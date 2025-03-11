Регистрация и применение ККТ: изменения с 1 марта 2025 года 

С 1 марта 2025 года по указанию ФНС произошел переход на процедуру упрощенной регистрации и перерегистрации ККТ (письмо ФНС от 12.02.2025 № АБ-4-20/1277@ «Об упрощенной регистрации ККТ»).

Это значит, что для владельцев ККТ упрощены действия по регистрации и перерегистрации кассы, если они передают данные в налоговую в режиме онлайн. ОФД выступает «связующим звеном» при передаче сведений в ФНС (п. 3.1, 4.1 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

При регистрации кассы ОФД автоматически направит в налоговую сведения из отчета о регистрации, полученные от пользователя. Владельцу ККТ не нужно самостоятельно передавать данные в ФНС, за него это сделает оператор.

Как это происходит: после получения регистрационного номера владелец вводит его в ККТ и создает отчет о регистрации. ОФД передает отчет в налоговую.

При перерегистрации кассы пользователю достаточно сформировать отчет об изменении параметров регистрации через ОФД. Подавать заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговую не нужно.

Как это происходит: оператор направляет в ФНС отчет о перерегистрации ККТ при смене фискального накопителя и отчет о закрытии ФН. При формировании отчетов важно указывать полные и достоверные сведения, иначе ФНС расценит это как ошибку и откажет в выдаче обновленной карточки регистрации, и тогда владельцу ККТ нужно будет направить заявление в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ.

Очевидно, что упрощение регистрационных действий возможно только для владельцев касс, которые для передачи фискальных данных в налоговую подключаются к ОФД. Оба отчета передает в ИФНС оператор. Датой их получения считается дата передачи оператору.

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Для перерегистрации ККТ в связи со сменой ФН нужно подать заявление, если:

ФН функционировал некоторое время в режиме, который ограничивает передачу фискальных данных в налоговую. В этом случае следует направить заявление обычным способом, а также предоставить архив фискальных документов за этот промежуток времени.

Произошла поломка прошлого ФН, в связи с чем невозможно было создать отчет о закрытии его архива. В этом случае нужно подать заявление обычным способом и отметить факт поломки прошлого накопителя.

Подать заявление обычным способом при перерегистрации ККТ потребуется и в иных случаях, когда в фискальном документе нет данных для изменения признаков использования ККТ.

Сформированная карточка о регистрации ККТ — это показатель того, что регистрация и перерегистрация ККТ завершена. Обязанность владельца кассы — убедиться, что такая карточка сформирована. Уточнить это можно тремя способами:

В личном кабинете пользователя ККТ. Через оператора ФД. В ЕПГУ.

Если перерегистрация ККТ происходит без заявления, то карточка появится в личном кабинете пользователя ККТ. Вместо карточки пользователю может прийти отказ, в этом случае заявление нужно направить обычным способом.

Регистрация, перерегистрация и снятие с учета ККТ занимает теперь не более пяти рабочих дней. Срок законодательно сократили вдвое: раньше регистрационный процесс занимал до 10 рабочих дней (п. 7 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Особенно это важно для новых пользователей, которые регистрируют кассы — получить карточку регистрации можно будет быстрее.

Проверить регистрацию и перерегистрацию ККТ можно на сайте ФНС (п. 20 ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Например, это нужно управляющим рынками компаниям, которых обязали перед заключением договора проверять арендаторов на необходимость применять контрольно-кассовую технику.