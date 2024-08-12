Новая прогрессивная шкала по НДФЛ: ставки и порядок взимания

В следующем 2025 году нас ждут беспрецедентные изменения по налогам. Налоговое бремя увеличивается, в том числе в силу повышения налоговых ставок. Налог на доходы физических лиц не стал исключением. Расскажем о прогрессивной шкале этого налога и порядке его уплаты.

Как изменятся налоговые ставки

Изменения в Налоговый кодекс и другие нормативные акты внесены масштабным законом от 12.07.2024 г. №176-ФЗ. Ставка НДФЛ, как и раньше, применяется к полученным доходам физлица нарастающим итогом с начала года. В зависимости от размера дохода ставка НДФЛ будет различной, как это отражено в будущей редакции ст. 224 НК. Вот какие ставки будут применяться:

Сумма полученного дохода Ставка НДФЛ До 2,4 млн. руб. включительно 13% Свыше 2,4 до 5 млн. руб. включительно 15% Свыше 5 до 20 млн. руб. включительно 18% Свыше 20 до 50 млн. руб. включительно 20% Свыше 50 млн. руб. 22%

При достижении порогового значения доход облагается по повышенной ставке. Причем такая повышенная ставка применяется не ко всей сумме дохода, а только к сумме превышения. При достижении следующего порогового значения применяется следующая по величине налоговая ставка.

Путем простой арифметической операции можно выяснить, что повышение ставки НДФЛ почувствуют на себе только те физические лица, ежемесячный доход которых превышает 200 тыс. руб.

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Как рассчитать налог

Приведем расчет налога в несложном примере.

Пример. Начальник департамента логистики Иванов А.А. получает зарплату 450 тыс. руб. ежемесячно. За год его доход составит 5 млн 400 тыс. руб.

В январе–мае доходы Иванова А.А. не превысят 2,4 млн руб. нарастающим итогом с начала года. В эти месяцы для исчисления НДФЛ применяется ставка 13%. В июне это пороговое значение будет достигнуто, и к сумме превышения начнет применяться ставка 15%. За период январь–июнь сумма налога составит:

13% от 2,4 млн руб. + 15% с суммы превышения над 2,4 млн руб. = 312 тыс. руб. + 15% от 300 тыс. руб. = 357 тыс. руб.

В ноябре будет превышен порог 5 млн руб. Суммарный НДФЛ за год будет равен:

13% от 2,4 млн руб. + 15% от разницы между 5 млн руб. и 2,4 млн руб. + 18% от суммы превышения над 5 млн руб. = 312 тыс. руб. + 390 тыс. руб. + 18% от 400 тыс. руб. = 774 тыс. руб.

Как будут облагаться налогами разные доходы

Большинство доходов резидентов подпадает под обложение ставками, о которых рассказали выше. В частности, это такие доходы:

зарплата по трудовому договору;

выплаты по договорам ГПХ;

выигрыши в азартных играх и лотереях;

прибыль от контролируемых иностранных компаний;

доходы участников инвестиционного товарищества.

Есть доходы, для обложения которых тоже применяется прогрессивная шкала, но с пониженными ставками. Такая ставка составляет 13% по доходам до 2,4 млн руб. включительно и 15% с доходов, превышающих эту сумму. Она будет применяться к таким доходам:

продажа имущества, кроме ценных бумаг;

дарение, кроме ценных бумаг;

страховые выплаты по договорам страхования;

выплаты по пенсионному обеспечению;

дивиденды от участия в организациях и другие виды долевого участия;

по операциям с цифровыми финансовыми активами и цифровыми правами;

некоторые другие доходы, связанные с цифровыми финансовыми активами;

по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

реализация долей УК организаций, а также акций, облигаций, инвестиционных паев при долгосрочном владении ими;

операции РЕПО по ценным бумагам;

операции займа ценными бумагами;

операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, которые учитываются на индивидуальном инвестиционном счете;

проценты по вкладам в российских банках.

При получении доходов в виде продажи имущества останется в силе льгота в виде освобождения от налога при сохранении сроков владения. НДФЛ не уплачивается, если объект недвижимости был в собственности больше 5 лет, а транспортное средство — больше 3 лет.

Есть изменения в обложении НДФЛ доходов в виде зарплаты. Увеличатся размеры детских вычетов:

вычет на первого ребенка не меняется и останется равным 1400 руб.;

вычет на второго ребенка составит 2800 руб.;

на третьего и каждого последующего ребенка вычет будет равен 6000 руб.

вычет для опекунов ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка-инвалида 1 или 2 группы, который учится очно, составит 12000 руб.

Вычеты будут применяться до достижения дохода 450 тыс. руб. нарастающим итогом с начала года.

Налогообложение участников СВО останется на прежнем уровне. Как и сейчас, доходы, не превышающие 5 млн руб., будут облагаться по ставке 13%. По достижении суммы 5 млн руб. будет применяться ставка 15%.

Для того чтобы определить ставку налога при получении разных видов доходов, налоговые базы будут суммироваться. Исключение: выплата дивидендов, по которой ставка определяется только исходя из дивидендных выплат.

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