Увольнение по сокращению штата в 2023 году: особенности и нюансы

Сокращение штата на предприятии может происходить по разным причинам — иногда из-за нехватки финансов, а иногда на смену человеческому труду приходит автоматизация. Какие бы ни были причины, процедуру увольнения по сокращению штата нужно оформить и провести правильно, чтобы у сотрудника не возникло желания оспорить ее. Расскажем, как это сделать.

Увольнение по сокращению в 2023

Чтобы уволить сотрудника, работодатель может воспользоваться одним из способов:

сокращение штата сотрудников;

сокращение численности сотрудников.

Процедуры схожи на первый взгляд, но есть принципиальные отличия, о которых важно знать.

Если мы говорим о сокращении штата, то в данном случае из штатного расписания исключают должности или целые подразделения. При сокращении численности должности остаются в штатном расписании, просто меняется количество людей, которые могут их занимать, например, не три бухгалтера, а два.

Процедура увольнения работника по сокращению штата четко прописана в ТК и всегда считалась более безопасной. Но сегодня ситуация изменилась — суды пристально следят за тем, чтобы сотрудников не просто сокращали и выставляли на улицу, а все таки пытались предложить другую вакансию. Кроме того тщательной проверке подлежит обоснованность сокращения и ее целесообразность. В связи с чем у кадровиков и руководителей появляется много хлопот. Приведем пошаговый план, как провести сокращение штата сотрудников.

Издайте приказ об увольнении по сокращению штата

Прежде всего нужно составить приказ о сокращении штата сотрудников. Обязательно укажите должности, которые будут исключены или количество штатных единиц, а также пропишите ответственных лиц за подготовку всех необходимых документов.

Составьте новое штатное расписание, которое вступит в силу после сокращения

Необходимо сформировать новое штатное расписание и утвердить список сотрудников, которые попадают под сокращение. Стандартной формы списка нет, важно при оформлении документов верно скопировать название должности, которая подлежит сокращению, а также сослаться на приказ о сокращении штата.

Теперь нужно понять, кто попадет в список на сокращение. Если нужно убрать полностью должность, то все сотрудники, которые ее занимали автоматически попадают в список на сокращение. Если же сокращается численность сотрудников, то список необходимо сформировать с учетом требований законодательства, коллективного договора, подписанного в организации, а также иных нормативно-правовых актов, регламентирующих преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

Как правило при увольнении по сокращению штата на рабочих местах должны остаться более квалифицированные, сертифицированные и продуктивные работники.

Соответственно в список могут попасть сотрудники, которые обладают низкой квалификацией и слабой производительностью труда.

Стоит обратить внимание на тот факт, что у сотрудников могут быть равноценные уровень квалификации и производительности, тогда оцените другие факторы, чтобы решить, кого оставить на работе. Преимущество будет у того сотрудника, который:

Полностью содержит двух и более малолетних детей или нетрудоспособных родственников.

Является единственным кормильцем в семье и иного дохода у семьи нет.

Получил увечье или профессиональное заболевание на рабочем месте.

Постоянно повышает квалификацию без отрыва от рабочих процессов.

Имеет статус инвалида боевых действий, Героя России и т.п.

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Уведомите профсоюз и службу занятости населения

Если вы понимаете, что сокращать штат все равно придется, то обязательно поставьте в известность профсоюз и службу занятости. Уведомить их нужно письменно, не позднее чем за два месяца до начала процедуры сокращения. А если предстоит массовое сокращение штата, то уведомить нужно за три месяца.

В уведомлении о сокращении обязательно укажите сведения об организации, количество высвобождаемых сотрудников, номер и дату приказа, по которому происходит увольнение, данные о каждом сотруднике, попадающем под сокращение.

Служба занятости может запросить дополнительные сведения о сокращаемых сотрудниках, чтобы подобрать для них подходящие вакансии.

Как правильно уволить работника по сокращению штата. Что нужно знать работодателю

Чтобы увольнение прошло без неприятностей и его не признали в суде незаконным, учтите следующие нюансы:

Убедитесь, что относительно данного сотрудника нет запрета на увольнение. Нельзя увольнять беременных, женщин с детьми до трех лет, которые находятся в декрете, одиноких матерей и отцов, единственных кормильцев в семье и т.д. Выясните, есть ли у сотрудника преимущественное право остаться на рабочем месте. Проведите оценку квалификации сотрудника, производительности труда и т.п. Уведомите сотрудника о сокращении штата обязательно в письменном виде под роспись. Унифицированной формы нет, важно указать, что в течение срока предупреждения вы обязуетесь предлагать сотруднику другие вакансии. Правильно определите дату увольнения. Спорный день в расчетах срока увольнения может обернуться против работодателя, и суд восстановит работника на прежнем месте. Предлагайте вакансии. В уведомлении вы обязались предлагать вакантные должности сотруднику, который попал под сокращение штата. Постарайтесь предлагать их по мере открытия вакансий и лучше в письменной форме. Закройте все задолженности по оплате труда в последний рабочий день сотрудника. В последний рабочий день нужно выплатить зарплату, вместе со всеми премиями и надбавками, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие. А также нужно выдать трудовую книжку и необходимые справки.

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