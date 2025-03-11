Регистрация и применение ККТ: изменения с 1 марта 2025 года 

Упрощение регистрации и перерегистрации ККТ
С 1 марта 2025 года по указанию ФНС произошел переход на процедуру упрощенной регистрации и перерегистрации ККТ (письмо ФНС от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ «Об упрощенной регистрации ККТ»).
Это значит, что для владельцев ККТ упрощены действия по регистрации и перерегистрации кассы, если они передают данные в налоговую в режиме онлайн. ОФД выступает «связующим звеном» при передаче сведений в ФНС (п. 3.1, 4.1 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
При регистрации кассы ОФД автоматически направит в налоговую сведения из отчета о регистрации, полученные от пользователя. Владельцу ККТ не нужно самостоятельно передавать данные в ФНС, за него это сделает оператор.
Как это происходит: после получения регистрационного номера владелец вводит его в ККТ и создает отчет о регистрации. ОФД передает отчет в налоговую.
При перерегистрации кассы пользователю достаточно сформировать отчет об изменении параметров регистрации через ОФД. Подавать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговую не нужно.
Как это происходит: оператор направляет в ФНС отчет о перерегистрации ККТ при смене фискального накопителя и отчет о закрытии ФН. При формировании отчетов важно указывать полные и достоверные сведения, иначе ФНС расценит это как ошибку и откажет в выдаче обновленной карточки регистрации, и тогда владельцу ККТ нужно будет направить заявление в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ.
Очевидно, что упрощение регистрационных действий возможно только для владельцев касс, которые для передачи фискальных данных в налоговую подключаются к ОФД. Оба отчета передает в ИФНС оператор. Датой их получения считается дата передачи оператору.
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Для перерегистрации ККТ в связи со сменой ФН нужно подать заявление, если:
ФН функционировал некоторое время в режиме, который ограничивает передачу фискальных данных в налоговую. В этом случае следует направить заявление обычным способом, а также предоставить архив фискальных документов за этот промежуток времени.
Произошла поломка прошлого ФН, в связи с чем невозможно было создать отчет о закрытии его архива. В этом случае нужно подать заявление обычным способом и отметить факт поломки прошлого накопителя.
Подать заявление обычным способом при перерегистрации ККТ потребуется и в иных случаях, когда в фискальном документе нет данных для изменения признаков использования ККТ.
Сформированная карточка о регистрации ККТ — это показатель того, что регистрация и перерегистрация ККТ завершена. Обязанность владельца кассы — убедиться, что такая карточка сформирована. Уточнить это можно тремя способами:
В личном кабинете пользователя ККТ.
Через оператора ФД.
В ЕПГУ.
Если перерегистрация ККТ происходит без заявления, то карточка появится в личном кабинете пользователя ККТ. Вместо карточки пользователю может прийти отказ, в этом случае заявление нужно направить обычным способом.
Регистрация, перерегистрация и снятие с учета ККТ занимает теперь не более пяти рабочих дней. Срок законодательно сократили вдвое: раньше регистрационный процесс занимал до 10 рабочих дней (п. 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Особенно это важно для новых пользователей, которые регистрируют кассы — получить карточку регистрации можно будет быстрее.
Проверить регистрацию и перерегистрацию ККТ можно на сайте ФНС (п. 20 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Например, это нужно управляющим рынками компаниям, которых обязали перед заключением договора проверять арендаторов на необходимость применять контрольно-кассовую технику.
Снятие с учета кассы без заявления
ФНС получила право снимать ККТ с учета без заявления владельца, если тот не предоставит доступ к ККТ в рамках проверки (п. 19 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Например, по запросу инспектора владелец кассы должен предоставить ему доступ к ФН для считывания фискальных данных. Иначе налоговая в одностороннем порядке снимет ККТ с учета, а владелец сможет восстановить регистрацию только после предоставления доступа к технике для проверки.
Изменения в расчетах с использованием ККТ
Уточнили виды расчетов, при которых обязательно применять ККТ с 1 марта 2025 года — по СБП, при участии уполномоченного работника, с использованием автоматических устройств (п. 2.2, 2.3 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).
Касса должна использоваться по адресу, который пользователь указал при регистрации или перерегистрации. Заведения общепита могут расположить кассу в месте хранения наличных средств, которые используются для расчетов с посетителями.
И еще важное нововведение для общепита — выдача чека покупателю до момента расчетов. Изменение направлено на сокращение нарушений со стороны недобросовестных владельцев касс, когда официальный чек попросту «забывали» выдать посетителю. ФНС будет получать фискальные данные, а у бизнеса не будет лазеек для уменьшения налоговой базы.
Установлены требования для ККТ, если расчеты происходят при непосредственном участии покупателя (без продавца) с помощью автоматического устройства. ККТ должна быть расположена внутри автоматического устройства и соединена с его корпусом.
Передача чека через сервис «Мои чеки онлайн»
Владелец кассы вправе направить чек покупателю дистанционным способом — по СМС или email. Для этого покупатель добровольно указывает свой номер телефона и адрес электронной почты. Согласие покупателя — важное условие для использования этого способа передачи чека.
Налоговая запустила еще один способ передачи чеков электронным способом — через сервис «Мои чеки онлайн». Сервис работает с 2021 года, но именно для направления чеков функционал адаптирован с 1 марта 2025 года. Бизнес получает очевидное преимущество — сокращение издержек на выпуск бумажных чеков.
При использовании этого способа покупатель получает доступ к личному кабинету сервиса и в любое время может зайти в свой профиль и проследить всю историю прихода чеков.
Изменились требования к ККТ и ФН
Владельцам касс следует обратить внимание на изменения, утвержденные в ст. 4 и 4.1 закона № 54-ФЗ. Установлены требования для контрольно-кассовой техники и фискальных накопителей.
ККТ должна иметь индивидуальный корпус. Заводской номер кассы указывается на корпусе, по нему можно идентифицировать конкретный экземпляр. Кроме этого, с одной кассой должен использоваться один фискальный накопитель.
У ФНС появилось право устанавливать требования:
К качеству печати и размеру шрифта в бумажных чеках, в том числе к качеству печати QR-кодов в таких чеках. Если раньше владельцы касс могли уменьшать шрифт и регулировать яркость краски для сокращения расходов на печать чеков, то теперь это сделать не получится. Чеки должны быть читаемыми.
К качеству и скорости отображения QR-кодов на экране автоматических устройств и иных компьютерных устройствах. Если время отображения кода больше установленного или его качество не позволяет произвести расчеты, то нужно подкорректировать настройки или обратиться к специалистам для устранения неисправности.
Соответствующие изменения внесены в закон и действуют с 1 марта 2025 года.
Применение ККТ на рынках
В зависимости от видов деятельности и оказываемых услуг от применения ККТ освобождаются некоторые организации и ИП.
В частности не применять ККТ могут организации и ИП на ЕСХН, торгующие на рынках и ярмарках (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ). При этом должны соблюдаться условия:
продажа товаров в розницу;
передача товара в момент покупки;
наличие не более трех торговых мест;
суммарная площадь торговых мест не более 15 кв. метров (включая площадь склада и иных мест хранения товара).
От применения ККТ освобождены ИП на ПСН, осуществляющие продажи на ярмарках выходного дня. Льгота действует для определенных видов деятельности, перечисленных в пп. 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса. Общее количество точек продаж на ярмарке для использования льготы — не более пятидесяти.
Вправе не применять ККТ сельскохозяйственные потребительские кооперативы, за исключением кредитных СПК. Льгота относится к кооперативам, которые ведут розничную торговлю на рынках и ярмарках на основании договоров, а товар передается в момент заключения договора. Освобождение от применения ККТ для этой категории торговцев действует до 1 сентября 2025 года.
Обязанности управляющих рынками компаний
На УРК возложены обязанности по взаимодействию с торговцами рынков и их проверке. Что это за обязанности:
Предоставление торговых мест продавцам, чьи кассы зарегистрированы по адресу рынка. К торговцам, которые вправе не применять ККТ, это требование не относится (ч. 2, 6.1 ст. 15 закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ).
Проверка арендаторов на необходимость применения ККТ. Перед заключением договора аренды УРК проверяет, должен ли арендатор применять ККТ, соблюдает ли он это требование. Регистрацию кассы можно проверить на сайте ФНС. Специально для управляющих компаний ФНС запустила сервис «Сведения о рынках и арендаторах».
Устранение нарушений. УРК ежемесячно должны проводить проверки для выявления следующих нарушений — ККТ не перерегистрирована, продавец не использует кассу (хотя по закону должен), ККТ зарегистрирована не по месту ведения торговли. При установлении факта нарушения УРК уведомляет продавца о необходимости устранить данное нарушение. Максимальный срок исправления — 15 рабочих дней. Если нарушитель проигнорировал требование, то УРК обязана расторгнуть с ним договор аренды торговой точки (п. 6, 11 ст. 14 закона № 271-ФЗ).
В отношении управляющих рынками компаний, которые не исполняют свои новые функции, введены меры административного наказания (ч. 16, 17 ст. 14.5 КоАП).
На ИП: за первое нарушение — до 50 тыс. руб., за повторное нарушение — до 80 тыс. руб.
На юрлицо: за первое нарушение — предупреждение или штраф до 300 тыс. руб., за повторное нарушение — до 1 млн руб.
Это максимальные штрафы для УРК, которые нарушают свои обязанности по контролю арендаторов на применение ККТ.
Выводы
Рассмотренные изменения применения ККТ нельзя назвать строгими. Наоборот, видны позитивные тенденции:
Регистрационные действия с ККТ упрощаются — часть обязанностей по взаимодействию с ФНС переходит на операторов ФД. Владельцам касс не нужно подавать дополнительно заявления в налоговую. Сроки сокращаются вдвое — 5 рабочих дней вместо 10.
Появился дополнительный способ отправки чеков покупателям через сервис ФНС. Владельцы ККТ сокращают издержки на печать бумажных чеков.
Навели порядок в предоставлении фискальных данных в сфере общепита. Чек выдается перед непосредственными расчетами. Количество нарушений, когда сведения о расчетах могли не поступать в ФНС, сокращается.
Установлены льготы для торговцев на рынках и ярмарках. Некоторые из них освобождаются от применения ККТ (п. 2, 2.3, 2.4 ст. 2 закона № 54-ФЗ).
УРК наделены новыми функциями — контролировать арендаторов и выявлять нарушения по части применения ими касс.
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