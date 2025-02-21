Что будет, если сдавать отчетность чужой электронной подписью

Самое важное — понимать, что передача ключа ЭП другому лицу влечет за собой риски, которые прежде всего отражаются на владельце ЭП и самой компании.

Вот к каким последствиям для компании приводит передача ЭП:

Утрата контроля над документами.

При передаче ЭП третьему лицу владелец теряет возможность контролировать, какие документы подписываются от его имени. Так могут быть заключены нежелательные договоры, выданы финансовые поручения или приняты обязательства без ведома владельца. Даже если подпись используется сотрудником без злого умысла, неосторожные действия могут нанести серьезный ущерб.

Юридическая ответственность.

С юридической точки зрения владелец подписи несет полную ответственность за все документы, подписанные с его ЭП. Даже если будет доказано, что подпись использовал другой человек, суд вряд ли признает документы недействительными.

Возможность мошенничества.

Переданная подпись может быть использована для совершения мошеннических действий: перевода средств, получения кредитов или изменения условий контрактов.

В постановлении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.09.2021 № 88-21008/2021 было рассмотрено дело, где истец просила признать недействительным договор поручительства, подписанный ее ЭП. Суд отказал, установив, что подпись была оформлена с использованием другой ЭП, принадлежавшей истцу как генеральному директору. Поскольку истец передавала свою подпись сотрудникам, суд счел, что она несет ответственность за все действия, связанные с ее ЭП.

Репутационные потери.

Если выяснится незаконное использование сотрудниками чужой ИП, это нанесет ущерб репутации компании, вызовет недоверие со стороны партнеров, клиентов и контрагентов и в итоге может привести к расторжению контрактов.

Финансовые потери.

Использование ЭП недобросовестными сотрудниками может привести к финансовым потерям. Владелец подписи будет нести ответственность перед налоговой инспекцией за любые ошибки или недоимки. Например, если бухгалтер сдал с подписью директора недостоверную бухгалтерскую отчетность и этот факт обнаружился, должностное лицо (то есть руководитель) получит штраф 5–10 тысяч рублей (ст. 15.11 КоАП).

За сдачу недостоверных сведений о доходах физлиц должностному лицу грозит административный штраф от 300 до 500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Если из-за недостоверных сведений оказался не уплачен (уплачен не полностью) НДФЛ, то компании придется заплатить штраф 20% от суммы налога, которая не была уплачена в срок (п. 1 ст. 123 НК).

Директора организации или ИП могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что налог не уплачен в крупном или особо крупном размере в их личных интересах (п. 4 ст. 108 НК, ст. 199.1 УК).

За недостоверные сведения в налоговой декларации ответственность НК прямо не устанавливает. Но она влечет налоговую, административную или уголовную ответственность за неуплату налогов (страховых взносов), а также начисление пеней — если недостоверные сведения привели к этой неуплате.

Неуплата налогов или сборов в крупном или особо крупном размере влечет за собой уголовную ответственность. К ней могут быть привлечены должностные лица, которые подписывали и представляли налоговую отчетность в инспекцию.

Если суд признает факт неуплаты налогов в крупном размере, виновным лицам грозит одно из следующих наказаний (ч. 1 ст. 199 УК):