Сроки подписания кадровых документов имеют большое значение, поскольку в кадровом делопроизводстве время является одним из самых ценных ресурсов. Дата оформления какого-либо документа наряду с подписью является неотъемлемым условием для признания его юридической силы. От этого зависит не только соблюдение прав и обязанностей сторон, но и эффективность работы организации в целом.

Разберем основные правила, касающиеся сроков оформления кадровой документации.

Сроки подписания кадровых документов, установленные законодательством

В таблице ниже представлены сроки, определенные трудовым законодательством:

Документ Срок подписания Основание Трудовой договор Не позднее 3 дней с момента фактического выхода сотрудника на работу Статья 67 ТК Приказ о приёме на работу Статья 68 ТК Должностная инструкция и локальные нормативные акты До подписания трудового договора Статья 68 ТК Уведомление об отпуске Не позднее чем за две недели до начала отпуска Статья 123 ТК Сменный график Не менее чем за месяц до начала работы по графику Статья 103 ТК Приказ о расторжении трудового договора Последний рабочий день Статья 84.1 ТК

Для прочих документов сроки подписания не определены. Организация вправе сделать это самостоятельно. Главное — отразить установленные правила в локальных нормативных актах и ознакомить с ними работника при заключении трудового договора.

Ответственность за несоблюдение сроков подписания кадровых документов

Наиболее распространенным нарушением, связанным со сроками подписания кадровой документации, является оформление «задним числом».

Обычно это случается с документами, регулирующими процессы приема и увольнения сотрудников, например, трудовой договор или приказ о его расторжении.

Документ, оформленный таким образом, является фальшивым, поэтому его использование может привести к административной или даже уголовной ответственности. Степень зависит от того, с какой целью были нарушены сроки подписания и для чего в дальнейшем использовался фальшивый документ.

Если оформление «задним числом» не привело к ущемлению прав работника, возникновению опасных ситуаций на производстве или искажению финансовых результатов, то штраф может быть применим к сотруднику кадров, ответственному за это нарушение. В противном случае сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию и оспорить юридическую значимость документа, который был оформлен с нарушением установленных законодательством сроков — тогда работодателю будет вынесено предупреждение или начислен штраф.

Ответственность за отсутствие подписанного трудового договора по истечении положенных 3 дней, грозит штрафом в размере 10 000–20 000 рублей для должностных лиц, 5 000—10 000 рублей для работодателей, являющихся ИП, и 50 000—100 000 рублей для организаций (статья 5.27 КоАП).

Сроки подписания электронных кадровых документов

В последние годы популярность набирает кадровый документооборот в электронном виде, иначе — КЭДО. С помощью него организации получают возможность ускорить процессы кадрового делопроизводства и сократить расходы на печать и хранение бумажных документов, что особенно актуально для компаний с большим числом сотрудников.

В связи с переходом на электронный документооборот многие работодатели задаются вопросом, изменится ли порядок оформления документов. Говоря о сроках, можно утверждать, что изменений нет. Сроки подписания документов в КЭДО те же, что и в бумажном документообороте. Часть из них установлена трудовым законодательством, а другая должна быть определена внутренним регламентом организации.

При переходе на КЭДО важно сформировать специальное положение об электронном документообороте — локальный нормативный акт, в котором фиксируются правила работы с электронной кадровой документацией.

Данное положение в обязательном порядке должно содержать информацию о том, какие документы используются в электронном виде и какие сроки предусмотрены для их подписания.

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