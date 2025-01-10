Как работать на ПСН в 2025 году, новые ограничения: что обязательно нужно знать бизнесу

Порядок применения этой системы установлены главой 26.5 Налогового Кодекса РФ. Работать на патенте могут ИП, которые ведут определенные виды деятельности. Причем список данных видов деятельности может быть дополнен законами субъектов РФ. Количество работников ИП на патенте не должно превышать 15 человек. Если предприниматель совмещает ПСН с другим режимом, лимит 15 человек действует только в отношении работников, которые задействованы в деятельности по патенту.

Чтобы получить патент, нужно подать заявление не позднее, чем за 10 дней до начала осуществляемого вида деятельности.

Например, чтобы начать работать на патенте с 1 января 2025 года заявление нужно было подать до 17 декабря 2024 года (включительно). Если пропустить срок, налоговая инспекция откажет в выдаче патента.

Вновь зарегистрированные предприниматели должны выбрать систему налогообложения — УСН или ОСНО, в качестве основной.

Патент может быть выдан на любой срок, не превышающий 12 месяцев календарного года.

Совмещение ПСН с другими режимами допускается, патент применяется только в отношении заявленного вида деятельности. ПСН можно совмещать с ОСНО, УСН и ЕСХН.

Основная суть патентной системы налогообложения: законодатели рассчитывают потенциально возможный доход к получению по видам деятельности, умноженный на налоговую ставку 6%. Получается, что сумма оплаты за патент — фиксированная. Это как правило снижает налоговую нагрузку на бизнес. Налоговые декларации по патенту не предусмотрены.

Приобрести патент можно на несколько видов деятельности. Но по отдельным видам деятельности есть свои ограничения. Например, при осуществлении розничной торговли площадь торгового зала не должна превышать 150 кв.м. При этом региональные власти могут внести дополнительные ограничения на применение ПСН, например, уменьшить установленную площадь торгового зала для розницы.

Если ИП превысит лимиты по доходам или количеству работников, он утратит право на применение ПСН.

Предприниматели могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов за себя (фиксированные взносы и взнос на ОПС 1% с доходов свыше 300 тыс. руб.) и уплаченных за работников:

Предприниматели с сотрудниками могут уменьшить оплату за патент не более, чем на 50% от стоимости патента. При этом страховые взносы должны быть фактически перечислены в бюджет.

Предприниматели без сотрудников могут уменьшить до 100% стоимости патента, независимо от фактической уплаты страховых взносов.

Также ИП с сотрудниками может уменьшить стоимость патента на суммы фактически оплаченных больничных, которые не покрываются из средств СФР.