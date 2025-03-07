Какие ошибки чаще всего совершают при оформлении МЧД

Руководитель филиала может действовать от имени организации только на основании доверенности, выданной генеральным директором. При этом он использует электронную подпись физического лица, в отличие от гендиректора, который применяет КЭП руководителя организации.

Если директору обособленного подразделения нужно выдать МЧД своим сотрудникам, следует передавать полномочия в особом порядке.

Как правильно: руководитель филиала может передавать часть своих полномочий работникам так:

Для МЧД формата 003 — через нотариуса.

Для МЧД формата 5.02 (ФНС) — через нотариуса.

Для МЧД СФР — через приложение «АРМ Доверенности».

Важно! Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок корневой (родительской) МЧД.