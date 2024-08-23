Налоги для ИП в 2025

НДФЛ: новые ставки и вычеты
Применять придется новую прогрессивную шкалу ставок (п. 1 ст. 224 НК):
13% — при налоговой базе до 2,4 млн руб.;
15% — применяется к части превышения с 2,4 млн руб. до 5 млн руб.;
18% — к части превышения 5 млн руб. до 20 млн руб.;
20% — к части налоговой базы, превышающей 20 млн руб., но не более 50 млн руб.;
22% — применяется к части базы, превышающей 50 млн руб.
Ставки применяются к большинству доходов физических лиц, в т.ч. зарплате. Доходы ИП, получаемые от бизнеса и включаемые в основную налоговую базу, используют эту шкалу тоже.
По ряду особых доходов — подарки, доходы от продажи имущества, страховые выплаты, выплаты по пенсионному обеспечению, процентам по банковским вкладам и т.п. (ст. 210, 214 НК), — применяются другие ставки. Облагаемая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года, когда она составляет до 2,4 млн руб., то применяется 13%-ная ставка, свыше — 15%-ная (ст. 224, 225 НК).
Есть особенности определения НДФЛ для дивидендов (ст. 210, 224 НК), для доходов от долевого участия, по процентному доходу в банках для резидентов и нерезидентов.
Увеличены стандартные вычеты на детей: на второго — до 2800 руб., на третьего и следующих — до 6000 руб., на инвалида — до 12 000 руб./мес., вырос предельный доход для вычетов — до 450 000 руб.
Новый стандартный вычет — 18 000 руб./год, — установлен для лиц, сдавших ГТО, при условии прохождения диспансеризации в этот же год (ст. 218 НК). ИП–налоговый агент вправе применить вычет единовременно за год в любом месяце — не ранее того, в котором будет подтверждено право на вычет.
УСН: новые лимиты
Лимит перехода на УСН увеличен до 337,5 млн руб. Если ИП в 2024 г. применял упрощенку и утратил на нее право по причине превышения порога дохода в 265,8 млн руб., он может перейти на УСН с 1 января 2025 г.
Для сохранения права на упрощенку применяются новые лимиты доходов — 450 млн руб., — и по остаточной стоимости ОС — 200 млн руб. (ст. 346.12, 346.13 НК).
Повышенные ставки в 8% и 20% не будут применяться, «упрощенный» налог и авансовые платежи рассчитываются по ставкам 6 и 15%. Субъекты РФ могут установить иные.
НДС для ИП на УСН
С 2025 года у ИП–упрощенцев появится обязанность платить НДС, если доходы за прошлый год превысили 60 млн руб. От уплаты НДС освобождены вновь зарегистрированные ИП.
Как только доходы превысят 60 млн руб., то НДС придется платить с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором имело место превышение (п. 5 ст. 145 НК). ИП на УСН могут применять пониженные ставки НДС в 5% и 7% при определенных условиях, не применяя вычеты, или же стандартные (10, 20%) и пользоваться правом на вычеты.
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Амнистия для ИП, применяющих дробление
ИП, которые в период 2022–2024 гг. дробили бизнес для того, чтобы не утратить право на спецрежимы, могут добровольно отказаться от применения этой схемы и освободиться от обязанности уплатить доначисленные налоги, пени, штрафы по результатам проверок за 2022–2024 гг. (ст. 6 закона от 12.07.24 № 176-ФЗ).
Новый туристический налог
Ему посвящена новая глава 33.1 НК. Этот налог уплачивают в том числе ИП — владельцы гостиниц или иных помещений из спецреестра, для временного размещения людей (ст. 418.2 НК).
Туристический налог уплачивается после ввода в соответствующем муниципальном образовании, Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, или «Сириусе». Их законами определяются и ставки.
Туристический налог исчисляется со стоимости проживания без НДС и самого налога, не может быть менее произведения 100 руб. на количество суток проживания (п. 1 ст. 418.7 НК).
Срок уплаты — не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а срок сдачи декларации — не позднее 25 числа того же месяца (ст. 418.6, 418.8, 418.9 НК).
Пониженные тарифы страховых взносов
Если ИП одновременно является субъектом МСП и его основная деятельность — обрабатывающее производство (разд. «Обрабатывающие производства» ОКВЭД 2, указано в перечне, утв. Правительством), то с части ежемесячных выплат физическому лицу свыше МРОТ страховые взносы рассчитываются по тарифу 7,6% (исключения см. подп. 17 п. 1, п. п. 2.5, 13.2 ст. 427 НК).
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