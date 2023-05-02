Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования

До недавнего времени для электронного оформления было доступно три документа:
Транспортная накладная.
Сопроводительная ведомость.
Заказ-наряд.
Ввод новых форматов документов в ГИС ЭПД
Постановление правительства № 476 от 25.03.2023 года было опубликовано 29 марта и вступило в силу с этой же даты. Оно внесло изменения в правила обмена электронными перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, направления таких документов и сведений в ГИС ЭПД.
Теперь в электронном виде можно также оформить:
Договор фрахтования.
Путевой лист.
Заказы (заявки).
Форматы документов определены приказами ФНС и уже вступили в силу:
для электронного договора фрахтования приказ № ЕД-7-26/109@ от 13.02.2023 года;
для электронного путевого листа приказ № ЕД-7-26/116@ от 17.02.2023 года.
В Устав автомобильного транспорта поправки вступили 1 марта 2023 года – они разрешают формировать путевой лист, договор фрахтования и заказ-наряд на перевозку в электронном виде.
Обязательно ли применять электронные перевозочные документы
Сейчас формирование и применение в документообороте электронных перевозочных документов проходит на добровольной основе, то есть можно пользоваться как ЭДО, так и привычным бумажным форматом. При этом, если вы переходите на ЭДО, то бумажные документы формировать не нужно, так как электронные документы имеют такую же юридическую силу и подписываются квалифицированной электронной подписью.
Но рекомендуем не затягивать с переходом на ЭПД, так как уже в 2024 году планируется полный переход на электронные документы.
Работайте с электронными перевозочными документами через «1С-ЭПД» – быстрая доставка контрагентам, возможность внесения правок и уведомления обо всех этапах перевозки. Возможности сервиса:
Обмен электронными перевозочными документами между участниками грузоперевозки.
Взаимодействие с ГИС ЭПД.
Поддержка всех требуемых ФНС форматов ЭПД.
Обеспечение подписания ЭПД всеми участниками логистической цепочки.
Визуализация всех типов документов.
Мгновенное уведомление участников перевозки о деталях приемки-передачи груза.
Почему стоит перейти на электронные перевозочные документы
Многие компании уже убедились, что применение электронных документов идет на пользу бизнесу и активно переходят на ЭПД.
Чем удобен ЭДО для перевозок:
Быстрый обмен документами: теперь не нужно ждать, пока водитель вернется с документами к заказчику – электронная подпись дает возможность быстро получить согласие контрагента и произвести расчеты.
Экономия бумаги и денежных ресурсов: перевозочных документов обычно много, при ЭДО их распечатывать не нужно.
Возможность отслеживать все этапы транспортировки, особенно если перевозка производится несколькими транспортными компаниями – всегда видно, где находится груз.
Отсутствие ошибок в документах и утери экземпляров: электронные документы хранятся в системе и проходят автоматическую проверку на правильность заполнения, они всегда под рукой. При необходимости можно быстро внести изменения в документ.
Четкое соблюдение законодательства: быстрое обновление форм документов при возможных изменениях.
Простота взаимодействия с налоговой: по требованию инспекторов ФНС не нужно предоставлять бумажные документы, они сами смогут посмотреть электронный экземпляр.
Кто может подключиться к системе электронных перевозочных документов
Применять электронную транспортную накладную (ЭТрН), электронный заказ-наряд и электронную сопроводительную ведомость могут следующие участники грузоперевозок:
грузоотправители (оптовые и производственные компании);
транспортные и логистические организации, экспедиторы;
грузополучатели (розничные предприятия, магазины и т. п);
компании полного цикла.
Каждый из участников цепочки при получении груза и передаче его следующему звену подписывает документы электронной подписью: для грузоотправителей и получателей понадобится КЭП, для перевозчика (водителя) возможно применение простой подписи. Это позволяет отслеживать передвижение груза по всей цепочке и оценивать сроки доставки, на каком этапе произошла задержка.
Кто может работать с электронными путевыми листами (ЭПЛ)
Все компании, имеющие собственный транспорт и использующие его для перевозки грузов, багажа, пассажиров.
А также:
Автобазы, автоколонны, МУП, ГУП, ФГУП.
Крупные сельскохозяйственные, производственные, добывающие компании с собственным парком машин.
Маркетплейсы.
Грузоперевозчики (как крупные, так и небольшие ИП).
Небольшие компании с собственными автомобилями.
Как подключиться к ГИС ЭПД
Для начала работы необходимо заключить соглашение с оператором ИС ЭПД.
После заключения соглашения компании предоставят специальное ПО, если ранее не велся учет в другом ПО, которое интегрировано с оператором ИС ЭПД и КЭП.
Отдельные компании не будут иметь доступ к ГИС ЭПД – вся работа ведется через оператора ИС ЭПД. То есть нужно только сформировать документ, подписать и отправить его оператору – обязанность передачи его в систему лежит на операторе.
Подключайтесь к «1С-ЭПД» и работайте со своими контрагентами с полным соблюдением законодательства и с полным контролем за передвижением своих товаров. Мы гарантируем доставку ваших документов в ГИС ЭПД.
Несмотря на то, что сегодня подключение к системе электронных перевозочных документов ведется на добровольной основе, вскоре это может перейти в обязательное требование. Поэтому рекомендуем заранее познакомиться с порядком работы и попробовать ЭПД на практике – так вы будете готовы к изменениям в законодательстве и новым правилам.
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