЭДО передаёт сведения в ГИС ЭПД и отслеживает статус обработки документа.

Участники перевозки моментально получают уведомления о статусе документооборота и об изменениях в документе в сервисе оператора ИС ЭПД.

Требования к аккредитации операторов ИС ЭПД

Для того чтобы получить аккредитацию, оператор ЭДО должен:

пройти все сценарии тестирования Минтранса;

соответствовать требованиям по техническому обеспечению;

соответствовать требованиям по безопасности и защите данных, установленных ч. 4 ст. 18.1 закона от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», а также приказом Минтранса от 25 мая 2022 года № 200 «Об утверждении Порядка включения юридических лиц в реестр операторов информационных систем электронных перевозочных документов и исключения из него».

Компания «Калуга Астрал» первая из семи операторов ГИС ЭПД прошла все 13 сценариев тестирования, предложенных Минтрансом для проверки готовности к обмену ЭПД в своих сервисах. Сценарии тестирования включали в себя возможные бизнес-кейсы с различными типами грузов (например, перевозка опасных грузов) или изменениями в ходе процесса грузоперевозки (например, частичная приёмка, оформление переадресовки, и другие).

16 сентября 2022 года, в соответствии с решением Министерства транспорта № ДБ-Д 14-29/21100, компания «Калуга Астрал» одной из первых была внесена в Реестр Операторов информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД).

Как начать обмен электронными перевозочными документами

Для полноценного документооборота участникам грузоперевозок необходимы:

Подключение к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Без него невозможно взаимодействие с государственной информационной системой.

Электронная подпись. На каждом этапе документооборота участники подписывают ЭПД усиленной квалифицированной электронной подписью ( УКЭП ).

УКЭП Сервис ЭДО для обмена с контрагентами неформализованными документами, счетами-фактурами, УПД и другой первичкой.

«Калуга Астрал» предлагает готовое решение, которое позволяет участникам логистической цепочки обмениваться электронными перевозочными документами, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.

Обменивайтесь электронными перевозочными документами в сервисах от аккредитованного Минтрансом оператора ИС ЭПД «Калуга Астрал».

Решение « 1С-ЭПД » работает во всех популярных конфигурациях 1С. Обновите вашу учётную систему и начните обмениваться ЭПД с вашими контрагентами. Сервис поддерживает все установленные ФНС форматы ЭПД, а также обмен неформализованными документами.

«Платформа ЭПД» — интеграционное решение, которое встраивается в учётные системы пользователей для бесшовной работы с электронными документами. Оно позволяет обмениваться электронными перевозочными документами между участниками перевозки и передавать данные в ГИС ЭПД, а также вести документооборот с контрагентами, не переходя в сторонние сервисы.