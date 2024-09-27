Переходный период закончился: как применять МЧД с 1 сентября

Уточните, каким сотрудникам нужна доверенность.

Проанализируйте обязанности каждого сотрудника, начиная с руководителей отделов, и определите, кто из них нуждается в праве подписывать электронные документы от имени компании.

Также нужно понять, в каких ситуациях доверенные лица будут использовать свою электронную подпись. Это нужно, чтобы правильно определить формат МЧД. Например, налоговая принимает МЧД по собственным форматам 5.01 (до 28 февраля 2024 года), 5.02, а для работы с ЦБ, Федресурсом, Росреестром, «Честным ЗНАКом», системой ЕГАИС, Госзакупками, Госуслугами подойдет формат 003. К слову, СФР тоже установил свой формат доверенности.

Получите КЭП для работников компании.

Для работы с МЧД представители компании должны получить индивидуальные сертификаты ЭП, которые включают только их личные данные, без указания реквизитов фирмы.

Для выпуска индивидуальных сертификатов ЭП необходимо предоставить паспортные данные, СНИЛС и ИНН сотрудника, приобрести защищенный носитель — токен.

Оформите МЧД.

Чтобы сотрудник мог подписывать документы от имени организации, ему кроме подписи понадобится получить МЧД. Ее заверяют КЭП руководителя компании и хранят в инфосистеме, например, распределенном реестре ФНС или в собственной системе хранения ведомства, с которым взаимодействует сотрудник.