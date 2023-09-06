Актуальность ЭДО для малого бизнеса: 10-кратный рост оборота документов, тренды и барьеры

Расскажите, пожалуйста, о вашем бизнесе?

— Наш бизнес — оптовая торговля продуктами питания с доставкой, работаем под торговой маркой «Селёдкино» (https://kachko.ru/). Территориально находимся в Курской области и доставляем продукты по нашей и соседним (Белгородской и Орловской) областям. На рынке более 15 лет, относим себя к категории малого бизнеса, так как численность сотрудников — 94 человека.

Работаем с различными категориями продуктов питания, среди которых замороженные полуфабрикаты, мясо птицы, рыба (свежемороженая, готовая, копченая, вяленая, соленая), мороженое. По части продуктов мы выступаем дистрибьютором, а для некоторых — предоставляем сырьё.

Сколько лет пользуетесь сервисами ЭДО?

— На входящем трафике около 10 лет, а на исходящем — 2 года.

Что способствовало переходу на исходящий трафик? Какую проблему хотели решить с помощью продукта ЭДО?

— Наш переход на ЭДО в некоторой степени был лавинообразным. Многие поставщики находятся в удаленных от нас регионах, поэтому обмен документами с ними требовал цифрового решения. Также некоторые контрагенты в лице сетевых магазинов мотивировали, подталкивали к переходу на ЭДО.

С сентября 2022 года для определенных категорий товаров (в нашем случае мороженое) маркировка стала обязательной. Тогда около 500 из 1500-2000 пакетов исходящих документов пришлось переводить в электронный формат в сжатые сроки. До введения маркировки количество таких документов не превышало 50, а после приросло на 500, то есть мы видим 10-кратный рост нашего оборота по ЭДО.

Мы работаем с несколькими операторами ЭДО, но в момент введения обязательной маркировки сделали выбор в пользу Астрал.ЭДО от оператора «Калуга Астрал», используем этот сервис как веб-решение.

Что изменилось после перехода на ЭДО?

— Преимущества ЭДО очевидны: это и экономически выгодно, и удобно, особенно, когда есть контрагенты из удаленных регионов. Без преувеличения – это переход трафика документов на качественно новый уровень.

Главные плюсы для моего бизнеса: минимальные задержки в доставке документов и снижение отчетной нагрузки по итогам кварталов, теперь запросить отсутствующие документы у контрагентов можно в два клика.

На сегодняшний день мы отправляем более 1700 документов в год, а в процессе документооборота задействовано 5 человек.

Какие видите тренды и барьеры?

— Заметил такую взаимосвязь: чем крупнее контрагент, тем проще взаимодействие по ЭДО. А небольших контрагентов зачастую мы сами мотивируем к подключению, как по цепочке. К сожалению, на данном этапе далеко не все готовы перейти на ЭДО.

В наших областях есть много регионов, где нет стабильного интернет--покрытия. Есть и человеческий фактор – привычка работать «по старинке» с бумагой.

Среди трендов вижу переход по всем операциям и процессам на ЭДО. Например, сейчас обороты набирает кадровый ЭДО, но опять же у нас в Курской области это мало используется на данном этапе.

Сможете привести пример яркой / запоминающейся ситуации, где пригодился продукт Астрал.ЭДО?

— Контрагент, услуги которого мы используем для утилизации твердых бытовых отходов, работал с Астрал.ЭДО, но тогда мы работали с другим оператором, не настраивали роуминг и обменивались печатными документами. Нам было очень тяжело получать документы и часто случались просрочки (к примеру, в июле получали документы за март, после многочисленных звонков, напоминаний, курьерских доставок).

Мы «выдохнули» в тот момент, когда подключили Астрал.ЭДО. Сейчас получаем документы в автоматическом режиме и в срок.

Какой совет вы бы дали тем, кто еще не перешел на ЭДО?

— Если говорить о человеческом факторе и страхе изменить подход к работе с документами, я бы посоветовал не бояться — все проблемы решаемы.

По технической части всегда быстро помогает служба поддержки со стороны оператора, а по вопросам пользовательского опыта можно обратиться к своим контрагентам. По этой причине я и сам часто мотивирую наших клиентов подключить ЭДО, ведь в перспективе это улучшит бизнес-процессы с обеих сторон.

В заключение добавлю, что по моему мнению, сфера ЭДО в России только набирает обороты, но мы рады использовать цифровые сервисы уже сейчас, особенно такие, как Астрал.ЭДО.

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