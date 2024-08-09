В чем разница между контрактом и трудовым договором

Иногда руководители компаний сталкиваются с необходимостью выбора: заключить с гражданином трудовой договор (ТД) или договор гражданско-правового характера (ДГПХ или ГПД), который также известен как контракт или сделка. Расскажем, чем различаются эти способы оформления отношений и каковы ключевые особенности каждого из них.

Определение договора и контракта

Трудовой договор как термин с чётким определением закреплён в Статье 56 Трудового кодекса. Это соглашение, сторонами которого являются работодатель и работник.

Гражданско-правовой договор или контракт представляет собой соглашение между двумя или несколькими лицами, согласно которому происходит формирование, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, регламентируемых Гражданским кодексом (статья 420 ГК).

Понимание разницы между ТД и ДГПХ крайне важно для корректного определения юридического статуса каждой стороны и возможных последствий за выполнение или невыполнение предусмотренных обязательств.

Как выбрать между трудовым договором и контрактом

При выборе между ТД и ГПД необходимо учесть ряд важных различий между ними.

Характеристика сравнения Трудовой договор Гражданско-правовой договор Правовое регулирование Регулируется ТК и другими нормативными актами, связанными с трудовыми отношениями Общие правила определяются ГК и прочими гражданско-правовыми актами Стороны соглашения Работник и работодатель в качестве ИП или юрлица Любые субъекты (как юридические, так и физические лица); кроме того, исполнитель вправе привлекать для выполнения работы третью сторону Цель и предмет договора Основной целью является выполнение работником трудовой функции за указанную плату; за работником закреплены определённые трудовые функции и должность Договор регулирует выполнение обязанностей каждой из сторон и может касаться любой сферы деятельности (купля-продажа, аренда, подряд и др.); завершение работы подтверждается актом, который подписывают обе стороны. Содержание работы Работник занимается постоянной или регулярной деятельностью, связанной с управлением или производством предприятия Обычно работа носит разовый, эпизодический или сдельный характер Оплата труда Работник получает регулярную (не реже двух раз в месяц) заработную плату, размер которой указан в трудовом договоре (не ниже регионального МРОТ) Оплата может производиться однократно или по завершении работы Отношения между сторонами Работник следует внутренним правилам и распорядкам, изложенным работодателем, который, в свою очередь, обязан обеспечить рабочее место и доступ к необходимому оборудованию и средствам Стороны действуют на равных, исходя из условий контракта, без какого-либо подчинения Документы ТД заключается в письменной форме и содержит ряд обязательных характеристик (место и время работы, трудовые обязанности, оплата труда и т.д.) ГПД может быть заключён как в письменной, так и в устной форме (п. 1 ст. 434, ст. 158, ст. 159 и ст. 160 ГК), его содержание зависит от договорённостей между сторонами

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Переквалификация ГПД в ТД

В том случае, когда между двумя сторонами был оформлен гражданско-правовой договор, но работник по факту выполнял обязанности, относящиеся к трудовой деятельности, такой договор может быть переквалифицирован в трудовой. Для этого в контракте должны быть выявлены характерные для трудового договора элементы.

Исполнитель работает под прямым контролем работодателя, что предполагает обязательное выполнение указаний работодателя конкретным исполнителем в установленный срок, без возможности передать обязанности третьей стороне.

Работа носит долгосрочный характер, а исполнитель стабильно выполняет определённые задачи в одной компании.

Исполнитель получает оплату не за конкретную работу или проект, а в форме регулярных выплат.

В заключённом договоре содержатся пункты и условия, которые соответствуют особенностям трудового договора, например, соблюдение исполнителем трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка.

В контракте отсутствуют риски со стороны исполнителя, таким образом, он не несёт убытков, которые могут возникнуть при выполнении работы.

Работник пользуется ресурсами работодателя при выполнении своих обязанностей (оборудование, инструменты и прочие средства).

Возможные риски при переквалификации договора

В случае обнаружения нарушений и переквалификации гражданско-правового договора в трудовой на работодателя может быть наложена дополнительная ответственность согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП:

для индивидуальных предпринимателей — штраф от 5 до 10 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 40 тыс. рублей;

для юридических лиц — штраф от 50 до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 200 тыс. рублей;

для должностных лиц — штраф от 10 до 20 тыс. рублей с возможностью дисквалификации на срок до 3 лет в отдельных случаях.

Если работодатель затрудняется определить, какой договор предпочтителен в текущий момент, ему следует обратиться к юристу или специалисту по трудовым отношениям, который поможет выбрать подходящий вид договора в соответствии с конкретными обстоятельствами и задачами.

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