Цифровизация зерновых перевозок в 2025 году: суть эксперимента, к чему готовиться компаниям

Об эксперименте
С 1 февраля 2025 года стартовал эксперимент по постепенной цифровизации зерновых перевозок. Законодательный акт размещен на портале проектов НПА (далее — Проект). В нем определены цели эксперимента, участники, а также государственная информационная система для обмена документами (ГИС ЭПД).
Планируется, что эксперимент положительно скажется на работе перевозчиков зерна и продуктов его переработки, наведет порядок в документообороте, повысить прозрачность перевозок для контрольных органов. Эксперимент продлится до 31 октября 2025 года. У контрольных органов, участников, операторов информационной системы есть 9 месяцев, чтобы сформировать практику по переходу зерновых перевозок в цифровой формат и накопить материалы для анализа результатов.
Цели цифровизации зерновых перевозок
В первую очередь Проект направлен на упрощение документооборота между участниками зерновых сделок и контрольными органами. ГИС ЭПД — это единое пространство для обмена формами и сведениями.
При бумажном обмене документами водителям приходится возить их с собой, потому не исключены случаи утери и порчи документов. Также разрозненный формат документооборота усложняет контроль со стороны исполнительных органов власти.
На время действия эксперимента действовать будет как бумажный обмен документами, так и электронный. Планируется, что произойдет постепенный переход к цифровизации и стандартизации этапов зерновых сделок.
Цели эксперимента:
Постепенно перевести участников зерновых перевозок на электронный обмен документами в единое пространство — ГИС ЭПД.
Сделать процесс более прозрачным для проверяющих органов.
Создать единые правила электронного документооборота для зерновых перевозок.
Наладить взаимодействие между ГИС ЭПД, ФГИС «Зерно» и АИС ФНС.
Участники эксперимента
Участники эксперимента определены в Проекте. К ним относятся:
уполномоченные органы власти;
грузоотправители;
перевозчики;
грузополучатели;
операторы ИС ЭПД.
Для участия в эксперименте компании-перевозчики должны через операторов ИС ЭПД, например через ГК «Астрал» получить доступ к информационной системе по обмену документами и сведениями. Участие пока добровольное. Но не исключено, что по завершении эксперимента использование электронных документов в ГИС ЭПД при перевозках зерна и продуктов его переработки станет обязанностью всех сторон.
В чем плюсы для участников грузоперевозок
Контрагентам проще обмениваться сведениями и документами в цифровом пространстве: водители не потеряют и не испортят их, а компании сэкономят на печати бумажных документов.
В рамках эксперимента компании обмениваются документами в электронном виде — транспортными накладными, путевыми листами.
Участие в эксперименте — это не обязанность, а право компаний. Они могут стать первооткрывателями новой эпохи зерновых перевозок, или подождать, когда это сделают другие, и следовать их опыту и наработкам.
В «горячий сезон» зерновых перевозок оформление бумажных документов занимает много времени. Переход на электронный формат ускорит подготовку документов и отправку водителей в рейс.
Использование единой ИС наведет порядок в документации: не будет разрозненных региональных требований и вариаций бумажных документов. Взаимодействие станет проще благодаря стандартизации электронных форм. Использование единых документов контрагентами систематизирует процессы.
Кто координирует проведение эксперимента
Проект постановления о проведении эксперимента при перевозках зерна разработан Министерством транспорта. Ответственность и функции контроля возложены на Минтранс, Минсельхоз и ФНС.
Обязанности Минтранса и Минсельхоза:
обеспечить работу участников эксперимента в информационной системе;
разработать методические рекомендации и механизмы обмена электронными документами;
оценить результаты по окончании эксперимента и отчитаться в Правительство до 15 декабря 2025 года.
Уполномоченные органы определяют рекомендации для подачи заявок на участие в эксперименте, виды электронной подписи для работы в ИС, критерии оценки результатов эксперимента.
На основании сформированной отчетности по истечении эксперимента будут созданы условия для реализации перевозок зерна и перехода на цифровой формат обмена документами и сведениями в ИС.
«1С-ЭПД» — это сервис для обмена электронными документами между участниками грузоперевозок и ГИС ЭПД. Подходит производителям, дистрибьюторам, компаниям с полным циклом логистики, перевозчикам, транспортным компаниям.
Подключение к «1С-ЭПД» позволяет участникам логистического процесса:
Оформлять любой перевозочный документ за минуту.
Проследить грузоперевозку на любом этапе.
Обновлять документы, исправлять ошибки, корректировать маршрут. Все изменения сразу будут доступны контрагентам.
Хранить ЭПД в электронном архиве, быстро находить нужные и не складировать бумажные копии.
Предоставляйте электронные документы при проверках ФНС.
Специалисты компании ГК «Астрал» ответят на все ваши вопросы и помогут внедрить сервис в компании. На консультации вы узнаете, какие еще преимущества есть у «1С-ЭПД».
Как подготовиться к переходу на электронный документооборот
Рекомендуем внимательно изучать методические рекомендации Минтранса и Минсельхоза: в том числе в них подробно описываются сведения, которые нужно передавать в информационную систему.
Руководителям компаний следует позаботиться о квалификации своих сотрудников. Нужно провести обучение, научить сотрудников работать в ИС, формировать электронные документы. Подготовьте внутренние регламенты, назначьте ответственных и разработайте инструкции для работников. В некоторых случаях придется взять в штат отдельного сотрудника по работе с ИС, а это дополнительные затраты для бизнеса.
Главное
Срок эксперимента — с 1 февраля по 31 октября 2025 года.
Цели эксперимента — упростить документооборот, внедрить на постоянной основе ГИС ЭПД, сделать зерновые перевозки более прозрачными для контрольных органов.
Уполномоченные органы — Минтранс, Минсельхоз, ФНС.
Участники эксперимента обмениваются электронными документами — транспортными накладными, путевыми листами, сведениями для осуществления зерновых перевозок.
Перевозочные документы будут оформлять в электронном виде и проходить через ФГИС «Зерно».
Несмотря на то что цифровизация зерновых перевозок сейчас происходит в пилотном режиме, всем компаниям этой сферы нужно готовиться уже сейчас.
Те, кто добровольно стал участником эксперимента, получают плюсы:
Они нарабатывают опыт и по окончании эксперимента будут полностью готовы применять ИС на постоянной основе.
Их издержки на бумажные документы сокращаются уже сейчас.
У них есть возможность повлиять на результаты, которые Минтранс будет использовать при оценке эксперимента.
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