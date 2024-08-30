Налогообложение дивидендов в 2025 году

Закон № 176-ФЗ внес существенные изменения в налоговую систему и оказал косвенное влияние на порядок налогообложения дивидендов. Расскажем, как налоговая реформа отразилась на инвесторах и как изменится налог на дивиденды физических лиц в 2025 году.

Дивиденды — это прибыль компании, которая распределяется между ее акционерами в виде выплат. Согласно законодательству, такие выплаты облагаются НДФЛ. Закон № 176-ФЗ, принятый 12 июля, внес существенные изменения в налоговую систему, в частности, в порядок исчисления подоходного налога. В этой статье разберемся, как налоговая реформа повлияет на инвесторов и налогообложение дивидендов.

Как происходит налогообложение дивидендов физлиц

Если физическое лицо владеет акциями компании, выплачивающей дивиденды, оно имеет право на определенную долю прибыли этой компании. Частота и размер выплат заранее утверждаются в учетной политике и оглашаются на общем собрании акционеров.

Компания, выплачивающая дивиденды, выступает в роли налогового агента и обязана перечислять удержанный с выплат НДФЛ в государственный бюджет. Система налогообложения компании не влияет на порядок этого процесса.

В письме Минфина № 03-04-06/20263 подтверждается, что НДФЛ удерживается даже с дивидендов тех физлиц, которые заключили договор об уступке права требования выплаты дивидендов.

Как новая шкала НДФЛ повлияет на инвесторов

В 2025 году произойдут значительные изменения в системе налогообложения доходов физлиц. Вместо стандартных ставок 13% и 15%, разделенных лимитом в 5 млн рублей, будет введена прогрессивная шкала из пяти ступеней:

13% — для доходов до 2,4 миллиона рублей;

15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей;

18% — для доходов от 5 до 20 миллионов рублей;

20% — для доходов от 20 до 50 миллионов рублей;

22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей.

Однако для тех выплат, которые не связаны с трудовой деятельностью физлиц, сохранится двухступенчатая шкала со ставками. Это касается таких доходов, как проценты с депозитов, дивиденды, прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, прибыль с продажи имущества и выплаты по страхованию или пенсионному обеспечению.

Инвесторам важно знать, что ставки налога на дивиденды в 2025 году останутся прежними — 13% и 15%. Однако порог, разделяющий базовую и повышенную ставку, изменится в связи с новой пятиступенчатой шкалой НДФЛ.

Теперь инвесторы будут вынуждены платить налог на дивиденды по повышенной ставке 15%, если их доход превысит 2,4 млн рублей, а не 5. А вот дальнейшее увеличение размеров дивидендов не приведет к прогрессии НДФЛ, так как 15% — это максимально возможная ставка подоходного налога для инвесторов.

Как изменится налог на дивиденды в 2025 году

Ниже представлена таблица, в которой наглядно отображено, что изменится, а что останется прежним в процессе уплаты дивидендов.

Параметры сравнения Условия 2024 года Условия 2025 года Налоговые агенты НДФЛ с дивидендов должны платить: российские организации, которые выплачивают физлицам дивиденды (включая ООО);

брокеры, депозитарии и доверительные управляющие (если при их посредничестве российская или иностранная организация перечисляет дивиденды своим инвесторам). Возможность оформления налогового вычета К доходам в виде дивидендов неприменимы налоговые вычеты (включая стандартные, социальные и имущественные). Ставка НДФЛ и лимит годового дохода Лимит — 5 млн рублей. Ставка равна 13% в пределах лимита и 15% — сверх него. Лимит — 2,4 млн рублей. Ставка равна 13% в пределах лимита и 15% — сверх него. Порядок перечисления НДФЛ в бюджет НДФЛ с дивидендов, как и прочие платежи, нужно перечислять на КБК ЕНП (182 0 10 61201 01 0000 510). Сроки уплаты те, же что и для других НДФЛ: за период с 1 по 22 число — не позднее 28 числа;

за период с 23 по последнее число — и не позднее 5 числа следующего месяца. Перед уплатой необходимо направлять уведомление ЕНП об исчисленном НДФЛ с указанием КБК налога. Код напрямую зависит от ставки: если 13% — КБК 182 1 01 02130 01 1000 110;

если 15% — КБК 182 1 01 02140 01 1000 110. Отчетность по дивидендам Налоговые агенты обязаны фиксировать данные о выплаченных дивидендах в расчете 6-НДФЛ. С 2024 года применяется обновленная форма этого документа, утвержденная приказом ФНС от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@.

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Другие изменения для инвесторов

В настоящее время существует специальная налоговая льгота для прибыли с депозитов и продажи ценных бумаг: если инвестор продает акции или доли в бизнесе, которыми владел более пяти лет, он освобождается от уплаты НДФЛ.

Однако с 2025 года на такие операции будет введено специальное ограничение — лимит в 5 миллионов рублей.

Если размер годового дохода в результате продажи такого имущества превысит указанный порог, инвестор потеряет право на налоговый вычет по долгосрочным сбережениям физического лица и будет обязан заплатить НДФЛ с доходов от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, даже если владел ими более пяти лет.

Итоги

Значительных изменений в выплате дивидендов в 2025 году не ожидается. Для тех инвесторов, чей годовой доход составляет не более 2,4 млн рублей, все останется по-прежнему: их дивиденды будут облагаться по стандартной ставке в 13%.

Изменения коснутся только тех, чей доход превышает лимит в 2,4 миллиона рублей, так как налоговая реформа 2025 года снизила порог перехода на повышенную ставку в 15%.

Кроме того, крупным инвесторам теперь нужно следить за прибылью от продажи ценных бумаг, находящихся у них во владении более пяти лет. Если сумма превысит лимит в 50 миллионов рублей, они будут обязаны выплатить НДФЛ.

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