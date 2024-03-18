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Уведомление по ЕНП

Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера 

Почти все налоги, взносы и прочие перечисления в бюджет теперь нужно платить общей суммой в составе ЕНП. Для расшифровки в инспекцию подают уведомления по начислениям, которые входят в ЕНП. Изменения в НК повлияли на сроки подачи уведомлений в 2024 году — рассказываем о новшествах и даем шпаргалку, чтобы не пропустить нужную дату.
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Сроки подачи уведомлений по ЕНП в 2024 году: шпаргалка для бухгалтера 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Уведомления вместо платежек

С 1 января 2024 года перечислять налоги, страховые взносы и другие суммы в бюджет можно только в составе ЕНП на общий КБК 18201061201010000510

Возможность уплаты на конкретный КБК есть только для НДФЛ с выплат иностранцам на патенте, для различных госпошлин и административных штрафов. По своему выбору платить отдельной платежкой или в составе ЕНП по-прежнему можно налог на профдоход (самозанятые), сборы за пользование объектами животного и водного мира, утилизационный сбор и страховые взносы за 2016 год и ранее.

По остальным обязательствам больше не применяйте отдельные платежки со статусом «02», которые в качестве замены уведомлениям по исчисленным налогам и взносам можно было заполнять на уплату конкретных налогов в прошлом году. 

Переходный период завершен, и теперь все должны применять ЕНП. Для этого нужно подавать уведомления об исчисленных обязательствах в случаях, когда (п. 9 ст. 58 НК): 

  • отчетность по налогу (авансовому платежу) не предусмотрена;

  • срок сдачи отчетности по налогу (авансу), взносам приходится на более поздний период, чем срок уплаты.

Уведомления заполняйте по форме из приказа ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Работать с уведомлениями по ЕНП и другими отчетными документами удобно, подключив онлайн-сервис «Астрал Отчет 5.0». Он позволяет сдавать отчетность в ФНС и другие контролирующие органы с любого рабочего места, в удобное время и сразу за несколько компаний. Отчетность проверяется перед отправкой, исключая возможные ошибки. Все необходимые данные хранятся в облаке в зашифрованном виде.

Если нет начислений по налогам или страховым взносам, нулевые уведомления подавать не надо.

Сроки подачи уведомлений по ЕНП

Напомним, что общий срок для отправки уведомлений в ИФНС — не позже 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты налога, авансового платежа или страхового взноса. Если 25 пришлось на выходной или нерабочий праздничный день, крайний срок автоматически переносится на ближайшую рабочую дату.

С 2024 года — новые сроки для уведомлений по НДФЛ

Для уведомлений по НДФЛ сроки установлены особые, они зависят от периода, когда удержан налог. 

Как было в 2023 году — налог, который удержали в период с 23 числа предыдущего по 22 число текущего месяца, а также с 1 по 22 января, уплачивали до 28 числа текущего месяца. Удержанный с 23 по 31 декабря НДФЛ перечисляли не позже последней рабочей даты декабря. При этом уведомления подавали один раз в месяц.

Как стало в 2024 году — налог удерживают и уплачивают дважды в месяц. Соответственно и уведомление по НДФЛ теперь нужно подавать два раза в месяц в следующие сроки (п. 1 ст. 1 закона от 27.11.2023 № 539-ФЗ): 

Период удержания НДФЛ

Срок уплаты

Срок подачи уведомления

1 — 22 число текущего месяца

Не позже 28 числа текущего месяца

25 число текущего месяца (включительно)

С 23 по последнее число текущего месяца

Не позже 5 числа следующего месяца

3 число следующего месяца (включительно)

23 — 31 декабря

Не позже последней рабочей даты декабря

Последняя рабочая дата декабря (включительно)

Так как увеличилось количество ежемесячных уведомлений по НДФЛ, изменились коды отражаемых в них периодов. Первая часть кода остается прежней (1 квартал — «21», полугодие — «31», 9 месяцев — «33», год — «34»), а вот вторая часть, которая обозначает первый, второй или третий месяц каждого квартала, теперь кодируется по следующим правилам:

  • период с 1 по 22 число месяца — «01», «02», «03» соответственно. Например, налог, который удержали до 22 января, имеет кодировку «21/01», до 22 февраля — «21/02» и т.д.;

  • период с 23 по последнее число месяца — «11», «12», «13» соответственно. Так, код для удержанного 23–31 января НДФЛ — «21/11», 23–29 февраля — «21/12» и т.п.

Собрали в таблице новые сроки, которые действуют в 2024 году по уведомлениям НДФЛ (с учетом переносов из-за праздников и выходных): 

Категория плательщика НДФЛ

Срок представления расчета 6-НДФЛ или декларации 3-НДФЛ

Срок представления уведомления по НДФЛ

Срок уплаты НДФЛ

Налоговый (отчетный) период

Крайний срок подачи

Период 2024 года, за который удержан НДФЛ

Код периода для уведомления 

Крайний срок подачи уведомления по НДФЛ

1

2

3

4

5

6

7

ИП и организации — налоговые агенты по НДФЛ

1 квартал 2024

25.04.2024

01.01.–22.01.2024

21/01

25.01.2024

29.01.2024

23.01.–31.01.2024

21/11

05.02.2024

05.02.2024

01.02.–22.02.2024

21/02

26.02.2024

28.02.2024

23.02.–29.02.2024

21/12

04.03.2024

05.03.2024

01.03.–22.03.2024

21/03

25.03.2024

28.03.2024

23.03.–31.03.2024

21/13

03.04.2024

05.04.2024

полугодие 2024

25.07.2024

01.04.–22.04.2024

31/01

26.04.2024

02.05.2024

23.04.–30.04.2024

31/11

03.05.2024

06.05.2024

01.05.–22.05.2024

31/02

27.05.2024

28.05.2024

23.05.–31.05.2024

31/12

03.06.2024

05.06.2024

01.06.–22.06.2024

31/03

25.06.2024

28.06.2024

23.06.–30.06.2024

31/13

03.07.2024

05.07.2024

9 месяцев 20024

25.10.2024

01.07.–22.07.2024

33/01

25.07.2024

29.07.2024

23.07.–31.07.2024

33/11

05.08.2024

05.08.2024

01.08.–22.08.2024

33/02

26.08.2024

28.08.2024

23.08.–31.08.2024

33/12

03.09.2024

05.09.2024

01.09.–22.09.2024

33/03

25.09.2024

30.09.2024

23.09.–30.09.2024

33/13

03.10.2024

07.10.2024

год 2024

25.02.2025

01.10.–22.10.2024

34/01

25.10.2024

28.10.2024

23.10.–31.10.2024

34/11

04.11.2024

05.11.2024

01.11.–22.11.2024

34/02

25.11.2024

28.11.2024

23.11.–30.11.2024

34/12

03.12.2024

05.12.2024

01.12.–22.12.2024

34/03

25.12.2024

28.12.2024

23.12.–31.12.2024

34/13

28.12.2024*

28.12.2024*

*Срок подачи уведомления и уплаты налога — не позже последнего рабочего дня года

Уплачивающие НДФЛ со своих предпринимательских доходов ИП, нотариусы, адвокаты,  и другие лица, занимающиеся частной практикой 

год 2023

02.05.2024

год 2023

х

подается декларация

15.07.2024

год 2024

30.04.2025

1 квартал 2024

34/01

25.04.2024

25.04.2024

полугодие 2024        

34/02

25.07.2024

25.07.2024

9 месяцев 2024

34/03

25.10.2024

25.10.2024

год 2024

х

подается декларация

15.07.2025

За год уведомление не подается, так как  декларация 3-НДФЛ сдается раньше срока уплаты налога

Чтобы подавать уведомления в ИФНС вы можете воспользоваться сервисом Астрал Отчет 5.0. Эта система позволяет формировать отчетные документы на любом устройстве с доступом в интернет и своевременно отправлять их в контролирующий орган. Если вы используете 1С, вам подойдет 1С-Отчетность. Никакого дополнительного программного обеспечения, чтобы создать уведомление, не требуется, все необходимые операции можно выполнять в привычном интерфейсе 1С.

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Сроки представления уведомлений по налогам и страховым взносам 

Уведомления по остальным обязательствам подавайте в сроки, которые действовали ранее — здесь изменений нет. 

Обратите внимание, что по налогу на имущество уведомление требуется только при начислении налога по кадастровой стоимости объектов (письмо ФНС от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@).

В таблице ниже приведены все сроки подачи уведомлений и уплаты обязательств с учетом переносов крайних дат в 2024 году:

Наименование обязательства

Категория плательщика

Срок представления декларации или расчета

Срок представления уведомления по исчисленным налогам, страховым взносам

Срок уплаты налога, авансового платежа, страхового взноса

Налоговый (отчетный) период

Крайний срок представления декларации, расчета

Период для уведомления

Код периода

Крайний срок представления уведомления

1

2

3

4

5

6

7

8

Налог на прибыль организаций 

плательщики и налоговые агенты, подающие декларации  ежеквартально

год 2023

25.03.2024

декабрь 2023

34/03

25.01.2024

29.01.2024

1 квартал 2024

25.04.2024

январь 2024

февраль 2024

март 2024

21/01

21/02

21/03

26.02.2024

25.03.2024

подается декларация

28.02.2024

28.03.2024

02.05.2024

полугодие 2024

25.07.2024

апрель 2024

май 2024

июнь 2024

31/01

31/02

31/03

27.05.2024 

25.06.2024

подается декларация

28.05.2024

28.06.2024

29.07.2024

9 месяцев 2024

27.10.2024

июль 2024 

август 2024 

сентябрь 2024

33/01 

33/02

33/03  

26.08.2024

25.09.2024

подается декларация

28.08.2024

30.09.2024

28.10.2024

год 2024

25.03.2025

октябрь 2024

ноябрь 2024

декабрь 2024

34/01                  34/02                   34/03   

25.11.2024

25.12.2024

27.01.2025 

28.11.2024

28.12.2024

28.01.2025

За март, июнь и сентябрь  уведомления не подаются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают

плательщики и налоговые агенты, представляющие декларации ежемесячно

год 2023

25.03.2024

декабрь 2023

34/03

25.01.2024

29.01.2024

год 2024

25.03.2025

декабрь 2024

34/03   

27.01.2025

28.01.2025

За  месяцы с января по ноябрь  уведомления  не требуются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают

Налог с доходов, полученных иностранной  организацией

налоговые агенты, представляющие налоговые расчеты  ежеквартально

год 2023

25.03.2024

декабрь 2023

34/03

25.01.2024

29.01.2024

1 квартал 2024

25.04.2024

январь 2024

февраль 2024

март 2024

21/01               21/02                 21/03

26.02.2024

25.03.2024

подается декларация

28.02.2024

28.03.2024

02.05.2024

полугодие 2024

25.07.2024

апрель 2024

май 2024

июнь 2024

31/01

31/02

31/03

27.05.2024

 25.06.2024

подается декларация

28.05.2024

28.06.2024

29.07.2024

9 месяцев 2024

27.10.2024

июль 2024

август 2024 

сентябрь 2024

33/01

33/02

33/03  

26.08.2024

25.09.2024

подается декларация

28.08.2024

30.09.2024

28.10.2024

год 2024

25.03.2025

октябрь 2024

ноябрь 2024

декабрь 2024

34/01

34/02

34/03   

25.11.2024

25.12.2024

27.01.2025 

28.11.2024

28.12.2024

28.01.2025

За март, июнь и сентябрь  уведомления не подаются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают

налоговые агенты, представляющие декларации ежемесячно

год 2023

25.03.2024

декабрь 2023

34/03

25.01.2024

29.01.2024

год 2024

25.03.2025

декабрь 2024

34/03   

27.01.2025

28.01.2025

За  месяцы с января по ноябрь  уведомления  не требуются, так как сроки сдачи декларации и уведомления совпадают 

Страховые взносы на ОПС, ОМС и  ВНиМ

ИП и организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

год 2023

25.01.2024

декабрь 2023

34/03

подается РСВ

29.01.2024

1 квартал 2024

25.04.2024

январь 2024

февраль 2024

март 2024

21/01

21/02

21/03

26.02.2024

25.03.2024

подается РСВ

28.02.2024

28.03.2024

02.05.2024

полугодие 2024

25.07.2024

апрель 2024

май 2024

июнь 2024

31/01

31/02

31/03

27.05.2024

25.06.2024

подается РСВ

28.05.2024

28.06.2024

29.07.2024

9 месяцев 2024

27.10.2024

июль 2024

август 2024

сентябрь 2024

33/01

33/02

33/03  

26.08.2024

25.09.2024

подается РСВ

28.08.2024

30.09.2024

28.10.2024

год 2024

27.01.2025

октябрь 2024

ноябрь 2024

декабрь 2024

34/01 

34/02

34/03   

25.11.2024

25.12.2024

подается РСВ

28.11.2024

28.12.2024

28.01.2025

За март, июнь, сентябрь и декабрь  уведомления не подаются, так как сроки их представления совпадают со сроками сдачи «Расчета по страховым взносам» (РСВ) за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год

Налог на имущество организаций

юридические лица

год 2023

26.02.2024

год 2023

34/04

26.02.2024

28.02.2024

1 квартал 2024

не представляется

1 квартал 2024

34/01

25.04.2024

02.05.2024

полугодие (2 квартал) 2024

полугодие (2 квартал) 2024

34/02

25.07.2024

29.07.2024

9 месяцев (3 квартал) 2024

9 месяцев (3 квартал) 2024

34/03

25.10.2024

28.10.2024

год 2024

25.02.2025

год 2024

34/04

25.02.2025

28.02.2025

  1. Уведомления за отчетные периоды не представляются, когда законом субъекта РФ  для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода (п. 6 ст. 382 НК).

  2. Уведомления не подаются за год (код периода 34/04) в отношении объектов, облагаемых налогом  из среднегодовой стоимости, и объектов иностранных организаций, облагаемых налогом из кадастровой стоимости, сумма налога по которым отражается в налоговой декларации.

Транспортный налог 

юридические лица

год 2023

не представляется

год 2023

34/04

26.02.2024

28.02.2024

1 квартал 2024

1 квартал 2024

34/01

25.04.2024

02.05.2024

полугодие 2024

полугодие 2024

34/02

25.07.2024

29.07.2024

9 месяцев 2024

9 месяцев 2024

34/03

25.10.2024

28.10.2024

год 2024

год 2024

34/04

25.02.2025

28.02.2025

Уведомления за квартал, полугодие, 9 месяцев не требуются, когда законом субъекта РФ  для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи в течение налогового периода (п. 6 ст. 362 НК).

Земельный налог 

юридические лица

год 2023

не представляется

год 2023

34/04

26.02.2024

28.02.2024

1 квартал 2024

1 квартал 2024

34/01

25.04.2024

02.05.2024

2 квартал 2024

2 квартал 2024

34/02

25.07.2024

29.07.2024

3 квартал 2024

3 квартал 2024

34/03

25.10.2024

28.10.2024

год 2024

год 2024

34/04

25.02.2025

28.02.2025

Уведомления за 1, 2, 3 кварталы  не представляются, если  местным нормативным правовым актом  для отдельных категорий налогоплательщиков предусмотрено право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода

Единый налог при УСН

юридические лица и ИП

год 2023

юрлица — 25.03.2024 

ИП — 25.04.2024                  

год 2023

34/04

подается декларация

юрлица — 28.03.2024

ИП — 02.05.2024 

1 квартал

не представляется

1 квартал 2024

34/01

25.04.2024

02.05.2024

полугодие

полугодие 2024

34/02

25.07.2024

28.07.2024

9 месяцев

9 месяцев 2024

34/03

25.10.2024

28.10.2024

год 2024

юрлица — 25.03.2025

ИП — 25.04.2025               

год 2024

34/04

подается декларация

юрлица — 28.03.202

ИП — 28.04.2025 

Срок представления годового уведомления совпадает со сроком сдачи декларации, поэтому уведомление не подается

ЕСХН

юридические лица и ИП

год 2023

25.03.2024

год 2023

34/04

подается декларация

28.03.2024

полугодие 2024

не представляется

полугодие 2024

34/02

25.07.2024

28.07.2024

год 2024

25.03.2025

год 2024

34/04

подается декларация

28.03.2025

Срок представления годового уведомления совпадает со сроком сдачи декларации, поэтому уведомление не представляется 

Ответственность за несоблюдение сроков подачи уведомлений

Если игнорировать сроки подачи уведомлений по ЕНП, это наказывается штрафом и обойдется налогоплательщику или налоговому агенту в 200 руб. за каждый документ, который не предоставили в ИФНС (п. 1 ст. 126 НК, письмо ФНС от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@). 

За каждый просроченный день дополнительно должны начисляться пени, но до конца 2024 года по ним действует мораторий (постановление Правительства от 29.03.2023 № 500).

Сдавать без опозданий уведомления в ИФНС в электронном формате вам поможет сервис передачи отчетов «1С-Отчетность». Он позволяет создавать и своевременно отправлять отчетные документы напрямую из программ «1С:Предприятие» без изменения их привычного интерфейса.

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