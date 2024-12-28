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АУСН для всех и другие изменения с 2025 года

С 2025 года в АУСН ожидаются большие изменения. Эта система станет доступна во всех регионах страны, что позволит большему числу организаций и индивидуальных предпринимателей воспользоваться ее преимуществами. Рассмотрим подробнее, какие новшества стартуют в 2025 году, как осуществить переход на АУСН и какие ограничения будут действовать.

Что такое АУСН и какие есть ограничения

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим для малого бизнеса и ИП. Регламентируется система законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ. АУСН работает в экспериментальном режиме до 31 декабря 2027 года и пока доступна только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан.

Автоматизированная упрощенка снижает бюрократическую нагрузку на бизнес и упрощает ведение налогового учета. Компаниям и ИП не нужно тратить время на отчетность по налогам и сотрудникам, налоги рассчитываются автоматически. 

Доходы и расходы учитываются в ЛК (личном кабинете) налогоплательщика на сайте ФНС. Если объект налогообложения «Доходы», то учет расходов вести не нужно (ст. 13, 14, ч. 11 ст. 17, ч. 2 ст. 18 закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ). Сумму доходов, которые подлежат налогообложению, можно посмотреть в справке о состоянии расчетов, заказав ее через личный кабинет налогоплательщика.

Для перехода на АУСН необходимо проверить, подходит ли организация или ИП под условия применения спецрежима. Если критерии выполняются, нужно направить заявление в налоговую через ЛК налогоплательщика или уполномоченный банк (ч. 4 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Критерии применения АУСН:

  • Численность работников не более пяти человек. Платить зарплату наличными нельзя. Деньги переводятся обязательно на карту сотрудника.

  • Годовой доход — не более 60 млн руб. 

  • Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке из списка

  • Налогоплательщик не используют другие налоговые режимы. 

  • Виды деятельности организации не должны относиться к банкам, микрофинансовым компаниям, НКО, ломбардам и другим. Все виды деятельности, которые попадают под запрет, перечислены в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

  • Остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн руб. 

  • В организации нет обособленных подразделений и филиалов.

  • Доля участия других компаний в уставном капитале не превышает 25%.

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Какие изменения произойдут в 2025 году

Территориальные нововведения

До конца 2024 года АУСН доступна в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 января 2025 года область действия АУСН будет расширена, охватывая все субъекты РФ (закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Чтобы ввести спецрежим власти региона должны принять соответствующий закон. При планировании запустить АУСН с 1 января 2025 года, региональный закон должен быть принят до конца ноября 2024 года.

Расширен список лиц, которые могут использовать спецрежим

С 1 января 2025 года АУСН смогут применять доверители, комитенты, налогоплательщики-принципалы, в том числе организации и ИП, которые торгуют на маркетплейсах (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). В 2024 году это невозможно. 

Налогоплательщики, которые работают по договорам поручения, комиссии или агентским договорам и действуют в интересах другого лица, по-прежнему не смогут применять автоматизированную упрощенку (пп. «б» п. 1 ст. 9 закона № 259-ФЗ).

Маркетплейсы станут партнерами АвтоУСН

Расчет налогов плательщика сейчас производится налоговой инспекцией по данным, полученным от онлайн-кассы или уполномоченного банка.

С 2025 года операторы электронных площадок смогут стать участниками информационного обмена и передавать в ФНС данные о сделанных взаимозачетах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых сделок на маркетплейсе. Для этого площадку нужно включить в специальный налоговый реестр. Данные следует передавать до 10 числа месяца, следующего за месяцем с проведением операций.

Когда возможен переход

В 2024 году все действующие налогоплательщики независимо от применяемого режима могут перейти на АУСН только с начала нового календарного года.

С 2025 года переход на автоупрощенку для плательщиков УСН или НПД возможен будет с первого числа любого месяца (пп. «б» п. 2 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Для этого нужно будет уведомить налоговую инспекцию о переходе на АУСН и одновременно отказаться от ранее применяемого налогового режима. Сделать это нужно не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу, с которого планируется применение АУСН. После перехода на АУСН не с начала года запрещено менять налоговый режим в течение 12 месяцев. Это важно учитывать при планировании своей предпринимательской деятельности.

По общим правилам налоговым периодом для плательщиков автоупрощенки является календарный месяц.

Для новых компаний и ИП с января 2025 года первым налоговым периодом станет период от момента регистрации до конца того месяца, в котором они уведомили о переходе на АУСН. Это правило будет применяться, если уведомление было отправлено в месяце после месяца регистрации налогоплательщика. 

Например, физлицо зарегистрировало ИП 14 февраля. Заявление на АУСН было подано 5 марта. Налоговым периодом в этом случае будет период с 14 февраля до 31 марта.  

Лимит по доходам за прошлый год

Чтобы работать на АУСН, годовой доход не должен превышать 60 млн руб. с начала текущего года. Такое правило действует до конца 2024 года. 

Начиная с 1 января 2025 года, будет приниматься во внимание также доход за предыдущий год — он тоже не должен превышать 60 млн руб. Поэтому, если организация или ИП планирует перейти на автоупрощенку в 2025 году, ее доход за 2024 год не должен превышать 60 млн руб., также как и выручка с начала 2025 года.

Увеличение суммы взносов на травматизм

На АУСН взносы на травматизм оплачивается фиксированной суммой. Эта сумма индексируется ежегодно. В 2024 году составляет 2 434 руб., а в 2025 году — 2 750 руб. в год (постановление Правительства от 14.11.2024 № 1547).

Взнос уплачивается ежемесячно — по 1/12 от фиксированной суммы, при этом скидки и надбавки не предусмотрены (п. 4.1 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)

Ставки налога на АУСН

Налог на автоматизированной упрощенной системе подлежит ежемесячной уплате.

Налогоплательщик может выбрать один из объектов налогообложения:

  • «Доходы» — ставка налога 8%.

  • «Доходы минус расходы» — ставка налога 20%.

При объекте «Доходы» базу можно уменьшить на сумму торгового. Но такая возможность применяется только в Москве, так как торговый сбор действует исключительно в данном регионе РФ. 

Для объекта «Доходы минус расходы» закрытого перечня разрешенных расходов нет, это означает, что можно учесть практически любой обоснованный расход, связанный с ведением бизнеса. Тем не менее закон содержит перечень расходов, которые не учитываются при расчете налоговой базы, например, материальная помощь работникам и оплата дополнительных отпусков (ч. 2, 4 и 5 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Доходы считаются в момент поступления денежных средств на расчетный счет, а расходы — в момент их списания. 

При объекте «Доходы минус расходы» минимальный налог платят по ставке 3% от всех доходов. Его платят, если: по итогам года предприниматель получил убыток или рассчитанный налог оказался ниже минимального налога. 

Выбранный объект налогообложения действует весь календарный год. Переход возможен только с начала следующего года.  Для этого необходимо до 31 декабря текущего года уведомить налоговую инспекцию о своем решении.

Как рассчитать налог

Налогоплательщики не занимаются самостоятельным расчетом налогов — эту задачу выполняет ФНС. В сроки до 15 числа следующего после отчетного месяца ФНС направляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика с суммой налога. Компании и ИП должны вносить налоги до 25 числа того же месяца.

В рамках АУСН возможна настройка автоматического списания налогов, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика либо с помощью банковского сервиса. При этом налоговая служба отправляет соответствующее уведомление прямо в банк, который затем списывает установленную сумму.

На АУСН бизнес освобожден от уплаты налогов:

  • НДС, за исключением налога на импорт и агентского НДС.

  • Налог на прибыль, который обязателен лишь по дивидендам, с прибыли КИК, в качестве налогового агента по налогу на прибыль.

  • Налог на имущество организаций, за исключением налога на недвижимость, для определения которого используется кадастровая стоимость.

  • Страховые взносы, кроме взносов на травматизм.

ИП на АУСН также освобождаются от уплаты страховых взносов за себя — фиксированных и 1% на ОПС свыше 300 тыс. руб. 

При этом на АУСН исчисляется НДФЛ с зарплаты работников. Расчет и перечисление налога осуществляет банк. Работодателю требуется ежемесячно предоставлять информацию о своих сотрудниках: ФИО, ИНН, общую сумму доходов, а также сведения о налоговых вычетах, которые уменьшают базу налогообложения по НДФЛ. 

Отчетность на АУСН

По АУСН отчетность не сдают, за исключением:

  • Декларацию по налогу на прибыль, если налогоплательщик действует как налоговый агент.

  • Декларацию по НДС — при выставлении счета-фактуры с выделенным НДС.

  • ЕФС-1, подраздел 1.1 — при кадровых изменения (увольнения, прием на работу сотрудников).

  • ЕФС-1, подраздел 1.2 — сведения о страховом стаже.

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Что делать, если организация утратила право на применение АУСН

Например, если в организации стало больше пяти сотрудников или выручка с начала года превысила 60 млн, или нарушено другое условие применения АУСН, налогоплательщик утратит право работать на этом режиме с начала календарного месяца, в котором допущено нарушение. В этом случае нужно уведомить ФНС не позднее 15 числа следующего месяца (ч. 6 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

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