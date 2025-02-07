Дробление бизнеса 2025: признаки, доначисления, налоговая амнистия

Что относится к признакам дробления
Дробление определяют как схему, когда несколько фирм или ИП искусственно перераспределяют между собой бизнес-процессы, чтобы сохранить право на спецрежимы или налоговые льготы, то есть получить необоснованную налоговую выгоду.
При этом само по себе разделение бизнеса не противоречит закону, если для этого есть деловая цель с точки зрения оптимизации деятельности. Ключевым критерием нелегальной схемы становится именно искусственное разделение, чтобы уйти от налогов. Но если компания ведет деятельность при помощи нескольких юридических лиц, важно четко обозначить деловую цель.
На практике бизнес часто работает по принципу мультипартнерской модели, при которой одни и те же лица являются учредителями в разных компаниях. Необходимо показать, что это необходимо для реализации конкретных бизнес-задач.
Контролирующим органам хорошо известны признаки такой схемы (см. п. 1 ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, письма ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 и т. п.):
взаимозависимость в связи с родственными, свойственными, дружескими отношениями;
общая инфраструктура — офисы, банки, сайты, бухгалтерия и т. п.;
общие базы поставщиков, покупателей, заказчиков и т. п.;
у компании на ОСНО снижается налоговая нагрузка сразу после того, как появляются новые партнеры на спецрежимах;
сотрудники переводятся в новые фирмы, сохраняя трудовую функцию;
осуществление идентичной деятельности;
деловая цель отсутствует вообще или крайне не очевидна.
Исчерпывающего перечня признаков нет, также как и универсального стандарта доказывания. Каждый конкретный случай налоговики исследуют индивидуально (письма ФНС от 22.08.2024 № ЗГ-2-2/12008, от 09.08.2024 № СД-4-7/9113).
В некоторых случаях налоговая инспекция не усматривает признаков дробления, несмотря на явное разделение бизнеса. Например, когда организации-застройщики создают отдельные объекты недвижимости по отдельному градостроительному плану земельного участка или утвержденным проектам планировки территории, и привлекают в этих целях деньги от участников долевого строительства (письмо ФНС от 22.08.2024 № ЗГ-2-2/12008).
Важно: наличие одного-двух признаков дробления еще не доказывает наличия схемы. Но чем больше их будет, тем выше риск того, что налоговики сочтут дробление доказанным.
Рассмотрим наиболее спорные признаки дробления.
Что может указывать на несамостоятельность
Следующие признаки могут насторожить налоговиков:
Аффилированность прямая или косвенная — родственные связи, подконтрольность по службе (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895), ИП на спецрежиме одновременно руководитель фирмы (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Несение расходов друг за друга (письмо ФНС от 09.08.2024 № СД-4-7/9113).
Одно лицо несет расходы за всех, причем оно не перевыставляет счета другим участникам группы (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Всей группой фактический управляет одно лицо или может влиять на решения, принимаемые членами группы (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).
Общая инфраструктура, материальная база, персонал
На общность базы могут указывать:
Общие вывески, обозначения, телефоны, адреса (в т. ч. МАС, IP), офисы, банки, склады (письма ФНС от 09.08.2024 № СД-4-7/9113, от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Выставление счетов от имени какого-то одного лица (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Отсутствие собственных ОС и оборотных средств, кадров и т. п. (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).
Ведение бизнеса в одном офисе, помещении, причем нет разделения на участки, отсутствуют и капитальные перегородки и т. п. (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Распределение персонала произведено формально, должности, рабочие места, обязанности остаются прежними (письма ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).
Доверенности от участников оформлены на одно и то же лицо (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).
Бухгалтерские и кадровые документы хранятся совместно, отчетность сдается с одного IP-адреса (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Неочевидность или отсутствие деловой цели
На отсутствие или неочевидность указывают, например, ситуации, в которых:
Налоговые обязательства всех участников группы снизились или остались почти неизменными, а бизнес в целом расширился (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).
Дробление произошло перед расширением бизнеса (письмо ФНС от 11.2008.1 № СА-4-7/15895).
Новые юридические лица создаются исключительно для того, чтобы сразу перевести их на спецрежимы (письмо ФНС от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051).
Доходы, средняя численность, используемые площади критически близки к предельным лимитам (письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, п. 11 Обзора, утв. Президиумом ВС 13.12.2023). Как только приближается порог, часть бизнеса передается ИП или фирме, которые имеют признаки подконтрольности.
Как налоговики доначисляют налоги
Итогом выявления схемы станет доначисление налогов, как если бы дробления не было. Так, если не было оснований для применения УСН без обязанности уплаты НДС, будут доначислены и этот налог, и налог на прибыль. Такую реконструкцию налоговики проводят на основании сведений и документов, которые имеются у них, и представленных самим налогоплательщиком (п. 28 письма ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060). Поэтому нужно дать налоговикам пояснения, представить документы и т.п.
Также налоговики должны учитывать при доначислениях не только доходы (прибыль) раздробленной группы, но и фактически уплаченные ими налоги. Например, при выявлении применения схемы с налогоплательщиками на спецрежимах налоги, уплаченные ими, учитываются при определении налоговых обязательств организатора группы (определение ВС от 21.07.2022 № 301-ЭС22-4481).
Налоги, которые были уплачены в рамках спецрежима, должны учитываться при определении налога на прибыль, поскольку по сути являются его эквивалентами. Налог на прибыль в этом случае считается уплаченным в даты внесения участниками схемы. Налоговики должны рассчитывать штрафы и пени, основываясь именно на этих датах (п. 1.3 Обзора, направленного письмом ФНС от 03.10.23 № БВ-4-9/12603), остаток также учитывается при определении иных недоимок.
Пример. Налоговики выявили схему дробления: ИП-«упрощенец» сдавал в аренду помещение другому ИП-упрощенцу, причем оба были взаимозависимы, арендная плата не вносилась и т. п. Договор аренды был составлен исключительно для того, чтобы остаться на УСН, а совокупный доход обоих уже превышал лимит. Налоговики доначислят арендодателю НДФЛ и НДС, причем по расчетной ставке — 5/105, 7/107 или 20/120, 10/110, поскольку НДС — это часть цены (пример из судебной практики, подтверждающий правильность подхода, — постановление АС Дальневосточного округа от 08.11.2024, кейс № А51-14487/2023).
Как применяется налоговая амнистия
Налоговая амнистия касается тех, кто в любой налоговый период в течение 2022–2024 гг. применял спецрежимы для дробления, и решение, которым подтверждены факты применения схемы, вступило в силу 12 июля 2024 года и позднее.
Амнистироваться можно по доначислениям за 2022–2024 гг. в связи с дроблением, по пеням на эти суммы, по штрафам по п. 1 ст. 119, ст. 120, 122 НК. Подчеркнем еще раз — амнистироваться можно лишь на суммы, связанные с дроблением. При этом отсутствие упоминания о дроблении в акте, решении не ограничивает право на амнистию (п. 7 приложения к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836).
Под амнистию не подпадают:
доначисления за 2021 год и более ранние периоды;
доначисления по итогам налоговых проверок за 2022–2024 гг., не связанные с дроблением;
НДФЛ и страховые взносы, которые были доначислены из-за занижений зарплаты;
налог на прибыль у организаций на ОСНО, НДФЛ у ИП, налог, уплачиваемый на спецрежиме, которые доначислены из-за сокрытия, занижения выручки, доходов;
доначисления за период 2022–2024 гг. за дробление без применения спецрежимов и ряд других сумм.
Решение должно вступить в силу с 12 июля 2024 года. Также нужно подтвердить любое из следующих обстоятельств:
Добровольный отказ от дробления, целиком или в части. Желательно сделать это до ВНП за 2025–2026 гг. — так можно освободиться от больших доначислений.
ВНП за 2025–2026 гг. не установила дробление.
ВНП за 2025–2026 гг. не назначалась — значит, налоговики не усмотрели в деятельности налогоплательщиков признаков дробления.
Организация скоро будет ликвидирована, в отношении нее принято решение об исключении из ЕГРЮЛ, или она признана банкротом.
К ИП последнее основание не применяется (п. 21 приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836). Но прекративший деятельность или признанный банкротом ИП подпадет под амнистию с 1 января 2030 года, если с 1 января 2025 года не будет установлено, что он продолжает вести бизнес через дробление.
Как добровольно отказаться от дробления
Нужно пересмотреть показатели, на основании которых применяются налоговые режимы (п. 2 ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ), а именно:
рассчитать сумму дохода по группе в целом;
определить режим, который должен применяться;
посчитать на этом основании налоги;
сдать корректную отчетность и уплатить налоги.
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ФНС не ограничивает налогоплательщиков в выборе способов отказа от дробления. Ведомство указывает, что эти способы могут быть разными, например:
Перевести всех участников группы на ОСНО.
Перевести всю деятельность с группы лиц на одно лицо.
Объединить всю группу в одно лицо.
Продать доли в УК, акции посторонним, независимым лицам — так образом группа прекратит существование как единый субъект.
Частичным считается отказ от дробления лишь по некоторым членам группы, и он тоже «засчитывается» (ч. 2, 8 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, п. 17 приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@). При этом налогоплательщик освобождается от уплаты налогов, пеней, штрафов, доначисленных лишь за 2022–2024 гг. из-за дробления (ч. 8 ст. 6 закона 176-ФЗ). Один из вариантов расчета итогов частичного отказа приведен п. 17, 18 приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836.
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