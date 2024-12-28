АУСН для всех и другие изменения с 2025 года

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим для малого бизнеса и ИП. Регламентируется система законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ. АУСН работает в экспериментальном режиме до 31 декабря 2027 года и пока доступна только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, Республике Татарстан.

Автоматизированная упрощенка снижает бюрократическую нагрузку на бизнес и упрощает ведение налогового учета. Компаниям и ИП не нужно тратить время на отчетность по налогам и сотрудникам, налоги рассчитываются автоматически.

Для перехода на АУСН необходимо проверить, подходит ли организация или ИП под условия применения спецрежима. Если критерии выполняются, нужно направить заявление в налоговую через ЛК налогоплательщика или уполномоченный банк (ч. 4 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Критерии применения АУСН:

Численность работников не более пяти человек. Платить зарплату наличными нельзя. Деньги переводятся обязательно на карту сотрудника.

Годовой доход — не более 60 млн руб.

Расчетный счет должен быть открыт в уполномоченном банке из списка.

Налогоплательщик не используют другие налоговые режимы.

Виды деятельности организации не должны относиться к банкам, микрофинансовым компаниям, НКО, ломбардам и другим. Все виды деятельности, которые попадают под запрет, перечислены в п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Остаточная стоимость ОС не превышает 150 млн руб.

В организации нет обособленных подразделений и филиалов.

Доля участия других компаний в уставном капитале не превышает 25%.