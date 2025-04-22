Бизнес в новых регионах переходит на онлайн‑кассы

Сроки перехода на онлайн-кассы в новых субъектах РФ

При расчетах с покупателями продавцы обязаны использовать онлайн-кассы для выдачи чеков и передачи данных об операциях в ФНС (п.1,2 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Требование относится в том числе и к бизнесу, работающему на новых территориях — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (ст. 7.2 закона № 54-ФЗ). Но для них предусмотрен ступенчатый переходный период.

Категория пользователей ККТ До какой даты перейти в 2025 году юридические лица на УСН или ЕСХН без сотрудников;

юридические лица на ОСНО независимо от того, есть у них сотрудники или нет 1 февраля юридические лица на УСН и ЕСХН с сотрудниками, оформленными по ТК (работающими по трудовому договору) 1 марта ИП с сотрудниками, с которыми заключены трудовые договора 1 мая ИП на ОСНО без работников 1 июня ИП на УСН без работников 1 июля ИП на ЕСХН или ПСН без сотрудников 1 августа

Юридические лица и ИП в новых регионах, которые уже используют онлайн-кассы, обязаны выдавать чеки при расчетах с покупателями.

Если срок перехода на онлайн-кассы еще не подошел, то при расчетах нужно выдать документ в произвольной форме, но с учетом требований абз. 4–12 п.1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ (обязательные реквизиты). Документ может быть создан на ПК или написан от руки.