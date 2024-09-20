Налог на прибыль 2025: ставки, расходы, инвестиционный налоговый вычет

Рассматриваем новшества в регулировании налога на прибыль, которые ожидают налогоплательщиков с 2025 года.

Налоговые ставки изменятся

С первого дня 2025 года 20%-ная налоговая ставка повысится до 25% (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ), из которых 8% пойдет в бюджет РФ, 17% — в бюджеты регионов и территории «Сириуса».

С 2031 года в федеральный бюджет будут поступать 7%, а субъекты РФ и территория «Сириус» будут получать 18%.

По прогнозам Минфина, повышение сделает реальным отказ от применения с 1 января 2025 года экспортных курсовых пошлин и принесет бюджету порядка 1,6 трлн руб. дополнительно.

До 2030 года компании из IT-сферы станут платить 5% налог на прибыль. С одной стороны, это больше, чем ныне действующая нулевая ставка, с другой — все равно меньше, чем общая 20%-ная и будущая 25%-ная ставка.

До 2030 года субъекты РФ получили право вводить сниженную налоговую ставку (в той части, которая поступает в бюджет субъекта) для малых технологических компаний

Лицензиаты, которые используют участки недр севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с 2025–2030 гг. облагают прибыль, полученную от их освоения, по 20%-ной ставке (дополнительные условия — п. 1.17 ст. 284 НК).

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Введение повышающих коэффициентов

С 2025 года применяют повышающий коэффициент 2 в отношении следующих расходов на:

приобретение исключительных прав;

использование российского ПО;

их донастройку, модификацию, доведение до состояния, пригодного для использования.

Коэффициент по НИОКР-расходам повышен до 2 (сейчас — 1,5). Для малых технологических компаний при формировании первоначальной стоимости НМА доступна возможность списания расходов на любой вид НИОКР с коэффициентом 2 (ст. 257, 262, 264 НК).

Установлен новый инвестиционный вычет

С 1 января 2025 года будет доступен новый вид вычета по налогу на прибыль — федеральный инвестиционный. Он будет введен в дополнение к ныне действующему региональному инвестиционному. С помощью федерального инвествычета можно уменьшить «федеральную» часть налога на прибыль.

Внимание: возможно применение лишь одного из них!

В скором времени Кабмин определит категории налогоплательщиков, для которых доступен федеральный инвестиционный вычет, объектов, к которым он применим, условия и порядок применения и определения величины. Согласно ст 286.2 НК, вычет можно применить в отношении 50% совокупности расходов на: приобретение, сооружение, изготовление, доставку ОС, доработку до состояния, когда ОС станет пригодно для использования;

приобретение, создание, доработку НМА;

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение указанных ОС и / или НМА (кроме частичной ликвидации).

По объектам ОС и НМА, по которым применяется ФИНВ, нельзя использовать РИНВ, указанный в ст. 286.1 НК (п. 4 ст. 286.1 НК).

Воспользоваться вычетом могут плательщики, которые исчисляют налог на прибыль в федеральной части по ставке 8% в период 2025–2030 гг., при условии, что они несут вышеописанные расходы и / или входят в группу с тем, кто их несет.

Вычет не доступен иностранным юрлицам — налоговым резидентам России, участникам соглашений о капиталовложениях, банки, иным кредитным организациям, производители пива, алкоголя, табака и т.п. подакцизных товаров.

Решение о применении вычета и его условиях должно быть упомянуто в учетной политике (п. 8 ст. 286.2 НК), в НК нет указания на то, что о принятом решении нужно уведомлять налоговиков. Применять вычет возможно с начала календарного года (п. 1 ст. 285 НК) к «федеральной» части налога, исчисленной за налоговый (отчетный) период введения в эксплуатацию ОС/НМА (или за период, когда изменилась первоначальная стоимость, п. 6 ст. 286.2 НК, закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Если после уменьшения сумма налога / авансового платежа оказалась ниже налога, исчисленного по ставке 3%, то нужно уплатить в бюджет РФ налог по ставке 3% (ставка действует в 2025–2030 гг.). Неиспользованную часть вычета можно перенести на последующие налоговые / отчетные периоды. При нарушении условий применения вычета необходимо восстановить неуплаченную сумму налога и уплатить пени, которые накапают со дня, когда истек срок его уплаты.

Если объект, по которому применен вычет, выбыл в порядке реализации или по другому основанию (исключая ликвидацию) раньше пяти лет с даты ввода в эксплуатацию, при этом СПИ не истек, то потребуется восстановить и уплатить в бюджет сумму, на которую был уменьшен налог в результате вычета, и уплатить пени. После восстановления налога доход от реализации можно уменьшить на первоначальную стоимость ОС / НМА (подп. 4 п. 1 ст. 268 НК).

Решения от «Астрала» позволяют отправлять уведомления об исчисленных суммах, подать налоговые декларации, формировать расчеты, отчетность. Пользователи сервиса 1С-Отчетность оценят заполнение документов прямо в программе «1С», а с помощью онлайн-сервиса Астрал Отчет 5.0 можно сохранять отчетность в «облаке», и иметь к ней доступ в любом месте с любого устройства.

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