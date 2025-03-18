Цифровизация зерновых перевозок в 2025 году: суть эксперимента, к чему готовиться компаниям

С 1 февраля 2025 года стартовал эксперимент по постепенной цифровизации зерновых перевозок. Законодательный акт размещен на портале проектов НПА (далее — Проект). В нем определены цели эксперимента, участники, а также государственная информационная система для обмена документами (ГИС ЭПД).

Планируется, что эксперимент положительно скажется на работе перевозчиков зерна и продуктов его переработки, наведет порядок в документообороте, повысить прозрачность перевозок для контрольных органов. Эксперимент продлится до 31 октября 2025 года. У контрольных органов, участников, операторов информационной системы есть 9 месяцев, чтобы сформировать практику по переходу зерновых перевозок в цифровой формат и накопить материалы для анализа результатов.