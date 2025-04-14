Что делать с новым форматом УПД

Как «Доки» обеспечили плавный переход

Сервис «Доки» завершил переход на УПД 970 1 апреля 2025 года, заранее подготовив пользователей к новому формату. Мы учли масштаб изменений и внедрили решения, которые помогли избежать сбоев.

Юрий Касьянов, руководитель команды разработки «Доки» для продуктов 1С: «Мы начали подготовку еще в марте, включив УПД 970 по умолчанию в расширении «Доки» для 1С. Пользователи могли протестировать новый формат, сохраняя возможность вернуться к старому до официального перехода. А пользователи веб-кабинета Доки могли выбрать, использовать ли старый или новый формат. Это позволило нам убедиться в корректной работе нового формата и обеспечить стабильную работу сервиса при окончательном переходе. Мы уверены, что этот шаг стал залогом успешного внедрения нового формата УПД в нашем сервисе».

На сегодня 95% пользователей «Доки» в 1С обновили расширение и успешно работают с новым форматом. Оставшиеся 5% пока не отправляли документы, но могут обновиться в любой момент. В веб-кабинете изменения применились без участия пользователей, что обеспечило максимальное удобство.

Важно. Документы в формате УПД 820, полученные до 1.04.25, покупатель все еще может подписывать. Однако отправлять новые документы в этом формате уже нельзя — после указанной даты он устарел.