Как работать на ПСН в 2025 году, новые ограничения: что обязательно нужно знать бизнесу

ПСН применяют индивидуальные предприниматели с небольшим бизнесом. Организации и самозанятые работать на патенте не могут.
Плюсы применения ПСН:
простота;
понятность;
отсутствие дополнительной отчетности;
относительно небольшая налоговая нагрузка.
Основные правила применения ПСН
Порядок применения этой системы установлены главой 26.5 Налогового Кодекса РФ. Работать на патенте могут ИП, которые ведут определенные виды деятельности. Причем список данных видов деятельности может быть дополнен законами субъектов РФ. Количество работников ИП на патенте не должно превышать 15 человек. Если предприниматель совмещает ПСН с другим режимом, лимит 15 человек действует только в отношении работников, которые задействованы в деятельности по патенту.
Чтобы получить патент, нужно подать заявление не позднее, чем за 10 дней до начала осуществляемого вида деятельности.
Например, чтобы начать работать на патенте с 1 января 2025 года заявление нужно было подать до 17 декабря 2024 года (включительно). Если пропустить срок, налоговая инспекция откажет в выдаче патента.
Вновь зарегистрированные предприниматели должны выбрать систему налогообложения — УСН или ОСНО, в качестве основной.
Патент может быть выдан на любой срок, не превышающий 12 месяцев календарного года.
Совмещение ПСН с другими режимами допускается, патент применяется только в отношении заявленного вида деятельности. ПСН можно совмещать с ОСНО, УСН и ЕСХН.
Основная суть патентной системы налогообложения: законодатели рассчитывают потенциально возможный доход к получению по видам деятельности, умноженный на налоговую ставку 6%. Получается, что сумма оплаты за патент — фиксированная. Это как правило снижает налоговую нагрузку на бизнес. Налоговые декларации по патенту не предусмотрены.
Приобрести патент можно на несколько видов деятельности. Но по отдельным видам деятельности есть свои ограничения. Например, при осуществлении розничной торговли площадь торгового зала не должна превышать 150 кв.м. При этом региональные власти могут внести дополнительные ограничения на применение ПСН, например, уменьшить установленную площадь торгового зала для розницы.
Если ИП превысит лимиты по доходам или количеству работников, он утратит право на применение ПСН.
Предприниматели могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов за себя (фиксированные взносы и взнос на ОПС 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.) и уплаченных за работников:
Предприниматели с сотрудниками могут уменьшить оплату за патент не более, чем на 50% от стоимости патента. При этом страховые взносы должны быть фактически перечислены в бюджет.
Предприниматели без сотрудников могут уменьшить до 100% стоимости патента, независимо от фактической уплаты страховых взносов.
Также ИП с сотрудниками может уменьшить стоимость патента на суммы фактически оплаченных больничных, которые не покрываются из средств СФР.
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Условия для перехода и применения ПСН в 2025 году
По действующему порядку ИП может работать на ПСН, пока его доходы от всех видов деятельности в рамках патента не превысят 60 млн руб. Предприниматель теряет право работать на этом режиме до конца текущего года. А в следующем году он опять может приобрести патент.
С 2025 года правила меняются. Предельный доход останется прежним — 60 млн руб. Но если доходы ИП по патенту превысят этот лимит в течение года, то он утратит право на спецрежим не только на текущий, но и на будущий год.
Если ИП совмещает патент с упрощенкой, при расчете предельной величины 60 млн руб. доходы учитываются от деятельности по двум системам налогообложения суммарно.
В 2025 году ИП Петров А.Ю. совмещает ПСН и УСН. Он купил патент со сроком действия с 1 января по 30 сентября и заработал в этот период 58 млн руб., на УСН он заработал еще 13 млн руб. Совокупный доход Петрова за весь год превысил 60 млн руб. (58 + 13 = 71 млн руб.), поэтому он утратил право работать на патенте в 2025 году и в следующем 2026 году. При этом доходы, которые были получены в период действия патента, нужно пересчитать в рамках упрощенки.
Дополнены виды деятельности, на которые можно приобрести патент. С 1 января 2025 года, предприниматели, занимающиеся производством или продажей изделий из серебра могут перейти на патентную системы налогообложения (ст. 346.43 НК).
Сроки оплаты патента с 2025 года
Если патент взяли на срок не более шести месяцев, оплатить его нужно не позже окончания срока действия.
Оплата патента на более длительный период будет в два этапа:
⅓ суммы стоимости патента — в течение 90 дней с начала действия патента.
⅔ суммы стоимости патента — до окончания срока действия патента. Учитывайте изменение, которое стартует с 2025 года — стоимость патента со сроком действия до 31 декабря должна быть оплачена не позднее 28 декабря.
На ПСН смогут переходить самозанятые, которые утратили право на НПД
По действующим правилам, если самозанятый ИП теряет право на НПД, он может перейти на упрощенку. Для этого он в течение 20 календарных дней с момента утраты права на самозанятость должен уведомить налоговую о переходе на упрощенку. Иначе придется платить налоги в рамках ОСНО.
С 1 января 2025 года самозанятые, которые слетели с НПД, смогут перейти на ПСН. Для этого также нужно в течение 20 календарных дней уведомить о переходе налоговую инспекцию. Датой перехода на патент будет считаться дата снятия с учета ИП в качестве самозанятого.
Освобождение от ККТ
С 1 марта 2025 года ИП на патенте, которые занимаются торговлей на регулярных ярмарках выходного дня, освобождаются от применения ККТ. Но чтобы не применять ККТ, должны выполняться условия:
у предпринимателя не должно быть более 50 торговых мест в совокупности;
он должен заниматься определенным видом деятельности (п. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 НК).
Напоминаем, что ИП на патенте могут не использовать при расчетах ККТ, если они оказывают отдельные виды услуг и работ (п. 2.1. ст. 2 закона № 54-ФЗ). В остальных случая у предпринимателя должна быть онлайн-касса.
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