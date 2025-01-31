Машиночитаемая доверенность для Росстата

В 2023 году в законодательстве появились нововведения. Они касались работы с цифровыми документами. До 1 сентября 2024 года продолжался переходный период. Теперь же сотрудники, которые подписывают документы от имени юрлица или ИП, должны применять сертификат электронной подписи физлица вместе с МЧД.

До 1 сентября 2024 года они могли пользоваться сертификатом, привязанным к ЭП сотрудника.

Сертификат физического лица содержит сведения об определенном человеке, но не указывает на его связь с компанией. МЧД — электронный документ, который подтверждает полномочия работника подписывать документы от имени организации. Доверенность оформляется в унифицированном формате, что позволяет информационным системам распознавать данные в автоматическом режиме. В документе указаны полномочия, которые руководитель передает работнику, аналогично бумажному документу.

Важно. Руководителям юрлиц и ИП необязательно применять МЧД. Они могут подписывать электронные документы с помощью своей усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Другие документы, чтобы подтвердить полномочия, не требуются. Это определяет ст. 17.3 закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ.