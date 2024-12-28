АУСН для всех и другие изменения с 2025 года

Что такое АУСН и какие есть ограничения
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим для малого бизнеса и ИП. Регламентируется система законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ. АУСН работает в экспериментальном режиме до 31 декабря 2027 года и пока доступна только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан.
Автоматизированная упрощенка снижает бюрократическую нагрузку на бизнес и упрощает ведение налогового учета. Компаниям и ИП не нужно тратить время на отчетность по налогам и сотрудникам, налоги рассчитываются автоматически.
Доходы и расходы учитываются в ЛК (личном кабинете) налогоплательщика на сайте ФНС. Если объект налогообложения «Доходы», то учет расходов вести не нужно (ст. 13, 14, ч. 11 ст. 17, ч. 2 ст. 18 закона от 25.02.2022 №17-ФЗ, п. 1.6 ст. 24 закона № 125-ФЗ). Сумму доходов, которые подлежат налогообложению, можно посмотреть в справке о состоянии расчетов, заказав ее через личный кабинет налогоплательщика.
Для перехода на АУСН необходимо проверить, подходит ли организация или ИП под условия применения спецрежима. Если критерии выполняются, нужно направить заявление в налоговую через ЛК налогоплательщика или уполномоченный банк (ч. 4 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Критерии применения АУСН:
Численность работников не более пяти человек. Платить зарплату наличными нельзя. Деньги переводятся обязательно на карту сотрудника.
Годовой доход — не более 60 млн руб.
Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке из списка.
Налогоплательщик не используют другие налоговые режимы.
Виды деятельности организации не должны относиться к банкам, микрофинансовым компаниям, НКО, ломбардам и другим. Все виды деятельности, которые попадают под запрет, перечислены в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн руб.
В организации нет обособленных подразделений и филиалов.
Доля участия других компаний в уставном капитале не превышает 25%.
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Какие изменения произойдут в 2025 году
Территориальные нововведения
До конца 2024 года АУСН доступна в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 января 2025 года область действия АУСН будет расширена, охватывая все субъекты РФ (закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ). Чтобы ввести спецрежим власти региона должны принять соответствующий закон. При планировании запустить АУСН с 1 января 2025 года, региональный закон должен быть принят до конца ноября 2024 года.
Расширен список лиц, которые могут использовать спецрежим
С 1 января 2025 года АУСН смогут применять доверители, комитенты, налогоплательщики-принципалы, в том числе организации и ИП, которые торгуют на маркетплейсах (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). В 2024 году это невозможно.
Налогоплательщики, которые работают по договорам поручения, комиссии или агентским договорам и действуют в интересах другого лица, по-прежнему не смогут применять автоматизированную упрощенку (пп. «б» п. 1 ст. 9 закона № 259-ФЗ).
Маркетплейсы станут партнерами АвтоУСН
Расчет налогов плательщика сейчас производится налоговой инспекцией по данным, полученным от онлайн-кассы или уполномоченного банка.
С 2025 года операторы электронных площадок смогут стать участниками информационного обмена и передавать в ФНС данные о сделанных взаимозачетах (доходах и расходах) налогоплательщика при проведении торговых сделок на маркетплейсе. Для этого площадку нужно включить в специальный налоговый реестр. Данные следует передавать до 10 числа месяца, следующего за месяцем с проведением операций.
Когда возможен переход
В 2024 году все действующие налогоплательщики независимо от применяемого режима могут перейти на АУСН только с начала нового календарного года.
С 2025 года переход на автоупрощенку для плательщиков УСН или НПД возможен будет с первого числа любого месяца (пп. «б» п. 2 ст. 9 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Для этого нужно будет уведомить налоговую инспекцию о переходе на АУСН и одновременно отказаться от ранее применяемого налогового режима. Сделать это нужно не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу, с которого планируется применение АУСН. После перехода на АУСН не с начала года запрещено менять налоговый режим в течение 12 месяцев. Это важно учитывать при планировании своей предпринимательской деятельности.
По общим правилам налоговым периодом для плательщиков автоупрощенки является календарный месяц.
Для новых компаний и ИП с января 2025 года первым налоговым периодом станет период от момента регистрации до конца того месяца, в котором они уведомили о переходе на АУСН. Это правило будет применяться, если уведомление было отправлено в месяце после месяца регистрации налогоплательщика.
Например, физлицо зарегистрировало ИП 14 февраля. Заявление на АУСН было подано 5 марта. Налоговым периодом в этом случае будет период с 14 февраля до 31 марта.
Лимит по доходам за прошлый год
Чтобы работать на АУСН, годовой доход не должен превышать 60 млн руб. с начала текущего года. Такое правило действует до конца 2024 года.
Начиная с 1 января 2025 года, будет приниматься во внимание также доход за предыдущий год — он тоже не должен превышать 60 млн руб. Поэтому, если организация или ИП планирует перейти на автоупрощенку в 2025 году, ее доход за 2024 год не должен превышать 60 млн руб., также как и выручка с начала 2025 года.
Увеличение суммы взносов на травматизм
На АУСН взносы на травматизм оплачивается фиксированной суммой. Эта сумма индексируется ежегодно. В 2024 году составляет 2 434 руб., а в 2025 году — 2 750 руб. в год (постановление Правительства от 14.11.2024 № 1547).
Взнос уплачивается ежемесячно — по 1/12 от фиксированной суммы, при этом скидки и надбавки не предусмотрены (п. 4.1 ст. 22 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ)
Ставки налога на АУСН
Налог на автоматизированной упрощенной системе подлежит ежемесячной уплате.
Налогоплательщик может выбрать один из объектов налогообложения:
«Доходы» — ставка налога 8%.
«Доходы минус расходы» — ставка налога 20%.
При объекте «Доходы» базу можно уменьшить на сумму торгового. Но такая возможность применяется только в Москве, так как торговый сбор действует исключительно в данном регионе РФ.
Для объекта «Доходы минус расходы» закрытого перечня разрешенных расходов нет, это означает, что можно учесть практически любой обоснованный расход, связанный с ведением бизнеса. Тем не менее закон содержит перечень расходов, которые не учитываются при расчете налоговой базы, например, материальная помощь работникам и оплата дополнительных отпусков (ч. 2, 4 и 5 ст. 6 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). Доходы считаются в момент поступления денежных средств на расчетный счет, а расходы — в момент их списания.
При объекте «Доходы минус расходы» минимальный налог платят по ставке 3% от всех доходов. Его платят, если: по итогам года предприниматель получил убыток или рассчитанный налог оказался ниже минимального налога.
Выбранный объект налогообложения действует весь календарный год. Переход возможен только с начала следующего года. Для этого необходимо до 31 декабря текущего года уведомить налоговую инспекцию о своем решении.
Как рассчитать налог
Налогоплательщики не занимаются самостоятельным расчетом налогов — эту задачу выполняет ФНС. В сроки до 15 числа следующего после отчетного месяца ФНС направляет уведомление в личный кабинет налогоплательщика с суммой налога. Компании и ИП должны вносить налоги до 25 числа того же месяца.
В рамках АУСН возможна настройка автоматического списания налогов, это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика либо с помощью банковского сервиса. При этом налоговая служба отправляет соответствующее уведомление прямо в банк, который затем списывает установленную сумму.
На АУСН бизнес освобожден от уплаты налогов:
НДС, за исключением налога на импорт и агентского НДС.
Налог на прибыль, который обязателен лишь по дивидендам, с прибыли КИК, в качестве налогового агента по налогу на прибыль.
Налог на имущество организаций, за исключением налога на недвижимость, для определения которого используется кадастровая стоимость.
Страховые взносы, кроме взносов на травматизм.
ИП на АУСН также освобождаются от уплаты страховых взносов за себя — фиксированных и 1% на ОПС свыше 300 тыс. руб.
При этом на АУСН исчисляется НДФЛ с зарплаты работников. Расчет и перечисление налога осуществляет банк. Работодателю требуется ежемесячно предоставлять информацию о своих сотрудниках: ФИО, ИНН, общую сумму доходов, а также сведения о налоговых вычетах, которые уменьшают базу налогообложения по НДФЛ.
Отчетность на АУСН
По АУСН отчетность не сдают, за исключением:
Декларацию по налогу на прибыль, если налогоплательщик действует как налоговый агент.
Декларацию по НДС — при выставлении счета-фактуры с выделенным НДС.
ЕФС-1, подраздел 1.1 — при кадровых изменения (увольнения, прием на работу сотрудников).
ЕФС-1, подраздел 1.2 — сведения о страховом стаже.
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Что делать, если организация утратила право на применение АУСН
Например, если в организации стало больше пяти сотрудников или выручка с начала года превысила 60 млн, или нарушено другое условие применения АУСН, налогоплательщик утратит право работать на этом режиме с начала календарного месяца, в котором допущено нарушение. В этом случае нужно уведомить ФНС не позднее 15 числа следующего месяца (ч. 6 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
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