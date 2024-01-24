Как предприятиям с большим автопарком начать работать с ЭПЛ: мнения экспертов

19 декабря 2023 года в Москве прошел форум «Цифровая транспортация». Представители правительства, профильных ведомств, IT-компаний и логистических корпораций обсудили вопросы, связанные с цифровизацией транспортной отрасли. В частности, посетители форума приняли участие в сессии, посвященной электронным перевозочным документам (ЭПД).

Переход на ЭПЛ: опыт «Мосгортранса»

Первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексей Бакирей рассказал о том, как компания организовала переход на электронные путевые листы (ЭПЛ). «Мосгортранс» первым в России выпустил в рейс автобус с электронным путевым листом вместо бумажного. Этот ЭПЛ был выпущен на базе сервиса 1С-ЭПД.

Алексей Бакирей сравнил электронный и бумажный документооборот в сфере перевозок и привёл следующие данные:

ежедневно в «Мосгортрансе» формируется около 7,5 тысяч путевых листов;

каждый месяц компания тратит на путевые листы около 1 тонны бумаги;

в архиве «Мосгортранса» хранится около 9 млн путевых листов. Это равно объему четырех двадцатифутовых контейнеров;

каждый водитель тратит примерно пять дней в год на оформление путевых листов при выходе на линию.

С помощью 1С-ЭПД «Мосгортранс» полностью перевел площадку «Митино» на электронные путевые листы, без дублирования на бумаге. В 2024 году компания планирует полностью перевести на ЭПЛ эксплуатационные филиалы.

В процессе внедрения ЭПД «Мосгортранс» потребовалось решить множество организационных вопросов: например, выбрать, какое мобильное приложение использовать — ресурс от оператора ЭПД или свою разработку.

По мнению Алексея Бакирея, в основе перехода на электронный документооборот лежит аудит организации: «Нужно разобраться, насколько IT-инфраструктура способна обеспечить тот объем дополнительных документов, который будет формироваться».

Как быстрее получить преимущества от перехода на ЭПД

Модератор сессии, руководитель направления ЭПД ГК «Астрал» Антон Шевченко, задал руководителю отдела технологий сервисов «1С» Альберту Салимову вопрос о том, каким образом происходит переход на ЭПД и какой сценарий перехода позволит пользователям 1С-ЭПД быстрее начать получать преимущества от безбумажных перевозок.

Альберт Салимов напомнил, что сервис 1С-ЭПД встроен в программы «1С» в режиме одного окна и потому оформление, подписание и обработка электронных перевозочных документов происходит в интерфейсах, привычных для пользователей «1С». Переходить в другие приложения и на какие-либо сайты для обмена ЭПД не нужно. Перечень конфигураций «1С», которые поддерживают формат электронного путевого листа и электронной транспортной накладной, есть на сайте разработчика.

Пока что на 1С-ЭПД переходят не все пользователи «1С». Крупным клиентам нужно оценить преимущества ЭПД, запланировать и реализовать перестройку бизнес-процессов, связанных с оформлением перевозок. В некоторых случаях требуется оформить для сотрудников сертификаты электронной подписи и оборудовать рабочие места для использования 1С-ЭПД. Наконец, многим новым участникам обмена ЭПД нужно помочь с методическими основами применения электронных перевозочных документов.

Для этого представители компании «1С» вместе с оператором ЭПД «Калуга Астрал» участвуют в проектах по внедрению ЭПД. Мы собираем пожелания клиентов, обобщаем опыт внедрения, готовим методические и информационные материалы для пользователей и партнеров «1С».

Наши партнеры, в числе которых около 10 тысяч компаний, обучаются, чтобы пройти «последнюю милю» к целевым клиентам и помочь им начать использовать сервис 1С-ЭПД.

На 1С-ЭПД переходят компании, которые пользуются сервисами юридически значимого ЭДО, в том числе нашим продуктом 1С-ЭДО. В общем случае для таких участников переход на ЭПД заключается в добавлении нескольких новых форматов электронных документов в настройках обмена с контрагентами. Переход на ЭПД — это не прыжок через барьер, а логичный шаг вперед. Вероятно, в 2024 и 2025 годах мы увидим, что внедрение ЭПД станет действительно массовым.

Например, в сфере пассажирских перевозок уже активно используют электронные путевые листы. Многие предприятия в этом сегменте автоматизировали свои процессы на основе решений линейки «1С:Управление автотранспортом». Тем компаниям, которые пока не оцифровали свои перевозки, партнёры «1С», эксперты по направлению «1С:Управление автотранспортом», предлагают проекты комплексной автоматизации процессов эксплуатации транспорта, включая автоматизацию учета и обмен электронными перевозочными документами.

Пользователи «1С» смогут быстрее получить преимущества от безбумажных перевозок с сервисом 1С-ЭПД, еслисерьёзно отнесутся к внедрению ЭПД. Партнеры фирмы «1С» помогут вам:

Ускорить начало опытной эксплуатации 1С-ЭПД: проанализировать процессы, составить дорожную карту и двигаться по намеченному плану с понятным сроком и эффектом. Решить комплексную задачу автоматизации новых бизнес-процессов работы с ЭПД, включая настройку сервисов 1С-ЭДО, 1С:Подпись, оформление МЧД, подготовку рабочих мест и обучение сотрудников работе с сервисом. Вовлечь в использование 1С-ЭПД ваших контрагентов.

Как «1С:Управление автотранспортом» поможет в цифровизации перевозок

Сотрудники «Астрал» побеседовали с руководителем отдела автоматизации управления транспортом и логистикой«1С-Рарус» Артемом Блиновым. «1С-Рарус» — разработчик наиболее популярного решения для компаний с большим автопарком «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом».

«Астрал»: Традиционно ваше решение лучше всего подходит для автопарков в грузовых перевозках. Однако мы видим, что с развитием ЭПД и появлением ЭПЛ вы удовлетворяете потребности и пассажирских парков. Расскажите, что нужно вашим клиентам, которые используют или планируют внедрить сервисы ЭПД?

Артем Блинов: Да, наша линейка отраслевых решений «1С:Управление автотранспортом»— это полноценная экосистема, которая позволяет автоматизировать как грузовые, так и пассажирские перевозки. Сейчас у нас более 14 тысяч клиентов и более 135 тысяч пользователей из разных отраслей.

Пользователями наших программных продуктов являются более 400 пассажирских компаний из всех регионов России. Среди них федеральные и муниципальные организации общественного транспорта, а также частные компании, осуществляющие внутренние, междугородние и международные пассажирские перевозки. Чаще всего такие организации делают выбор в пользу версии «1С:Управление автотранспортом ПРОФ», в которой есть все необходимые функции для управления пассажирскими перевозками и автопарком.

Важно отметить, что все больше наших пользователей делает выбор в пользу встроенного сервиса 1С-ЭПД. Сервис бесшовно интегрирован с линейкой продуктов «1С:Управление автотранспортом», что позволяет автоматически оформлять все виды электронных перевозочных документов и обмениваться ЭПД без переключений между окнами.

Основу спроса составляют логистические и транспортные компании, специализирующиеся на доставке грузов. В первую очередь эти организации заинтересованы в оформлении электронной транспортной накладной и электронного заказа (заявки). Ввиду последних требований законодательства интерес к ЭПД возрос у грузоотправителей и перевозчиков спиртосодержащей продукции.

Организации в сфере общественного пассажирского транспорта хотят больше узнать о том, как оформлять электронные путевые листы, так как для этих компаний важно сократить время на прохождение предрейсовых процедур и быстро выпускать транспорт на линию.

Мы ожидаем, что развитие ЭПД и инициативы правительства по цифровизации общественного транспорта дадут импульс не только для использования электронных путевых листов, но и для комплексной автоматизации пассажирских автопредприятий.

В регионах есть большой потенциал для комплексной цифровизации общественного и частного пассажирского автотранспорта. По нашим подсчетам, в ближайшем будущем более 1 тысячи предприятий смогут автоматизировать процессы эксплуатации пассажирского автотранспорта, наладить учет и электронный транспортный документооборот на базе отраслевых решений «1С:Управление автотранспортом».

«Астрал»: Как вы оцениваете важность интеграционной функции вашего программного обеспечения?

Артем Блинов: Несомненно, развитие интеграций в экосистеме линейки отраслевых решений имеет преобладающее значение. Сейчас у нас доступно порядка 40 интеграций с различными внешними сервисами и типовыми конфигурациями «1С». Самые популярные модули интеграции «1С» — это системы спутникового мониторинга, процессинговые центры АЗС, сервисы картографии и оплаты проезда по платным дорогам.

В последнее время в связи с развитием сферы ЭПД мы наблюдаем интерес к интеграциям с медицинскими платформами. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими партнёрами, чтобы настроить интеграцию с сервисом удаленных медосмотров. Это позволит более 135 тысячам пользователей наших продуктов проводить дистанционные предрейсовые и послерейсовые осмотры оперативно и без привлечения штатных специалистов.

Согласно замечанию руководителя направления ЭПД ГК «Астрал» Антона Шевченко, многие сервисы телемедицины уже подключены к оператору ЭПД «Калуга Астрал». Благодаря этому врачи могут быстро провести медосмотр и поставить отметку в электронном путевом листе. Совместно с партнерами «Калуга Астрал» прорабатывает возможность подключения к большему числу медицинских сервисов.

Чтобы начать работать с ЭПЛ, предприятиям с большим автопарком необходимо использовать программы линейки «1С:Управление автотранспортом» и сервис 1С-ЭПД. Эта связка позволит быстрее ощутить преимущества от перехода на ЭПЛ: уменьшение временных затрат на оформление документов, сокращение расходов на бумагу и хранение путевых листов в архиве.

1С-ЭПД — удобный сервис для создания электронных документов и обмена ими с контрагентами. Вся работа с ЭПД происходит в привычном интерфейсе программы «1С». Чтобы больше узнать о возможностях 1С-ЭПД, оставьте заявку на нашем сайте.

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