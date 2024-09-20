Налог на прибыль 2025: ставки, расходы, инвестиционный налоговый вычет

Налоговые ставки изменятся
С первого дня 2025 года 20%-ная налоговая ставка повысится до 25% (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ), из которых 8% пойдет в бюджет РФ, 17% — в бюджеты регионов и территории «Сириуса».
С 2031 года в федеральный бюджет будут поступать 7%, а субъекты РФ и территория «Сириус» будут получать 18%.
По прогнозам Минфина, повышение сделает реальным отказ от применения с 1 января 2025 года экспортных курсовых пошлин и принесет бюджету порядка 1,6 трлн руб. дополнительно.
До 2030 года компании из IT-сферы станут платить 5% налог на прибыль. С одной стороны, это больше, чем ныне действующая нулевая ставка, с другой — все равно меньше, чем общая 20%-ная и будущая 25%-ная ставка.
До 2030 года субъекты РФ получили право вводить сниженную налоговую ставку (в той части, которая поступает в бюджет субъекта) для малых технологических компаний
Лицензиаты, которые используют участки недр севернее 70 градуса северной широты в границах Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, с 2025–2030 гг. облагают прибыль, полученную от их освоения, по 20%-ной ставке (дополнительные условия — п. 1.17 ст. 284 НК).
Подготовка и отправка отчетности по налогам становится значительно проще с решениями компании «Астрал». Сервис Астрал Отчет 5.0 позволяет создавать и отправлять отчеты в налоговую и другие контролирующие органы с любого устройства, подключенного к интернету. Сервис 1С-Отчетность сохраняет привычный интерфейс программы учета 1С, но добавляет новые функции, упрощая отправку и контроль на всех этапах подачи отчетов.
Введение повышающих коэффициентов
С 2025 года применяют повышающий коэффициент 2 в отношении следующих расходов на:
приобретение исключительных прав;
использование российского ПО;
их донастройку, модификацию, доведение до состояния, пригодного для использования.
Коэффициент по НИОКР-расходам повышен до 2 (сейчас — 1,5). Для малых технологических компаний при формировании первоначальной стоимости НМА доступна возможность списания расходов на любой вид НИОКР с коэффициентом 2 (ст. 257, 262, 264 НК).
Установлен новый инвестиционный вычет
С 1 января 2025 года будет доступен новый вид вычета по налогу на прибыль — федеральный инвестиционный. Он будет введен в дополнение к ныне действующему региональному инвестиционному. С помощью федерального инвествычета можно уменьшить «федеральную» часть налога на прибыль.
Внимание: возможно применение лишь одного из них!
В скором времени Кабмин определит категории налогоплательщиков, для которых доступен федеральный инвестиционный вычет, объектов, к которым он применим, условия и порядок применения и определения величины. Согласно ст 286.2 НК, вычет можно применить в отношении 50% совокупности расходов на:
приобретение, сооружение, изготовление, доставку ОС, доработку до состояния, когда ОС станет пригодно для использования;
приобретение, создание, доработку НМА;
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение указанных ОС и / или НМА (кроме частичной ликвидации).
По объектам ОС и НМА, по которым применяется ФИНВ, нельзя использовать РИНВ, указанный в ст. 286.1 НК (п. 4 ст. 286.1 НК).
Воспользоваться вычетом могут плательщики, которые исчисляют налог на прибыль в федеральной части по ставке 8% в период 2025–2030 гг., при условии, что они несут вышеописанные расходы и / или входят в группу с тем, кто их несет.
Вычет не доступен иностранным юрлицам — налоговым резидентам России, участникам соглашений о капиталовложениях, банки, иным кредитным организациям, производители пива, алкоголя, табака и т.п. подакцизных товаров.
Решение о применении вычета и его условиях должно быть упомянуто в учетной политике (п. 8 ст. 286.2 НК), в НК нет указания на то, что о принятом решении нужно уведомлять налоговиков. Применять вычет возможно с начала календарного года (п. 1 ст. 285 НК) к «федеральной» части налога, исчисленной за налоговый (отчетный) период введения в эксплуатацию ОС/НМА (или за период, когда изменилась первоначальная стоимость, п. 6 ст. 286.2 НК, закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Если после уменьшения сумма налога / авансового платежа оказалась ниже налога, исчисленного по ставке 3%, то нужно уплатить в бюджет РФ налог по ставке 3% (ставка действует в 2025–2030 гг.). Неиспользованную часть вычета можно перенести на последующие налоговые / отчетные периоды. При нарушении условий применения вычета необходимо восстановить неуплаченную сумму налога и уплатить пени, которые накапают со дня, когда истек срок его уплаты.
Если объект, по которому применен вычет, выбыл в порядке реализации или по другому основанию (исключая ликвидацию) раньше пяти лет с даты ввода в эксплуатацию, при этом СПИ не истек, то потребуется восстановить и уплатить в бюджет сумму, на которую был уменьшен налог в результате вычета, и уплатить пени. После восстановления налога доход от реализации можно уменьшить на первоначальную стоимость ОС / НМА (подп. 4 п. 1 ст. 268 НК).
Решения от «Астрала» позволяют отправлять уведомления об исчисленных суммах, подать налоговые декларации, формировать расчеты, отчетность. Пользователи сервиса 1С-Отчетность оценят заполнение документов прямо в программе «1С», а с помощью онлайн-сервиса Астрал Отчет 5.0 можно сохранять отчетность в «облаке», и иметь к ней доступ в любом месте с любого устройства.
Читайте также:
Упрощенцы будут платить НДС: кто в списках? Требования, документы
Новая прогрессивная шкала по НДФЛ: ставки и порядок взимания
Сервисы ГК «Астрал» для бизнеса
Существенная экономия времени. Отправь заявку и мы расскажем все об электронном документообороте
Реклама: ООО «АСТРАЛ-СОФТ», ИНН: 4027145240, erid: LjN8KATt7
Начать дискуссию