Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера 

Почти все налоги, взносы и прочие перечисления в бюджет теперь нужно платить общей суммой в составе ЕНП. Для расшифровки в инспекцию подают уведомления по начислениям, которые входят в ЕНП. Изменения в НК повлияли на сроки подачи уведомлений в 2024 году — рассказываем о новшествах и даем шпаргалку, чтобы не пропустить нужную дату.

Уведомления вместо платежек

С 1 января 2024 года перечислять налоги, страховые взносы и другие суммы в бюджет можно только в составе ЕНП на общий КБК 18201061201010000510.

Возможность уплаты на конкретный КБК есть только для НДФЛ с выплат иностранцам на патенте, для различных госпошлин и административных штрафов. По своему выбору платить отдельной платежкой или в составе ЕНП по-прежнему можно налог на профдоход (самозанятые), сборы за пользование объектами животного и водного мира, утилизационный сбор и страховые взносы за 2016 год и ранее.

По остальным обязательствам больше не применяйте отдельные платежки со статусом «02», которые в качестве замены уведомлениям по исчисленным налогам и взносам можно было заполнять на уплату конкретных налогов в прошлом году.

Переходный период завершен, и теперь все должны применять ЕНП. Для этого нужно подавать уведомления об исчисленных обязательствах в случаях, когда (п. 9 ст. 58 НК):

отчетность по налогу (авансовому платежу) не предусмотрена;

срок сдачи отчетности по налогу (авансу), взносам приходится на более поздний период, чем срок уплаты.

Уведомления заполняйте по форме из приказа ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

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Если нет начислений по налогам или страховым взносам, нулевые уведомления подавать не надо.

Сроки подачи уведомлений по ЕНП

Напомним, что общий срок для отправки уведомлений в ИФНС — не позже 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога, авансового платежа или страхового взноса. Если 25 пришлось на выходной или нерабочий праздничный день, крайний срок автоматически переносится на ближайшую рабочую дату.

С 2024 года — новые сроки для уведомлений по НДФЛ

Для уведомлений по НДФЛ сроки установлены особые, они зависят от периода, когда удержан налог.

Как было в 2023 году — налог, который удержали в период с 23 числа предыдущего по 22 число текущего месяца, а также с 1 по 22 января, уплачивали до 28 числа текущего месяца. Удержанный с 23 по 31 декабря НДФЛ перечисляли не позже последней рабочей даты декабря. При этом уведомления подавали один раз в месяц.

Как стало в 2024 году — налог удерживают и уплачивают дважды в месяц. Соответственно и уведомление по НДФЛ теперь нужно подавать два раза в месяц в следующие сроки (п. 1 ст. 1 закона от 27.11.2023 № 539-ФЗ):

Период удержания НДФЛ Срок уплаты Срок подачи уведомления 1 — 22 число текущего месяца Не позже 28 числа текущего месяца 25 число текущего месяца (включительно) С 23 по последнее число текущего месяца Не позже 5 числа следующего месяца 3 число следующего месяца (включительно) 23 — 31 декабря Не позже последней рабочей даты декабря Последняя рабочая дата декабря (включительно)

Так как увеличилось количество ежемесячных уведомлений по НДФЛ, изменились коды отражаемых в них периодов. Первая часть кода остается прежней (1 квартал — «21», полугодие — «31», 9 месяцев — «33», год — «34»), а вот вторая часть, которая обозначает первый, второй или третий месяц каждого квартала, теперь кодируется по следующим правилам:

период с 1 по 22 число месяца — «01», «02», «03» соответственно. Например, налог, который удержали до 22 января, имеет кодировку «21/01», до 22 февраля — «21/02» и т.д.;

период с 23 по последнее число месяца — «11», «12», «13» соответственно. Так, код для удержанного 23–31 января НДФЛ — «21/11», 23–29 февраля — «21/12» и т.п.

Собрали в таблице новые сроки, которые действуют в 2024 году по уведомлениям НДФЛ (с учетом переносов из-за праздников и выходных):

Категория плательщика НДФЛ Срок представления расчета 6-НДФЛ или декларации 3-НДФЛ Срок представления уведомления по НДФЛ Срок уплаты НДФЛ Налоговый (отчетный) период Крайний срок подачи Период 2024 года, за который удержан НДФЛ Код периода для уведомления Крайний срок подачи уведомления по НДФЛ 1 2 3 4 5 6 7 ИП и организации — налоговые агенты по НДФЛ 1 квартал 2024 25.04.2024 01.01.–22.01.2024 21/01 25.01.2024 29.01.2024 23.01.–31.01.2024 21/11 05.02.2024 05.02.2024 01.02.–22.02.2024 21/02 26.02.2024 28.02.2024 23.02.–29.02.2024 21/12 04.03.2024 05.03.2024 01.03.–22.03.2024 21/03 25.03.2024 28.03.2024 23.03.–31.03.2024 21/13 03.04.2024 05.04.2024 полугодие 2024 25.07.2024 01.04.–22.04.2024 31/01 26.04.2024 02.05.2024 23.04.–30.04.2024 31/11 03.05.2024 06.05.2024 01.05.–22.05.2024 31/02 27.05.2024 28.05.2024 23.05.–31.05.2024 31/12 03.06.2024 05.06.2024 01.06.–22.06.2024 31/03 25.06.2024 28.06.2024 23.06.–30.06.2024 31/13 03.07.2024 05.07.2024 9 месяцев 20024 25.10.2024 01.07.–22.07.2024 33/01 25.07.2024 29.07.2024 23.07.–31.07.2024 33/11 05.08.2024 05.08.2024 01.08.–22.08.2024 33/02 26.08.2024 28.08.2024 23.08.–31.08.2024 33/12 03.09.2024 05.09.2024 01.09.–22.09.2024 33/03 25.09.2024 30.09.2024 23.09.–30.09.2024 33/13 03.10.2024 07.10.2024 год 2024 25.02.2025 01.10.–22.10.2024 34/01 25.10.2024 28.10.2024 23.10.–31.10.2024 34/11 04.11.2024 05.11.2024 01.11.–22.11.2024 34/02 25.11.2024 28.11.2024 23.11.–30.11.2024 34/12 03.12.2024 05.12.2024 01.12.–22.12.2024 34/03 25.12.2024 28.12.2024 23.12.–31.12.2024 34/13 28.12.2024* 28.12.2024* *Срок подачи уведомления и уплаты налога — не позже последнего рабочего дня года Уплачивающие НДФЛ со своих предпринимательских доходов ИП, нотариусы, адвокаты, и другие лица, занимающиеся частной практикой год 2023 02.05.2024 год 2023 х подается декларация 15.07.2024 год 2024 30.04.2025 1 квартал 2024 34/01 25.04.2024 25.04.2024 полугодие 2024 34/02 25.07.2024 25.07.2024 9 месяцев 2024 34/03 25.10.2024 25.10.2024 год 2024 х подается декларация 15.07.2025 За год уведомление не подается, так как декларация 3-НДФЛ сдается раньше срока уплаты налога

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Сроки представления уведомлений по налогам и страховым взносам

Уведомления по остальным обязательствам подавайте в сроки, которые действовали ранее — здесь изменений нет.

Обратите внимание, что по налогу на имущество уведомление требуется только при начислении налога по кадастровой стоимости объектов (письмо ФНС от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@).

В таблице ниже приведены все сроки подачи уведомлений и уплаты обязательств с учетом переносов крайних дат в 2024 году:

Наименование обязательства Категория плательщика Срок представления декларации или расчета Срок представления уведомления по исчисленным налогам, страховым взносам Срок уплаты налога, авансового платежа, страхового взноса Налоговый (отчетный) период Крайний срок представления декларации, расчета Период для уведомления Код периода Крайний срок представления уведомления 1 2 3 4 5 6 7 8 Налог на прибыль организаций плательщики и налоговые агенты, подающие декларации ежеквартально год 2023 25.03.2024 декабрь 2023 34/03 25.01.2024 29.01.2024 1 квартал 2024 25.04.2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 21/01 21/02 21/03 26.02.2024 25.03.2024 подается декларация 28.02.2024 28.03.2024 02.05.2024 полугодие 2024 25.07.2024 апрель 2024 май 2024 июнь 2024 31/01 31/02 31/03 27.05.2024 25.06.2024 подается декларация 28.05.2024 28.06.2024 29.07.2024 9 месяцев 2024 27.10.2024 июль 2024 август 2024 сентябрь 2024 33/01 33/02 33/03 26.08.2024 25.09.2024 подается декларация 28.08.2024 30.09.2024 28.10.2024 год 2024 25.03.2025 октябрь 2024 ноябрь 2024 декабрь 2024 34/01 34/02 34/03 25.11.2024 25.12.2024 27.01.2025 28.11.2024 28.12.2024 28.01.2025 За март, июнь и сентябрь уведомления не подаются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают плательщики и налоговые агенты, представляющие декларации ежемесячно год 2023 25.03.2024 декабрь 2023 34/03 25.01.2024 29.01.2024 год 2024 25.03.2025 декабрь 2024 34/03 27.01.2025 28.01.2025 За месяцы с января по ноябрь уведомления не требуются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают Налог с доходов, полученных иностранной организацией налоговые агенты, представляющие налоговые расчеты ежеквартально год 2023 25.03.2024 декабрь 2023 34/03 25.01.2024 29.01.2024 1 квартал 2024 25.04.2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 21/01 21/02 21/03 26.02.2024 25.03.2024 подается декларация 28.02.2024 28.03.2024 02.05.2024 полугодие 2024 25.07.2024 апрель 2024 май 2024 июнь 2024 31/01 31/02 31/03 27.05.2024 25.06.2024 подается декларация 28.05.2024 28.06.2024 29.07.2024 9 месяцев 2024 27.10.2024 июль 2024 август 2024 сентябрь 2024 33/01 33/02 33/03 26.08.2024 25.09.2024 подается декларация 28.08.2024 30.09.2024 28.10.2024 год 2024 25.03.2025 октябрь 2024 ноябрь 2024 декабрь 2024 34/01 34/02 34/03 25.11.2024 25.12.2024 27.01.2025 28.11.2024 28.12.2024 28.01.2025 За март, июнь и сентябрь уведомления не подаются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают налоговые агенты, представляющие декларации ежемесячно год 2023 25.03.2024 декабрь 2023 34/03 25.01.2024 29.01.2024 год 2024 25.03.2025 декабрь 2024 34/03 27.01.2025 28.01.2025 За месяцы с января по ноябрь уведомления не требуются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают Страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ ИП и организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам год 2023 25.01.2024 декабрь 2023 34/03 подается РСВ 29.01.2024 1 квартал 2024 25.04.2024 январь 2024 февраль 2024 март 2024 21/01 21/02 21/03 26.02.2024 25.03.2024 подается РСВ 28.02.2024 28.03.2024 02.05.2024 полугодие 2024 25.07.2024 апрель 2024 май 2024 июнь 2024 31/01 31/02 31/03 27.05.2024 25.06.2024 подается РСВ 28.05.2024 28.06.2024 29.07.2024 9 месяцев 2024 27.10.2024 июль 2024 август 2024 сентябрь 2024 33/01 33/02 33/03 26.08.2024 25.09.2024 подается РСВ 28.08.2024 30.09.2024 28.10.2024 год 2024 27.01.2025 октябрь 2024 ноябрь 2024 декабрь 2024 34/01 34/02 34/03 25.11.2024 25.12.2024 подается РСВ 28.11.2024 28.12.2024 28.01.2025 За март, июнь, сентябрь и декабрь уведомления не подаются, так как сроки их представления совпадают со сроками сдачи «Расчета по страховым взносам» (РСВ) за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год Налог на имущество организаций юридические лица год 2023 26.02.2024 год 2023 34/04 26.02.2024 28.02.2024 1 квартал 2024 не представляется 1 квартал 2024 34/01 25.04.2024 02.05.2024 полугодие (2 квартал) 2024 полугодие (2 квартал) 2024 34/02 25.07.2024 29.07.2024 9 месяцев (3 квартал) 2024 9 месяцев (3 квартал) 2024 34/03 25.10.2024 28.10.2024 год 2024 25.02.2025 год 2024 34/04 25.02.2025 28.02.2025 Уведомления за отчетные периоды не представляются, когда законом субъекта РФ для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода (п. 6 ст. 382 НК). Уведомления не подаются за год (код периода 34/04) в отношении объектов, облагаемых налогом из среднегодовой стоимости, и объектов иностранных организаций, облагаемых налогом из кадастровой стоимости, сумма налога по которым отражается в налоговой декларации. Транспортный налог юридические лица год 2023 не представляется год 2023 34/04 26.02.2024 28.02.2024 1 квартал 2024 1 квартал 2024 34/01 25.04.2024 02.05.2024 полугодие 2024 полугодие 2024 34/02 25.07.2024 29.07.2024 9 месяцев 2024 9 месяцев 2024 34/03 25.10.2024 28.10.2024 год 2024 год 2024 34/04 25.02.2025 28.02.2025 Уведомления за квартал, полугодие, 9 месяцев не требуются, когда законом субъекта РФ для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи в течение налогового периода (п. 6 ст. 362 НК). Земельный налог юридические лица год 2023 не представляется год 2023 34/04 26.02.2024 28.02.2024 1 квартал 2024 1 квартал 2024 34/01 25.04.2024 02.05.2024 2 квартал 2024 2 квартал 2024 34/02 25.07.2024 29.07.2024 3 квартал 2024 3 квартал 2024 34/03 25.10.2024 28.10.2024 год 2024 год 2024 34/04 25.02.2025 28.02.2025 Уведомления за 1, 2, 3 кварталы не представляются, если местным нормативным правовым актом для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода Единый налог при УСН юридические лица и ИП год 2023 юрлица — 25.03.2024 ИП — 25.04.2024 год 2023 34/04 подается декларация юрлица — 28.03.2024 ИП — 02.05.2024 1 квартал не представляется 1 квартал 2024 34/01 25.04.2024 02.05.2024 полугодие полугодие 2024 34/02 25.07.2024 28.07.2024 9 месяцев 9 месяцев 2024 34/03 25.10.2024 28.10.2024 год 2024 юрлица — 25.03.2025 ИП — 25.04.2025 год 2024 34/04 подается декларация юрлица — 28.03.202 ИП — 28.04.2025 Срок представления годового уведомления совпадает со сроком сдачи декларации, поэтому уведомление не подается ЕСХН юридические лица и ИП год 2023 25.03.2024 год 2023 34/04 подается декларация 28.03.2024 полугодие 2024 не представляется полугодие 2024 34/02 25.07.2024 28.07.2024 год 2024 25.03.2025 год 2024 34/04 подается декларация 28.03.2025 Срок представления годового уведомления совпадает со сроком сдачи декларации, поэтому уведомление не представляется

Ответственность за несоблюдение сроков подачи уведомлений

Если игнорировать сроки подачи уведомлений по ЕНП, это наказывается штрафом и обойдется налогоплательщику или налоговому агенту в 200 руб. за каждый документ, который не предоставили в ИФНС (п. 1 ст. 126 НК, письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@).

За каждый просроченный день дополнительно должны начисляться пени, но до конца 2024 года по ним действует мораторий (постановление Правительства от 29.03.2023 № 500).

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