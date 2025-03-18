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Цифровизация зерновых перевозок в 2025 году: суть эксперимента, к чему готовиться компаниям

С 1 февраля по 31 октября 2025 года проходит эксперимент по цифровизации зерновых перевозок. По итогам его проведения предполагается внедрить электронный документооборот для оформления перевозок зерна и продуктов его переработки на постоянной основе.  

Об эксперименте

С 1 февраля 2025 года стартовал эксперимент по постепенной цифровизации зерновых перевозок. Законодательный акт размещен на портале проектов НПА (далее — Проект). В нем определены цели эксперимента, участники, а также государственная информационная система для обмена документами (ГИС ЭПД). 

Планируется, что эксперимент положительно скажется на работе перевозчиков зерна и продуктов его переработки, наведет порядок в документообороте, повысить прозрачность перевозок для контрольных органов. Эксперимент продлится до 31 октября 2025 года. У контрольных органов, участников, операторов информационной системы есть 9 месяцев, чтобы сформировать практику по переходу зерновых перевозок в цифровой формат и накопить материалы для анализа результатов.

Цели цифровизации зерновых перевозок

В первую очередь Проект направлен на упрощение документооборота между участниками зерновых сделок и контрольными органами. ГИС ЭПД — это единое пространство для обмена формами и сведениями. 

При бумажном обмене документами водителям приходится возить их с собой, потому не исключены случаи утери и порчи документов. Также разрозненный формат документооборота усложняет контроль со стороны исполнительных органов власти.

На время действия эксперимента действовать будет как бумажный обмен документами, так и электронный. Планируется, что произойдет постепенный переход к цифровизации и стандартизации этапов зерновых сделок. 

Цели эксперимента:

  1. Постепенно перевести участников зерновых перевозок на электронный обмен документами в единое пространство — ГИС ЭПД.

  2. Сделать процесс более прозрачным для проверяющих органов.

  3. Создать единые правила электронного документооборота для зерновых перевозок.

  4. Наладить взаимодействие между ГИС ЭПД, ФГИС «Зерно» и АИС ФНС. 

Участники эксперимента

Участники эксперимента определены в Проекте. К ним относятся:

  • уполномоченные органы власти;

  • грузоотправители;

  • перевозчики;

  • грузополучатели;

  • операторы ИС ЭПД. 

Для участия в эксперименте компании-перевозчики должны через операторов ИС ЭПД, например через ГК «Астрал» получить доступ к информационной системе по обмену документами и сведениями. Участие пока добровольное. Но не исключено, что по завершении эксперимента использование электронных документов в ГИС ЭПД при перевозках зерна и продуктов его переработки станет обязанностью всех сторон.

В чем плюсы для участников грузоперевозок

Контрагентам проще обмениваться сведениями и документами в цифровом пространстве: водители не потеряют и не испортят их, а компании сэкономят на печати бумажных документов.

В рамках эксперимента компании обмениваются документами в электронном виде — транспортными накладными, путевыми листами

Участие в эксперименте — это не обязанность, а право компаний. Они могут стать первооткрывателями новой эпохи зерновых перевозок, или подождать, когда это сделают другие, и следовать их опыту и наработкам.

В «горячий сезон» зерновых перевозок оформление бумажных документов занимает много времени. Переход на электронный формат ускорит подготовку документов и отправку водителей в рейс. 

Использование единой ИС наведет порядок в документации: не будет разрозненных региональных требований и вариаций бумажных документов. Взаимодействие станет проще благодаря стандартизации электронных форм. Использование единых документов контрагентами систематизирует процессы.

Кто координирует проведение эксперимента

Проект постановления о проведении эксперимента при перевозках зерна разработан Министерством транспорта. Ответственность и функции контроля возложены на Минтранс, Минсельхоз и ФНС

Обязанности Минтранса и Минсельхоза:

  • обеспечить работу участников эксперимента в информационной системе;

  • разработать методические рекомендации и механизмы обмена электронными документами; 

  • оценить результаты по окончании эксперимента и отчитаться в Правительство до 15 декабря 2025 года.

Уполномоченные органы определяют рекомендации для подачи заявок на участие в эксперименте, виды электронной подписи для работы в ИС, критерии оценки результатов эксперимента.

На основании сформированной отчетности по истечении эксперимента будут созданы условия для реализации перевозок зерна и перехода на цифровой формат обмена документами и сведениями в ИС.  

«1С-ЭПД» — это сервис для обмена электронными документами между участниками грузоперевозок и ГИС ЭПД. Подходит производителям, дистрибьюторам, компаниям с полным циклом логистики, перевозчикам, транспортным компаниям. 

Подключение к «1С-ЭПД» позволяет участникам логистического процесса:

  • Оформлять любой перевозочный документ за минуту.

  • Проследить грузоперевозку на любом этапе.

  • Обновлять документы, исправлять ошибки, корректировать маршрут. Все изменения сразу будут доступны контрагентам.

  • Хранить ЭПД в электронном архиве, быстро находить нужные и не складировать бумажные копии.

  • Предоставляйте электронные документы при проверках ФНС. 

Специалисты компании ГК «Астрал» ответят на все ваши вопросы и помогут внедрить сервис в компании. На консультации вы узнаете, какие еще преимущества есть у «1С-ЭПД».

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Как подготовиться к переходу на электронный документооборот

Рекомендуем внимательно изучать методические рекомендации Минтранса и Минсельхоза: в том числе в них подробно описываются сведения, которые нужно передавать в информационную систему.

Руководителям компаний следует позаботиться о квалификации своих сотрудников. Нужно провести обучение, научить сотрудников работать в ИС, формировать электронные документы. Подготовьте внутренние регламенты, назначьте ответственных и разработайте инструкции для работников. В некоторых случаях придется взять в штат отдельного сотрудника по работе с ИС, а это дополнительные затраты для бизнеса.

Главное

  1. Срок эксперимента — с 1 февраля по 31 октября 2025 года.

  2. Цели эксперимента — упростить документооборот, внедрить на постоянной основе ГИС ЭПД, сделать зерновые перевозки более прозрачными для контрольных органов.

  3. Уполномоченные органы — Минтранс, Минсельхоз, ФНС.

  4. Участники эксперимента обмениваются электронными документами — транспортными накладными, путевыми листами, сведениями для осуществления зерновых перевозок.

  5. Перевозочные документы будут оформлять в электронном виде и проходить через ФГИС «Зерно».  

Несмотря на то что цифровизация зерновых перевозок сейчас происходит в пилотном режиме, всем компаниям этой сферы нужно готовиться уже сейчас.

Те, кто добровольно стал участником эксперимента, получают плюсы:

  • Они нарабатывают опыт и по окончании эксперимента будут полностью готовы применять ИС на постоянной основе.

  • Их издержки на бумажные документы сокращаются уже сейчас.

  • У них есть возможность повлиять на результаты, которые Минтранс будет использовать при оценке эксперимента.

Переходите в сервис «1С-ЭПД» от компании ГК «Астрал». Он создан специально для обмена электронными документами между участниками грузоперевозок. Формируйте бесплатно электронные документы: транспортные накладные и путевые листы! Перед отправкой документов в ГИС система проверит их на корректность и наличие ошибок. Сведения об электронном документе преобразуются в зашифрованном виде в QR-код. Водителю не нужно возить с собой бумаги, достаточно показать такой код сотруднику ГИБДД. Все электронные документы хранятся в системе, вам не нужно вести объемные бумажные архивы. 

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