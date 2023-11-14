Переходим на ЭТрН: ответы на вопросы

В 2020 году прошёл эксперимент по использованию электронных транспортных накладных (ЭТрН). Все перевозчики могут использовать ЭТрН с 2023 года. Ответим на часто задаваемые вопросы о применении электронной транспортной накладной.

Общие вопросы

Что такое ЭТрН

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это аналог транспортной накладной, но в электронном формате. ЭТрН создаётся в виде XML-файла в специальной программе, и также как бумажная версия, подтверждает перевозку груза.

ЭТрН необходимо подписывать электронной подписью, придающей ей юридическую значимость. В отличие от бумажной версии, ЭТрН доступна всем участникам грузоперевозки на любом этапе.

Из чего состоит электронная накладная

ЭТрН включает несколько разделов или так называемых «титулов». В каждой накладной присутствуют четыре обязательных титула, содержащих информацию о различных этапах перевозки.

Обязательные титулы Этап Номер титула Какие данные включает титул Кто формирует и подписывает титул Оформление 1 О сторонах перевозки, условиях договора, сведения о водителе, грузе и сопроводительных бумагах Грузоотправитель Погрузка 2 О состоянии груза на его приёме к перевозке Перевозчик Приёмка 3 О приёме товара от перевозчика, состоянии груза Грузополучатель Разгрузка 4 О сдаче груза получателю Перевозчик

При необходимости в документ можно добавить опциональные титулы.

Опциональные титулы Этап Номер титула Какие данные включает титул Кто формирует и подписывает титул Отражение стоимости 5 О финальной стоимости перевозки Перевозчик Подтверждение стоимости 6 Грузоотправитель Переадресовка 7 Об изменении грузополучателя или его адреса Перевозчик Замена водителя/ТС 8 О смене водителя или транспортного средства Перевозчик

Какую информацию содержит ЭТрН

Электронная транспортная накладная содержит те же данные, что и бумажная версия, включая номер документа, дату и время его создания, информацию об участниках перевозки, описание груза и связанные с ним документы, дату и время приёма и выдачи груза, данные о транспортном средстве и водителе, информацию о возможной смене водителя и автомобиля во время доставки, а также расчёт стоимости перевозки.

Кто должен использовать ЭТрН

Все участники перевозки, включая поставщика товара, логистическую компанию и получателя груза, должны использовать ЭТрН.

Если один из контрагентов отказывается от электронного документооборота, то и все остальные участники цепочки также вынуждены применять бумажные накладные.

Когда ЭТрН станет обязательной

Точная дата, когда ЭТрН станет обязательной для всех участников, ещё не определена правительством. Предполагается, что в 2024 году в некоторых отраслях обмен электронными документами станет обязательной практикой.

Нужно ли дублировать ЭТрН бумажным документом

Нет, ЭТрН заменяет бумажную версию накладной и не требует дополнительного дублирования на бумаге.

Обработка ЭТрН в 1С-ЭПД

Как организовать подписание ЭТрН для нескольких участников перевозки

Чтобы подписать ЭТрН, каждый участник логистического процесса должен подключиться к сервису ЭПД. Документооборот в этой системе имеет отличия от стандартного ЭДО: обмен транспортными документами осуществляется между партнёрами поочерёдно. Каждый из участников подписывает только свои файлы для обмена (титулы). В настоящее время не реализован роуминг между операторами ЭПД, поэтому все участники должны быть подключены к одному и тому же сервису.

Как подтвердить приёмку и передачу товара

После создания Титула 2 в ЭТрН, водитель перевозит товар к получателю груза и разгружает автомобиль. Получатель груза при приёмке формирует Титул 3 (приёмка) и отправляет его перевозчику. В ответ на получение Титула 3, перевозчик создаёт Титул 4 (разгрузка).

Что делать с ЭТрН, если покупатель подал рекламацию поставщику

С помощью ЭПД можно вернуть товары неудовлетворительного качества поставщику. Для частичного принятия партии или для отказа от приёмки нужно заполнить в ЭТрН Титул 7, который позволяет изменить адрес для доставки груза.

Можно ли присоединить к ЭТрН сопроводительные документы

Правила обмена данными не разрешают прикрепление дополнительных бланков. Вместо этого можно указать их реквизиты в разделе «Сведения о сопроводительных документах».

Какой вид транспорта можно добавить в ЭТрН

На данный момент ЭТрН применяется только для перевозки грузов автотранспортом.

Какие действия следует предпринять, если грузоотправитель ошибся в ЭТрН

Грузоотправитель формирует Титул 1, в котором содержатся все основные сведения о перевозке, поэтому этот раздел нужно заполнять очень внимательно. Если поставщик допустил ошибку в Титуле 1, возможно несколько сценариев:

если титул ещё не подписан, просто отредактируйте данные;

если титул подписан и ошибка содержится не в ключевом поле, сформируйте исправленный титул и подпишите его;

если титул подписан и ошибка допущена в ключевом поле, сформируйте новый документ. Сведения о старой электронной накладной сохранятся в ГИС ЭПД.

Можно ли вносить исправления в ЭТрН после подписания? Какие данные можно изменять

ЭТрН может быть исправлена участниками перевозки по собственной инициативе или по запросу оператора ГИС ЭПД. Если изменения инициированы оператором, накладную нужно исправить в течение пяти дней. Отметим, что некоторые поля в ЭТрН нельзя изменять. Их перечень приведён в приказе ФНС № ЕД-7-26/1065@.

Как устроен документооборот, если в перевозке принимают участие перевозчик и экспедитор

На данный момент в электронных документах по перевозке экспедитор указывается в качестве грузоотправителя или перевозчика.

Подписывает ли водитель ЭТрН

В настоящее время водителям не требуется подписывать ЭТрН. Электронные накладные должны быть подписаны электронной подписью перевозчика, то есть компании или индивидуального предпринимателя.

Водитель может подписать ЭТрН только в случае, если у него есть усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) и доверенность от руководства компании или ИП. В процессе погрузки товара водитель может связаться с диспетчером, который подпишет титул самостоятельно.

Как водитель несёт ответственность за товары, если он не подписывает электронную накладную

ЭТрН не регулирует ответственность водителя за груз.

Может ли диспетчер подписать несколько накладных одновременно

Диспетчер имеет возможность подписать и отправить несколько Титулов 1 через раздел «Текущие дела ЭДО».

Как водитель может предъявить необходимые документы, если во время перевозки его остановила Госавтоинспекция

С 1 сентября 2022 года сотрудники ГИБДД могут проверять документы в электронном виде. Водитель получит все формы в виде QR-кода, который необходимо показать инспектору. В настоящее время QR-код можно сгенерировать через Telegram-бот.

Кто должен подписать ЭТрН, если получатель груза — частное лицо

Частное лицо может подписать электронную накладную только в случае, если оно зарегистрировано как участник перевозки в системе оператора ИС ЭПД и имеет квалифицированную электронную подпись (КЭП). Во всех остальных случаях ЭТрН должны подписывать получатели груза, будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые принимают товар от перевозчика. Оператор ЭПД в настоящее время не регистрирует частных лиц.

Что делать, если перед началом перевозки требуется указать в ЭТрН вес груза, а его взвешивание производится после перевозки

ЭТрН требует указывать основной вес груза в процессе его оформления, согласно приложению № 1 к приказу ФНС № ЕД-7-26/1065@. Ввод информации о весе после перевозки не допускается. Однако возможные изменения в габаритно-весовых характеристиках можно занести в замечания и оговорки в Титуле 2. Данный формат будет усовершенствован, время его корректировки на данный момент не определено.

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