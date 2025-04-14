Что делать с новым форматом УПД

С 1 апреля 2025 года формат УПД 820 окончательно ушел в прошлое, и все компании, использующие электронный документооборот, перешли на новый формат — 970. Этот переход стал важным шагом для бизнеса, упростив работу с документами. Сервис «Доки» от ГК «Астрал» заранее подготовился к изменениям, обеспечив пользователям стабильность и удобство.
Рассказываем, что изменилось и как подключиться к ЭДО с новым форматом без лишних проблем.
Зачем нужен новый формат УПД
Формат УПД 970 — это ответ на запросы компаний, которые искали более удобный и универсальный способ работы с документами. Он устраняет многие неудобства предыдущей версии и делает ЭДО гибким и точным. Вот ключевые улучшения:
Один документ вместо нескольких. Теперь в одном УПД можно объединить товары с маркировкой и подлежащие прослеживаемости, не создавая дополнительных файлов.
Единые реквизиты. Вместо уникальных тегов для каждого основания теперь используются единые реквизиты, что упрощает процесс интеграции ЭДО в компании.
Александр Новосельцев, руководитель продуктов ЭДО от ГК «Астрал»: «Формат 970 — важная веха для бизнеса. Он делает ЭДО более точным и гибким, отражая реальные потребности компаний. Это результат большого пути, который отрасль прошла за последние годы».
Как «Доки» обеспечили плавный переход
Сервис «Доки» завершил переход на УПД 970 1 апреля 2025 года, заранее подготовив пользователей к новому формату. Мы учли масштаб изменений и внедрили решения, которые помогли избежать сбоев.
Юрий Касьянов, руководитель команды разработки «Доки» для продуктов 1С: «Мы начали подготовку еще в марте, включив УПД 970 по умолчанию в расширении «Доки» для 1С. Пользователи могли протестировать новый формат, сохраняя возможность вернуться к старому до официального перехода. А пользователи веб-кабинета Доки могли выбрать, использовать ли старый или новый формат. Это позволило нам убедиться в корректной работе нового формата и обеспечить стабильную работу сервиса при окончательном переходе. Мы уверены, что этот шаг стал залогом успешного внедрения нового формата УПД в нашем сервисе».
На сегодня 95% пользователей «Доки» в 1С обновили расширение и успешно работают с новым форматом. Оставшиеся 5% пока не отправляли документы, но могут обновиться в любой момент. В веб-кабинете изменения применились без участия пользователей, что обеспечило максимальное удобство.
Важно. Документы в формате УПД 820, полученные до 1.04.25, покупатель все еще может подписывать. Однако отправлять новые документы в этом формате уже нельзя — после указанной даты он устарел.
Что делать, если возникли вопросы
Переход на новый формат может вызывать сложности. В «Доки» мы готовы помочь каждому клиенту.
Екатерина Алехина, руководитель дирекции технического сопровождения ГК «Астрал»: «После перехода на новый формат УПД с 1 апреля 2025 года мы, безусловно, сталкиваемся с вопросами, связанными с данными изменениями, от клиентов сервиса «Доки» и всегда готовы оказать необходимую консультационную поддержку через удобные способы коммуникации с нами: телеграм, электронную почту или телефонную линию. Стоит отметить, что случаи возникновения ошибок при отправке документов довольно редкие и связаны, как правило, с попыткой пользователя загрузить в Доки документ, выгружаемый из внешних систем, которые не поддерживают новый формат УПД (устаревшие версии 1С и пр.). И здесь наша рекомендация: или обновить то ПО, из которого пользователь выгружает документы для последующей загрузки в Доки, или воспользоваться веб-кабинетом Доки, который имеет удобный редактор создания документов, где всегда доступна актуальная форма УПД».
Почему выбирают «Доки» для работы с ЭДО
Сервис «Доки» — это не только про стабильный переход на новый формат, но и про удобство для бизнеса. Вот что мы предлагаем:
Простота интеграции. Работайте через 1С или веб-кабинет без сложных настроек.
Гибкость. Поддержка роуминга для обмена с контрагентами, использующими других операторов ЭДО.
Надежность. Автоматические обновления.
Доступность. Безлимитные отправки документов на 3 месяца для новых пользователей.
Переход на УПД 970 с «Доки» — это возможность оптимизировать документооборот, соответствовать закону и экономить время. Мы сделали все, чтобы изменения прошли незаметно для клиентов, сохранив их уверенность в стабильной работе.
Как начать работу с «Доки»
Если вы ищете надежное решение для ЭДО, сервис «Доки» поможет быстро подключиться и работать с актуальным форматом УПД 970. Оставьте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами для настройки. Начните с тестового периода и убедитесь, что ЭДО может быть простым и эффективным. Присоединяйтесь к «Доки» и упрощайте документооборот уже сегодня.
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