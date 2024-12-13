Практика применения МЧД в 2024–2025: топ частых вопросов от бизнеса

В 2023 году в закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ были внесены изменения, которые обновили правила работы с электронными документами. До 1 сентября 2024 года действовал переходный этап, после которого сотрудники, подписывающие документы от имени фирмы, должны применять сертификат электронной подписи физлица вместе с МЧД (машиночитаемой доверенностью) вместо сертификата электронной подписи (ЭП) сотрудника. Сертификат физлица содержит информацию о конкретном человеке, но не включает данные о его работе в компании.

МЧД представляет собой электронную доверенность, подтверждающую полномочия сотрудника и его принадлежность к фирме. Она создается в соответствии с определенным форматом, что позволяет информационной системе автоматически распознавать данные. В доверенности указывается, какие полномочия руководитель передает сотруднику так же, как в бумажном документе.