Дробление бизнеса 2025: признаки, доначисления, налоговая амнистия

Дробление определяют как схему, когда несколько фирм или ИП искусственно перераспределяют между собой бизнес-процессы, чтобы сохранить право на спецрежимы или налоговые льготы, то есть получить необоснованную налоговую выгоду.

При этом само по себе разделение бизнеса не противоречит закону, если для этого есть деловая цель с точки зрения оптимизации деятельности. Ключевым критерием нелегальной схемы становится именно искусственное разделение, чтобы уйти от налогов. Но если компания ведет деятельность при помощи нескольких юридических лиц, важно четко обозначить деловую цель.

На практике бизнес часто работает по принципу мультипартнерской модели, при которой одни и те же лица являются учредителями в разных компаниях. Необходимо показать, что это необходимо для реализации конкретных бизнес-задач.

Контролирующим органам хорошо известны признаки такой схемы (см. п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, письма ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 и т. п.):

взаимозависимость в связи с родственными, свойственными, дружескими отношениями;

общая инфраструктура — офисы, банки, сайты, бухгалтерия и т. п.;

общие базы поставщиков, покупателей, заказчиков и т. п.;

у компании на ОСНО снижается налоговая нагрузка сразу после того, как появляются новые партнеры на спецрежимах;

сотрудники переводятся в новые фирмы, сохраняя трудовую функцию;

осуществление идентичной деятельности;

деловая цель отсутствует вообще или крайне не очевидна.

Исчерпывающего перечня признаков нет, также как и универсального стандарта доказывания. Каждый конкретный случай налоговики исследуют индивидуально (письма ФНС от 22.08.2024 № ЗГ-2-2/12008, от 09.08.2024 № СД-4-7/9113).

В некоторых случаях налоговая инспекция не усматривает признаков дробления, несмотря на явное разделение бизнеса. Например, когда организации-застройщики создают отдельные объекты недвижимости по отдельному градостроительному плану земельного участка или утвержденным проектам планировки территории, и привлекают в этих целях деньги от участников долевого строительства (письмо ФНС от 22.08.2024 № ЗГ-2-2/12008).

Важно: наличие одного-двух признаков дробления еще не доказывает наличия схемы. Но чем больше их будет, тем выше риск того, что налоговики сочтут дробление доказанным.

Рассмотрим наиболее спорные признаки дробления.