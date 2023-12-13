ГИС ЭПД: возможности, функционал и особенности работы с системой

ГИС ЭПД — это государственная информационная система, контролирующая электронный обмен сопроводительными документами для грузоперевозок. Она необходима всем, кто использует электронные перевозочные документы (ЭПД) в своей деятельности.

В статье мы расскажем, что из себя представляет ГИС ЭПД, какой у неё функционал и возможности, как организовать работу с этой системой и в чём выгоды перехода на электронный документооборот (ЭДО).

Зачем нужна ГИС ЭПД

ГИС ЭПД — часть масштабного проекта Министерства транспорта РФ по цифровизации документооборота в области логистики. Основная задача системы — автоматизировать обмен электронными документами между участниками грузоперевозок и обеспечить хранение и предоставление данных ЭПД контролирующим органам по запросу.

Система ГИС ЭПД начала функционировать 1 сентября 2022 года параллельно с Постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 № 931 (ред. от 25.03.2023), устанавливающем правила электронного обмена перевозочной документацией.

К категории пользователей ГИС ЭПД относятся все компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся автомобильными грузоперевозками с использованием ЭПД, а также Минтранс и другие государственные органы.

На текущий момент ЭПД не являются обязательными, но все организации и ИП, применяющие их в своих операциях, должны предоставлять данные из этих документов в систему ГИС ЭПД. В 2024 году ожидается введение отраслевого императива, который сделает применение электронных перевозочных документов обязательным для определенных отраслей.

Возможности и функционал ГИС ЭПД

С 2023 года ГИС ЭПД предоставляет возможность обмена следующими типами документов:

электронная транспортная накладная;

электронный заказ-наряд;

электронная сопроводительная ведомость;

электронный договор фрахтования;

электронный путевой лист;

электронный заказ (заявка).

Система собирает и хранит информацию не только о документах и сведениях, содержащихся в них, но также о действиях подписантов: кто, когда и какой документ заверил электронной подписью.

Все документы, задействованные в ЭДО между участниками грузоперевозки и системой ГИС ЭПД, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Информация, хранящаяся в ГИС ЭПД, может быть представлена по требованию таким госорганам как ФТС, Минтранс, МВД, Ространснадзор, ФНС, Минздрав и другие. Поставщиками информации являются участники перевозки, но данные они передают не напрямую, а через операторов информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Подробно об операторах можно прочесть здесь.

Доступ к специальному порталу ЭПД, созданному для работы с системой, имеют только государственные органы и операторы ИС ЭПД.

Процесс работы с ГИС ЭПД выглядит следующим образом:

Грузоотправитель создает электронный документ определённого формата, подписывает соответствующий титул (раздел документа) УКЭП и отправляет его оператору. Оператор проверяет документ, после чего направляет его в ГИС ЭПД. Если во время проверки обнаруживаются ошибки (несоответствие формата, недействительная подпись и т.д.), документ возвращается отправителю для исправления. После обработки и принятия документа системой оператор ИС ЭПД отправляет его перевозчику и получателю груза. Перевозчик подтверждает приём груза, подписывая свой титул документа УКЭП. Оператор подтверждает факт подписания документа и передаёт информацию в ГИС ЭПД. После того как получатель принял груз, он также подписывает свой раздел документа с помощью УКЭП, и это фиксируется в системе ЭПД через оператора. Процесс документооборота завершается, когда перевозчик подписывает соответствующий титул документа УКЭП.

Как подключиться к системе ГИС ЭПД и наладить процесс работы

Для подключения к системе электронных перевозочных документов необходимо заключить договор с оператором ИС ЭПД, внесённым в реестр Минтранса и обладающим всеми необходимыми полномочиями для работы с государственной системой.

Ещё одним ключевым элементом работы с ЭПД является квалифицированная электронная подпись. Необходимо удостовериться, что каждый сотрудник, принимающий участие в процессе грузоперевозки (складской рабочий, экспедитор, менеджер транспортной компании и т.д.) имеет свою УКЭП.

Водители не нуждаются в УКЭП, так как подтверждение документов со стороны перевозчика осуществляет менеджер транспортной компании.

УКЭП на имя руководителя организации или индивидуального предпринимателя можно оформить только в удостоверяющем центре ФНС или у доверенного лица налоговой. УКЭП для физлиц (включая работников организаций и ИП) оформляется в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минцифры.

С контрагентами также нужно заключить договор об электронном документообороте. Если хотя бы один из участников логистической цепочки не присоединится к системе ГИС ЭПД и продолжит использовать бумажные документы, обмен ЭПД будет невозможен. Участник перевозки, который уже подключён к системе ЭДО, может пригласить своих контрагентов к обмену ЭПД через своего оператора ИС ЭПД.

Плюсы применения ЭПД

Участники грузоперевозок могут получить много преимуществ благодаря переходу на работу с электронными перевозочными документами и системой ГИС ЭПД:

экономия времени и средств, которые ранее были необходимы для поддержания бумажного документооборота (например, печать, хранение и доставка документов);

исключается риск потери или повреждения документации, так как все документы хранятся в цифровом формате и с ними можно работать онлайн;

доступность и прозрачность всего процесса перевозки: благодаря электронной подписи всех участников на каждом этапе грузоперевозки, отслеживание перемещения груза происходит в реальном времени;

быстрый обмен информацией и возможность исправления ошибок в режиме онлайн.

ГК «Астрал» предлагает специальные инструменты для быстрого и удобного перехода на ЭПД, объединяющие все необходимые услуги по внедрению и сопровождению электронного документооборота в транспортной отрасли. «Платформа ЭПД» интегрируется с учётной системой клиентов, что обеспечивает беспрепятственную работу с электронными документами. Обмен ЭПД с контрагентами и ГИС ЭПД реализован без необходимости обращения к сторонним сервисам. Для пользователей системы 1С есть отдельное решение — сервис«1С-ЭПД». Он поддерживает все форматы электронных перевозочных документов, утвержденные ФНС, и совместим с большинством конфигураций 1С.

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