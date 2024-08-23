Налоги для ИП в 2025

Применять придется новую прогрессивную шкалу ставок (п. 1 ст. 224 НК):

13% — при налоговой базе до 2,4 млн руб.;

15% — применяется к части превышения с 2,4 млн руб. до 5 млн руб.;

18% — к части превышения 5 млн руб. до 20 млн руб.;

20% — к части налоговой базы, превышающей 20 млн руб., но не более 50 млн руб.;

22% — применяется к части базы, превышающей 50 млн руб.

Ставки применяются к большинству доходов физических лиц, в т.ч. зарплате. Доходы ИП, получаемые от бизнеса и включаемые в основную налоговую базу, используют эту шкалу тоже.

По ряду особых доходов — подарки, доходы от продажи имущества, страховые выплаты, выплаты по пенсионному обеспечению, процентам по банковским вкладам и т.п. (ст. 210, 214 НК), — применяются другие ставки. Облагаемая база рассчитывается нарастающим итогом с начала года, когда она составляет до 2,4 млн руб., то применяется 13%-ная ставка, свыше — 15%-ная (ст. 224, 225 НК).

Есть особенности определения НДФЛ для дивидендов (ст. 210, 224 НК), для доходов от долевого участия, по процентному доходу в банках для резидентов и нерезидентов.

Увеличены стандартные вычеты на детей: на второго — до 2800 руб., на третьего и следующих — до 6000 руб., на инвалида — до 12 000 руб./мес., вырос предельный доход для вычетов — до 450 000 руб.

Новый стандартный вычет — 18 000 руб./год, — установлен для лиц, сдавших ГТО, при условии прохождения диспансеризации в этот же год (ст. 218 НК). ИП–налоговый агент вправе применить вычет единовременно за год в любом месяце — не ранее того, в котором будет подтверждено право на вычет.