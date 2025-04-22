Бизнес в новых регионах переходит на онлайн‑кассы

Сроки перехода на онлайн-кассы в новых субъектах РФ
При расчетах с покупателями продавцы обязаны использовать онлайн-кассы для выдачи чеков и передачи данных об операциях в ФНС (п.1,2 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
Требование относится в том числе и к бизнесу, работающему на новых территориях — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях (ст. 7.2 закона № 54-ФЗ). Но для них предусмотрен ступенчатый переходный период.
Категория пользователей ККТ
До какой даты перейти в 2025 году
1 февраля
1 марта
1 мая
1 июня
1 июля
1 августа
Юридические лица и ИП в новых регионах, которые уже используют онлайн-кассы, обязаны выдавать чеки при расчетах с покупателями.
Если срок перехода на онлайн-кассы еще не подошел, то при расчетах нужно выдать документ в произвольной форме, но с учетом требований абз. 4–12 п.1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ (обязательные реквизиты). Документ может быть создан на ПК или написан от руки.
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Подготовка к переходу на ККТ
Постепенный переход на онлайн-кассы разделен на шесть этапов. После 1 августа 2025 года все продавцы товаров, работ и услуг в новых регионах обязаны будут использовать ККТ.
В таблице выше указаны крайние сроки для различных категорий бизнеса. Но за один день онлайн-кассу не зарегистрировать, поэтому готовиться следует заранее. Вот как это сделать пошагово:
Шаг 1. Выберите онлайн-кассу. Изучите несколько предложений о ККТ с характеристиками, подходящими бизнесу — скорость распечатки чеков, время работы от аккумулятора, наличие сенсорного экрана, мобильность, срок действия фискального накопителя. Технические требования к кассам для новых регионов такие же, как и для касс по всей территории РФ. Выбор зависит от особенностей бизнеса. В сервисе «Астрал ККТ» есть все необходимое кассовое оборудование для бизнеса.
Например, для малого и среднего бизнеса из розничной торговли и сферы услуг отлично подойдет онлайн-касса Эвотор 7.3. Это простое в обслуживании, надежное и функциональное устройство, которое разработано на основе высокопроизводительного планшета. Касса совместима с 1С и подходит для работы с ЕГАИС. Стоимость кассы — 34 900 руб.
А для интернет-магазина, курьерской доставки, сферы услуг, кафе и ресторанов отлично подойдет онлайн-касса со сканером штрих-кодов, принтером чеков и эквайрингом — aQsi 5. Стоимость такого универсального решения — 23 500 руб.
Шаг 2. Купите фискальный накопитель (ФН). Купите ФН с нужным сроком действия — 15 или 36 месяцев. Когда закончится срок действия или заполнится память ФН, замените его на другой (использовать повторно не получится).
Шаг 3. Заключите договор с оператором фискальных данных (ОФД). Это посредник между бизнесом и ФНС. Оператор отчитывается о совершенных операциях и чеках в налоговую. «Астрал.ОФД» — это официальный оператор фискальных данных для взаимодействия с ФНС, соблюдения кассовой дисциплины и требований закона № 54-ФЗ.
Шаг 4. Зарегистрируйте кассу в ФНС. С 1 марта 2025 года процесс регистрации занимает не более пяти рабочих дней. А с 1 сентября 2025 года зарегистрировать ККТ можно будет одним из пяти способов — через производителя ККТ, ОФД, на «Госуслугах», в ЛК ФНС или при посещении местного отделения налоговой.
Примечание 1. Продавцам не нужно заключать договор с ОФД, если они работают в местностях, расположенных далеко от сетей связи. В этом случае используйте ККТ в автономном режиме работы (п. 2 ст. 7 закона № 54-ФЗ). Перечни таких местностей устанавливаются на уровне регионов. Например, продавцы из Донецкой и Луганской республик могут уточнить списки в постановлениях правительства от 23.05.2024 № 53-4 и от 25.06.2024 № 130/24.
Примечание 2. Продавцы из труднодоступных регионов могут работать без ККТ, но при расчетах с покупателями обязаны выдавать подтверждающий документ. Списки таких местностей устанавливают власти на уровне регионов. Например, по ЛНР отдаленные и труднодоступные местности перечислены в постановлении Правительства от 17.05.2024 № 110/24.
Примечание 3. Кто еще вправе работать без ККТ: самозанятые — плательщики НПД, которые выдают чеки через приложение «Мой налог», компании и ИП, указанные в п. 2 и 2.1 ст. 2 закона № 54-ФЗ.
Регистрация ККТ
Осуществлять легитимные расчеты с покупателями можно только с использованием зарегистрированной в ФНС кассы. Налоговый специалист оформляет карточку регистрации, а ККТ присваивается регномер. Процедура регистрации гарантирует передачу данных об операциях в налоговый орган.
С 1 марта 2025 года пользователь ККТ может зарегистрировать кассу одним из способов — лично посетить местное отделение ФНС, на сайте ФНС или через ОФД.
С 1 сентября 2025 года появится два дополнительных способа регистрации — через изготовителя ККТ и на «Госуслугах».
Как зарегистрировать ККТ через оператора фискальных данных (п. 3.1 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Пользователю нужно ввести регистрационный номер в кассу, а оператор передаст данные в ФНС.
Вычет за покупку кассы для новых регионов
Получить вычет за покупку кассы могут организации и ИП, работающие на системах налогообложения УСН «Доходы» и ПСН. Вычет предоставляется в размере не более 28 тыс. рублей.
Вычет за покупку кассы действует, если:
Пользователь ККТ проживает в новом регионе РФ на момент регистрации кассы.
Касса включена в реестр ККТ.
Бизнес успел зарегистрировать кассу до 31 декабря 2025 года.
Вычет полагается за покупку одного экземпляра кассы, фискального накопителя, приобретение ПО, настройку кассового оборудования и иные сопутствующие услуги (п. 3.2 ст. 346.21 НК).
ИП на УСН «Доходы» для получения вычета подают декларацию по форме из приказа ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@. Она предусматривает возможность указания запроса на вычет.
ИП на ПСН для получения вычета направляют в налоговый орган уведомление одним из способов — на бумаге в местное отделение ФНС, через личный кабинет ИП на сайте ФНС, по почте (заказным письмом с описью вложения). Форма уведомления содержится в приказе ФНС от 16.10.2024 № ЕД-7-3/859@.
Не могут воспользоваться вычетом организации и ИП на других налоговых режимах — ОСНО, ЕСХН, УСН «Доходы минус расходы». Но они вправе уменьшить налоговую базу на расходы, понесенные на покупку ККТ.
Вычет можно получить за 2024 или 2025 год — выбор остается на усмотрение пользователя ККТ. Если сумма вычета превысила сумму налога, то оставшуюся часть можно использовать для уменьшения налоговой базы в следующем налоговом периоде.
Административные меры
Если бизнес обязан применять ККТ, но не применяет, то ему грозит штраф (п. 2 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц (в т.ч. ИП) — 25–50% от суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб.;
для организаций — 75–100% от суммы расчета, но не менее 30 тыс. руб.
При повторном нарушении за неприменение касс, если сумма расчетов (за отдельную операцию или в совокупности) превысила 1 млн руб. (п. 3 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц — дисквалификация на 1–2 года;
для ИП и организаций — приостановка на срок до 90 дней.
За несоблюдение требований в отношении касс, нарушение порядка регистрации, перерегистрации ККТ, условий применения, выдачу чеков с ошибками (п. 4 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц, в т.ч. ИП — 1,5–3 тыс. руб. или предупреждение;
для организаций — 5–10 тыс. руб. или предупреждение.
За непредоставление сведений по запросу ФНС или предоставление с нарушением сроков (п. 5 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц, в т.ч. ИП — 1,5–3 тыс. руб. или предупреждение;
для организаций — 5–10 тыс. руб. или предупреждение.
За невыдачу или ненаправление чека покупателю (п. 6 ст. 14.5 КоАП):
для должностных лиц, в т.ч. ИП — 2 тыс. руб. или предупреждение;
для организаций — 10 тыс. руб. или предупреждение.
Кассовая дисциплина пользователей ККТ — на контроле у ФНС. При необходимости ФНС запрашивает сведения у операторов ФД в рамках проверок.
Налоговая инспекция может без предупреждения проводить плановые и внеплановые проверки. За непредставление сведений по запросу налоговой предусмотрены штрафы по п. 1 ст. 19.4.1 КоАП:
для должностных лиц и ИП — 2–4 тыс. руб.;
для организаций — 5–10 тыс. руб.
Если компания или ИП своими действиями или бездействием мешает завершению проверки, то за это предусмотрена ответственность по п. 2 ст. 19.4.1:
для должностных лиц и ИП — 5–10 тыс. руб.;
для организаций — 20–50 тыс. руб.
За повторное препятствование проверке ответственность согласно п. 3 ст. 19.4.1 КоАП:
для должностных лиц и ИП — 10–20 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года;
для организаций — 50–100 тыс. рублей.
Краткие выводы и рекомендации
Компании и ИП, работающие в новых регионах, обязаны перейти на использование онлайн-касс в течение полугода — с 1 марта по 1 августа 2025 года.
Освобождение от применения ККТ есть у бизнеса, который работает в отдаленных от сетей связи местностях. Они должны использовать кассы в автономном режиме и выдавать документ в произвольной форме но с соблюдением требований (абз. 4–12 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ).
Позаботиться о регистрации ККТ следует заранее — выбрать кассу и ФН, заключить договор с ОФД, зарегистрировать кассу в налоговом органе.
Компании и ИП на УСН «Доходы» и ПСН вправе получить вычет от государства на покупку кассы — 28 тыс. рублей. В эту сумму может входить не только покупка одного экземпляра ККТ, но и ФН, ПО, настройка кассы и сопутствующие услуги.
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