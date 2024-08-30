Налогообложение дивидендов в 2025 году

Дивиденды — это прибыль компании, которая распределяется между ее акционерами в виде выплат. Согласно законодательству, такие выплаты облагаются НДФЛ. Закон № 176-ФЗ, принятый 12 июля, внес существенные изменения в налоговую систему, в частности, в порядок исчисления подоходного налога. В этой статье разберемся, как налоговая реформа повлияет на инвесторов и налогообложение дивидендов.
Как происходит налогообложение дивидендов физлиц
Если физическое лицо владеет акциями компании, выплачивающей дивиденды, оно имеет право на определенную долю прибыли этой компании. Частота и размер выплат заранее утверждаются в учетной политике и оглашаются на общем собрании акционеров.
Компания, выплачивающая дивиденды, выступает в роли налогового агента и обязана перечислять удержанный с выплат НДФЛ в государственный бюджет. Система налогообложения компании не влияет на порядок этого процесса.
В письме Минфина № 03-04-06/20263 подтверждается, что НДФЛ удерживается даже с дивидендов тех физлиц, которые заключили договор об уступке права требования выплаты дивидендов.
Как новая шкала НДФЛ повлияет на инвесторов
В 2025 году произойдут значительные изменения в системе налогообложения доходов физлиц. Вместо стандартных ставок 13% и 15%, разделенных лимитом в 5 млн рублей, будет введена прогрессивная шкала из пяти ступеней:
13% — для доходов до 2,4 миллиона рублей;
15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей;
18% — для доходов от 5 до 20 миллионов рублей;
20% — для доходов от 20 до 50 миллионов рублей;
22% — для доходов свыше 50 миллионов рублей.
Однако для тех выплат, которые не связаны с трудовой деятельностью физлиц, сохранится двухступенчатая шкала со ставками. Это касается таких доходов, как проценты с депозитов, дивиденды, прибыль от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, прибыль с продажи имущества и выплаты по страхованию или пенсионному обеспечению.
Инвесторам важно знать, что ставки налога на дивиденды в 2025 году останутся прежними — 13% и 15%. Однако порог, разделяющий базовую и повышенную ставку, изменится в связи с новой пятиступенчатой шкалой НДФЛ.
Теперь инвесторы будут вынуждены платить налог на дивиденды по повышенной ставке 15%, если их доход превысит 2,4 млн рублей, а не 5. А вот дальнейшее увеличение размеров дивидендов не приведет к прогрессии НДФЛ, так как 15% — это максимально возможная ставка подоходного налога для инвесторов.
Как изменится налог на дивиденды в 2025 году
Ниже представлена таблица, в которой наглядно отображено, что изменится, а что останется прежним в процессе уплаты дивидендов.
Параметры сравнения
Условия 2024 года
Условия 2025 года
Налоговые агенты
НДФЛ с дивидендов должны платить:
Возможность оформления налогового вычета
К доходам в виде дивидендов неприменимы налоговые вычеты (включая стандартные, социальные и имущественные).
Ставка НДФЛ и лимит годового дохода
Лимит — 5 млн рублей. Ставка равна 13% в пределах лимита и 15% — сверх него.
Лимит — 2,4 млн рублей.
Ставка равна 13% в пределах лимита и 15% — сверх него.
Порядок перечисления НДФЛ в бюджет
НДФЛ с дивидендов, как и прочие платежи, нужно перечислять на КБК ЕНП (182 0 10 61201 01 0000 510). Сроки уплаты те, же что и для других НДФЛ:
Перед уплатой необходимо направлять уведомление ЕНП об исчисленном НДФЛ с указанием КБК налога. Код напрямую зависит от ставки:
Отчетность по дивидендам
Налоговые агенты обязаны фиксировать данные о выплаченных дивидендах в расчете 6-НДФЛ. С 2024 года применяется обновленная форма этого документа, утвержденная приказом ФНС от 19 сентября 2023 года № ЕД-7-11/649@.
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Другие изменения для инвесторов
В настоящее время существует специальная налоговая льгота для прибыли с депозитов и продажи ценных бумаг: если инвестор продает акции или доли в бизнесе, которыми владел более пяти лет, он освобождается от уплаты НДФЛ.
Однако с 2025 года на такие операции будет введено специальное ограничение — лимит в 5 миллионов рублей.
Если размер годового дохода в результате продажи такого имущества превысит указанный порог, инвестор потеряет право на налоговый вычет по долгосрочным сбережениям физического лица и будет обязан заплатить НДФЛ с доходов от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, даже если владел ими более пяти лет.
Итоги
Значительных изменений в выплате дивидендов в 2025 году не ожидается. Для тех инвесторов, чей годовой доход составляет не более 2,4 млн рублей, все останется по-прежнему: их дивиденды будут облагаться по стандартной ставке в 13%.
Изменения коснутся только тех, чей доход превышает лимит в 2,4 миллиона рублей, так как налоговая реформа 2025 года снизила порог перехода на повышенную ставку в 15%.
Кроме того, крупным инвесторам теперь нужно следить за прибылью от продажи ценных бумаг, находящихся у них во владении более пяти лет. Если сумма превысит лимит в 50 миллионов рублей, они будут обязаны выплатить НДФЛ.
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